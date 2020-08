Thurgauer Festspiele in der Bretagne: Radprofi Stefan Küng wird Europameister Stefan Küng zeigt auch im Zeitfahren, was er drauf hat und wird in Plouay Europameister. Stefan Bissegger holt Silber in der U23-Kategorie. Daniel Good 24.08.2020, 17.16 Uhr

Stefan Küng gewinnt in Frankreich EM-Gold. Bild: Marcel Bieri / KEYSTONE

Es wurde Zeit, dass Stefan Küng auch in einem Zeitfahren einen internationalen Titel gewinnt. Am Montag zum Auftakt der Europameisterschaften in Frankreich war es soweit: Der WM-Dritte im Strassenrennen gewann zum ersten Mal Gold an der Zeitfahren-EM. Das Rennen führte über gut 25 Kilometer.

Küng im grossen Stil

Schon bei der Zwischenzeit nach gut der Hälfte des Pensums lag Küng mit sechs Sekunden Vorsprung an der Spitze.

Der neue Europameister wuchs in Wilen bei Wil auf und wohnt mittlerweile in Frauenfeld. Er ist 26-jährig und fährt für die französische Mannschaft Groupama-FDJ. Im vergangenen Jahr wurde Küng WM-Dritter im Strassenrennen der Profis. Es war die erste Schweizer WM-Medaille seit 20 Jahren. Ab Samstag beteiligt sich Küng an der Tour de France.

Am Ziel hatte Küng 17 Sekunden Vorsprung auf den zweitklassierten Franzosen Rémi Cavagna.

EM-Silber, aber leise Enttäuschung für Stefan Bissegger im U23-Zeitfahren. Bild: Marcel Bieri / KEYSTONE

Bissegger träumt von Gold und erhält Silber

Auf dem gleichen Parcours wie die Eliterennfahrer fuhr der älteste Nachwuchs um die Medaillen. Zu den ganz grossen Favoriten im Einzelzeitfahren der U23-Kategorie zählte mit Stefan Bissegger ebenfalls ein Thurgauer. Der 21-Jährige aus Mettlen startete als Letzter, wie es sich für den ersten Anwärter auf den Sieg gehört. Aber er musste um 23 Sekunden dem Norweger Andreas Leknessund den Vortritt lassen. Die Medaille rettete Bissegger um 16 Sekunden.

Der Gewinn der Silbermedaille ist ansehnlich, dem ehrgeizigen Rennfahrer aus dem World-Tour-Team Education First stand der Sinn aber sicher nach dem Titel. «Ganz zufrieden kann ich nicht sein», sagte Bissegger. Weiter sagte er:

«Das Ziel oder der Traum ist der Sieg gewesen.

«Wir müssen jetzt schauen, weshalb es nicht geklappt hat. Allerdings ist Sieger Leknessund auch ein megastarker Fahrer.» Vergangenes Jahr hatte Bissegger im U23-Zeitfahren EM-Bronze gewonnen.

Zwei Thurgauer mit zwei Frauen in der Mixedstaffel

Der WM-Zweite Bissegger startet am Donnerstag auch noch zum U23-Strassenrennen, am Freitag in der Mixedstaffel. Es sollen nochmals zwei Medaillen werden. «Unsere Frauen sind stark. Wir haben zusammen trainiert». Auch Imhof beteiligt sich an drei EM-Rennen.