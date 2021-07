TItelkämpfe in Tschechien Nach 22 Monaten – die Hubmann-Brüder sind wieder im WM-Medaillen-Modus An den OL-Weltmeisterschaften in Tschechien wollen die Thurgauer Daniel und Martin Hubmann ihren eindrücklichen Erfolgsausweisen weitere Höhepunkte beifügen. Jörg Greb 02.07.2021, 04.04 Uhr

«Dieses Programm reizt mich»: Daniel Hubmann Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Zahlen sprechen für sich: 8 WM-Titel, 28 WM-Medaillen, die 15. WM: Daniel Hubmann hat den OL-Sport seit seinem WM-Debüt 2004 nachhaltig geprägt – zum Teil gar dominiert.

Und nun steht der 38-Jährige aus Eschlikon vor seinen nächsten Titelkämpfen. Sie sind auch für ihn speziell: Wegen der Pandemie liegt die letzte WM bereits 22 Monate zurück, die internationalen Vergleiche sind selten geworden.

Hubmanns Fokussierung und Ehrgeiz aber sind geblieben.

«Ich bin wiederum sehr motiviert und fühle mich bestens vorbereitet.»

Weil die letztjährige (Sprint-) WM in Dänemark zuerst verschoben und später abgesagt wurde, finden die diesjährigen Titelkämpfe im tschechischen Doksy nochmals nach dem alten Modus statt – das bedeutet, in allen Sparten, im Wald und in der Stadt.

Aufgegleist für vorletztes Jahr war gewesen, Sprint- und Walddisziplinen zu trennen und alternierend je im Zweijahresrhythmus durchzuführen.

Die Polyvalenz unterstreichen

Für Daniel Hubmann bietet sich so eine willkommene Möglichkeit: Er kann seine Klasse nochmals in beiden Sparten zur Geltung bringen. Als Sprint-Weltmeister von 2017 und 2018 steht ihm ein Freipass in dieser Disziplin zu.

Der erfolgreichste OL-Läufer der Geschichte wird in allen drei Einzelrennen, Sprint (am Samstag), Mitteldistanz (Dienstag) und in der Langdistanz (Freitag) zum Einsatz kommen. Zusätzlich gehört er dem Pool für die Staffel vom Donnerstag an. «Dieses Programm reizt mich», sagt Hubmann.

Es verlangt von ihm, sich rasch umzustellen und in den stark differierenden Geländen sein Potenzial abzurufen. Denn klar ist: Wenn Hubmann startet, will er um die Medaillen laufen. Er sagt.

«Mindestens eine Einzelmedaille ist mein Ziel.»

Keine Gedanken macht er sich bezüglich Terrainwechsel: «Es geht immer um OL und darum, immer möglichst schnell von einem Posten zum nächsten zu rennen.» Egal also ob Stadt mit Festung, Sandsteinfelsen oder Hügelkuppen.

Die Sicherheit von Hubmann basiert auf seiner Erfahrung und seinem Erfolgsausweis. So gelang ihm die Umstellung von Stadtsprint an der Heim-EM im Mai in Neuenburg in den Wald problemlos – ohne das Sprintspezifische verlernt zu haben.

Martin Hubmann: Sprint-Staffel und Langdistanz

Martin Hubmann. Bild: Andrea Stalder

Dafür, dass in sämtlichen Entscheidungen der Name Hubmann eine Rolle spielen sollte, ist auch Martin Hubmann verantwortlich. Auch wenn die Erwartungshaltung an den sechs Jahre jüngeren Bruder von Daniel innerhalb des Teams und in der Öffentlichkeit etwas geringer ist, zählt er einmal mehr zu den Leistungsträgern und den Medaillenhoffnungen.

Im Mixed-Team-Sprint wird das Mitglied des Weltmeisterteams von 2014 am Sonntag auf der dritten Ablösung gefordert sein. Sein zweiter Einsatz steht am Schlusstag auf dem Programm, und zur Disposition steht auch ein Waldstaffel-Einsatz Mitte Woche.

Vor allem in der Sprint-Staffel muss für das Europameisterteam von Neuenburg eine Medaille das Minimalziel darstellen – auch in umgestellter Formation.



Als «schwierig» bezeichnet Martin Hubmann das Erreichen eines Podestplatzes über die Langdistanz. Erst zum zweiten Mal bestreitet er diese (Wald-)Disziplin auf dieser Stufe. 2019 platzierte er sich auf Rang elf. «Ein Diplomrang würde mich riesig freuen», sagt der Thurgauer. Eine Rangierung unter den besten sechs ist dazu nötig.