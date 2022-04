Ein Punkt, der niemanden hilft – Wil holt zweimal einen Rückstand auf Gegen Yverdon Sport kommt der FC Wil nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus. Lange sah es so aus, als ob dieser Punkt zu wenig ist. Doch ein Freistoss in der letzten Minute veränderte die Gemütslage deutlich. Gianluca Lombardi 01.05.2022, 01.11 Uhr

Valon Fazliu (re.) bejubelt sein Ausgleichstor. Bild: Gianluca Lombardi

Das Duell mit Yverdon Sport war auch zugleich das Direktduell um Platz 8 in der Challenge League. Beide Mannschaften zeigten von Beginn weg, dass Sie diese Aufgabe ernst nahmen. Beinahe legten die Westschweizer eine Blitzstart hin. Nach knapp 50 Sekunden verzeichneten die Gäste die erste Grosschance und hätten in Führung gehen müssen.

Dies wurde dann in der 11. Minute Tatsache, als Yverdon die Wiler mustergültig auskonterte und Jessé Hautier souverän traf. Sofort versuchten die Wiler zu antworten und rissen das Zepter an sich. Um den Ausgleich zu bewerkstelligen, musste dann aber ein Foulelfmeter herhalten. Silvio liess sich nicht zweimal bitten und glich für die Hausherren aus.

Seit der Westschweizer Führung war der FC Wil die deutlich bessere und gefährlichere Mannschaft. Immer wieder musste Kevin Martin, der Torhüter von Yverdon Sport, mirakulös eingreifen. So scheiterte Silvio gleich zweifach am starken Schlussmann. Als sich bereits jeder im Stadion auf ein 1:1 zur Pause eingestellt hatte, schlugen die Waadtländer erneut zu. Beinahe mit dem Pausenpfiff brachte Mischa Eberhard seine Farben wieder in Führung.

Spätes Aluminiumglück

Auch im zweiten Durchgang hatten die Wiler das Geschehen weitestgehend im Griff. Es waren die Äbtestädter die sich Chancenplus erspielten und damit prompt zum Ausgleich kamen. Lavdim Zumberi bediente Valon Fazliu mustergültig im Strafraum. Dieser schloss eiskalt ab und traf zum 2:2. Damit untermauerte er seine Position als Liga-Topscorer.

In der Folge wäre es nicht verkehrt gewesen, hätten die Wiler gar noch den Führungstreffer erzielt. Dafür waren die Ostschweizer aber einmal mehr vorne zu wenig effizient. Ein Freistoss in der 93. Minute hätte das Spiel beinahe nochmals auf den Kopf gestellt. Der Schussversuch der Westschweizer landete aber am Aluminium.

So war dieser Punkt am Ende doch plötzlich eine faire Lösung für beide Mannschaften. Es war eine Punkteteilung, die aber keinem der beiden Teams wesentlich weiterhilft. Am Ende dürften die Wiler froh gewesen sein, dass Sie von der Torumrandung gerettet wurden.

Telegramm:

FC Wil 1900 – Yverdon Sport FC 2:2 (1:2)

Sportpark Bergholz, Wil: 720 Zuschauer – Sr: Schärli

Tore: 11. Hautier 0:1, 25. Silvio (Foulelfmeter) 1:1, 45. Eberhard 1:2, 54. Fazliu 2:2.

Wil: Keller; Dickenmann (72. Frei), Zali, Sauter, Brahimi; Zumberi (82. Heule), Muntwiler, Fazliu; Bahloul (72. Toure), Silvio, Saho (82. Lukembila).

Yverdon: Martin; Jaquenoud, Malula, Rodrigues, Gétaz; Eleouet, Eberhard (67. Lusuena), Fargues, Mobulu (67. Kalezic); Beyer, Hautier (67. Kabacalman).

Bemerkungen: Wil ohne Ndau (gesperrt), Reichmuth, Rustemoski, Malinowski, Bega (alle verletzt), Abubakar und Abazi (beide nicht im Aufgebot). Yverdon ohne Suthier (gesperrt), Salvi, Hajrovic, Le Pogam, Ninte, Koné, Beleck, Da Silva (alle verletzt) und Zock (nicht im Aufgebot). – 93. Pfostenschuss Fargues.

Verwarnungen: 18. Zumberi, 24. Jaquenoud, 38. Fazliu, 46. Bahloul, 51. Eberhard, 92. Sauter.