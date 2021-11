Der Tischtennisklub St.Gallen spielt in der NLB vorne mit.

Tischtennis Ein Klub mit Ambitionen: Der TTC St.Gallen spielt in der NLB vorne mit Im letzten Vorrundenspiel der NLB erkämpft sich der Tischtennisclub St.Gallen ein 5:5 gegen die Young Stars Zürich und überwintert überraschend auf dem zweiten Gruppenrang. Reinhard Vilic-Plett Jetzt kommentieren 22.11.2021, 12.39 Uhr

Spielertrainer Michal Kubat ist beim TTC St.Gallen nicht mehr wegzudenken.

Bild: Benjamin Manser

Man darf wahrlich von einer spannenden und ausgeglichenen Partie sprechen. Die Young Stars Zürich mit Dominik Moser, Tobias Klee und Samir von Däniken zeigten, warum sie nur knapp hinter den St.Gallern auf Platz drei in der Tabelle lagen. Mit zwei Siegen von Jozef Ondis gegen Klee und Nick Rütter gegen Moser legte das Heimteam zwar gleich vor. Doch eine überraschende Niederlage von Michal Kubat gegen von Däniken sowie jene von Ondis' gegen Moser brachte die Gäste wieder heran.

Auch das sonst so sichere Doppel Kubat/Rütter musste sich gegen Klee/Moser mit 1:3 deutlich geschlagen geben. So lag man plötzlich im Hintertreffen und die Begegnung lag auf Messers Schneide. Dank des Fünfsatz-Sieges von Rütter über Moser, der somit auch alle seine drei Einzel gewann, erkämpfte sich der Gastgeber doch noch ein Unentschieden. Mit diesem Resultat festigt der TTC St.Gallen seinen zweiten Tabellenplatz und hält den direkten Verfolger Young Stars Zürich weiterhin auf Distanz.

Zeit für ein Résumé - sehenswerte Bilanz

Nach fünfjähriger Abstinenz schaffte der TTC St. Gallen vorletzte Saison (2019/20) endlich wieder den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Das Fanionteam bestehend aus Spielertrainer Kubat, Rütter und Ondis war sich damals nicht sicher, ob ihre Spielstärke reichen würde, um in dieser Liga bestehen zu können. Auch nicht zuletzt, weil die Saison wieder früh (coronabedingt) abgebrochen werden musste. Man fand weiterhin keinen Gradmesser bezüglich Stärke der ersten Mannschaft.

Der St.Galler Nick Rütter gewann gegen die Young Stars alle Einzelpartien.

Bild: Benjamin Manser

Mit dem langersehnten Neustart steht nun das Aushängeschild des Tischtennisklubs so gut wie noch nie da. Einzig der unangefochtene Leader, der Kantonsrivale Rapperswil-Jona, steht den Hauptstädtern vor der Sonne. Dies war auch der einzige Gegner, der dem TTC St. Gallen bis anhin eine Niederlage zufügte.

Gereiftes Team, breiteres Kader

Dass die erste Mannschaft ganz vorne mitspielt, hat verschiedene Gründe. Einerseits wurde trotz des coronabedingten Unterbruchs die Zeit weiterhin für kontinuierliches Training genutzt, und die Equipe konnte so an Spielkonstanz massiv zulegen. Andererseits ist das Team reifer geworden und zusammengewachsen. Dazu gesellt sich der Umstand, dass weitere Spieler aus der zweiten Mannschaft wie Thomas Rosenast und Sören Hoppe erfolgreich in die Bresche sprangen. Gerade diese beiden Akteure sorgten für die eine oder andere Überraschung, was dem TTC St.Gallen manch wichtigen Punkt einbrachte.

Lücke schliessen, Nachwuchs fördern

Gerade die zweite Mannschaft, die sich in der zweiten Regionalliga verdingt, hat die Aufgabe, möglichst den Aufstieg anzupeilen. Momentan steht sie an erster Stelle und die Chancen sind intakt, dass am Saisonende die Equipe von der Tabellenspitze winkt.

Auch dank Jozef Ondis hat sich St.Gallen in der NLB etabliert.

Bild: Benjamin Manser

Dass ein Grossteil der rund zehn Mannschaften des TTC St. Gallen, die im Meisterschaftsbetrieb von der NLB bis zur 6. Liga teilnehmen, gut dasteht, hat auch mit der ausgezeichneten Nachwuchsarbeit des Spielertrainers Michal Kubat zu tun, der auch gleichzeitig als Nachwuchstrainer amtet. Seit sieben Jahren leitet er die Geschicke bei den Jüngsten. Regelmässig tummeln sich über 20 Jugendliche im Nachwuchstraining, welches der TTC St. Gallen vier Mal in der Woche anbietet.

Kubats Erfolge liegen auf der Hand

In den letzten Jahren konnten sich durch ihn etliche Jugendspieler in Szene setzen. Spieler wie Cyrill Schudel, Joshua Provenzano, Jason Vilaysane und Tim Vilic schafften vermehrt an regionalen wie nationalen Turnieren den Sprung aufs Podest. Letztere beide besuch(t)en zudem die Sport-Talentschule St.Gallen.

Man darf wahrlich positiv in die Zukunft des TTC St. Gallen schauen. Was erstaunt, ist die Tatsache, dass der Klub trotz aller Widrigkeiten ständig gewachsen ist. So hat sich die Mitgliederzahl seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt. Sollte sich der TTC St. Gallen weiterhin so entwickeln, ist ein erneuter Zuwachs in allen Alterskategorien nicht ausgeschlossen.