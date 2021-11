Klarer Heimsieg: Wil gewinnt mit 4:0 gegen Kriens Mit einem deutlichen Heimerfolg sichert sich der FC Wil die nächsten drei Punkte. Das 4:0 gegen den SC Kriens war auch in der Höhe verdient. Die Äbtestädter dürften sich damit allen Abstiegssorgen entledigt haben. Gianluca Lombardi 06.11.2021, 22.11 Uhr

Bereits früh stellten die Wiler die Weichen auf Sieg. Bild: Gianluca Lombardi

Die Weichen in dieser Partie wurden bereits früh gestellt. Nicht auf der Anzeigetafel aber in der Körpersprache. Man sah den Gästen aus der Innerschweiz an, welcher Druck auf ihnen lastet. Man sah ihnen aber in keiner Weise an, dass sie sich ernsthaft gegen ihr Schicksal aufbäumen. So war es nicht verwunderlich, dass der FC Wil hier in Führung ging.

Nach einem Abwehrfehler passte Nils Reichmuth auf den freistehenden Sofian Bahloul. Der brachte mit seinem sechsten Saisontor die Äbtestädter in Führung. Da wurde ein erstes Mal aufgedeckt, warum die Krienser im Abstiegskampf derzeit völlig konkurrenzlos sind. Auf einem ähnlichen Silbertablett wurden den Hausherren das 2:0 angeboten.

Nach einer Ecke von links stieg Josias Lukembila am höchsten und netzte zum 2:0 ein. Die Gegenwehr war auch hier in einem höchst überschaubaren Mass. Um dieses Resultat schadlos in die Pause zu bringen, mussten sich die Wiler nicht sonderlich strecken. Es war aber der verdiente Lohn für eine Leistung, die deutlich besser war als jene des Gegners.

Beste Offensive

Kaum rollte der Ball wieder, ging es mit der Wiler Herrlichkeit weiter. Lukembila markierte seinen zweiten Treffer. Vorhergegangen war einmal mehr eine Kombination, welche die Hintermannschaft der Krienser zerpflückte. Auch hier war die Gegenwehr der Zentralschweizer überschaubar und höchstens mit viel Fantasie sichtbar.

Die Wiler beschränkten sich fortan oft darauf, nur noch das Nötigste zu tun. Dabei fanden die Äbtestädter die perfekte Balance, um selbst immer wieder Nadelstiche zu setzen, die Gäste aber ohne echte Torchance blieben. Einer der auffälligsten Äbtestädter Akteure war Robin Kamber, welcher im ersten Durchgang das 1:0 auf dem Fuss hatte.

Nach einer Ecke kam er dann zu seinem verdienten Torerfolg. Fast unbedrängt nickte er zum 4:0 ein. Am Ende musste der SC Kriens froh sein, nicht noch höher verloren zu haben. Die Wiler hatten das eine oder andere Tor noch auf dem Fuss, konnte aber nicht mehr weiter reüssieren. Doch auch so, stellen die Äbtestädter nun den besten Angriff der Liga. Hut ab, wer hätte das vor einigen Woche gedacht.

Telegramm:

FC Wil 1900 – SC Kriens 4:0 (2:0)

Sportpark Bergholz, Wil: 620 Zuschauer – Schiedsrichter: Piccolo.

Tore: 18. Bahloul 1:0, 26. Lukembila 2:0, 49. Lukembila 3:0, 83. Kamber 4:0.

Wil: Keller; Dickenmann, Izmirlioglu, Muntwiler, Frei (78. Heule); Kamber, Fazliu; Bahloul (68. Brahimi), Reichmuth, Lukembila (85. Saho); Silvio (78. Rustemoski).

Kriens: Brügger; Costa, Urtic, Goelzer, Busset (66. Balaruban); Bürgisser (84. Lang), Selasi; Sessolo; Mistrafovic (60. Binou), Avdijaj (66. Marleku), Djorkaeff.

Bemerkungen: Wil ohne Daniel, de Mol, Ismaili, Malinowski, Zumberi (alle verletzt), Abazi und Krunic (beide nicht im Aufgebot). Kriens ohne Alessandrini, Yesilcayir (beide verletzt), Mulaj (krank), Maloku und Sukacev (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 52. Izmirlioglu, 80. Brahimi, 80. Djorkaeff.