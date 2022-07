Wasserball: Titelverteidiger Kreuzlingen im Playoff-Final

Wasserball Der SC Kreuzlingen macht mit einer Machtdemonstration den Finaleinzug perfekt Der SC Kreuzlingen entscheidet das dritte Halbfinal-Spiel gegen Carouge Natation mit 19:6 für sich und qualifiziert sich für den Playoff-Final. Auf wen der Titelverteidiger trifft, ist noch offen. This Oderbolz 12.07.2022, 23.56 Uhr

Kreuzlingens Veit Albers (weisse Mütze) setzt sich gegen den Genfer Romain Blary durch. Mario Gaccioli

Die Ausgangslage mit zwei gewonnen Spielen im Rücken war gut, um an diesem schönen Sommerabend vor heimischem Publikum die Finalqualifikation sicher zu stellen.

Doch die Gäste aus Genf, so schien es, hatten die Hoffnung noch nicht aufgegeben und machten sich auf, Kreuzlingen ein Bein zu stellen. Mit dem 0:1 nach wenigen Sekunden starteten sie fulminant in die Partie. Doch die Gastgeber wussten dagegenzuhalten, drehten die Partie und lagen bis zur ersten Pause mit 5:3 in Front.

Kreuzlingen in einer anderen Liga

Carouge machte dennoch nicht den Anschein, die immer stärker werdenden Kreuzlingern kampflos in den Playoff-Final einziehen zu lassen.

Doch Kreuzlingen trat viel zu dominant auf und zog im zweiten Viertel mit 9:5 davon. Spätestens ab diesem Zeitpunkt waren die Hoffnungen Carouges begraben. Kreuzlingen spielte von nun an in einer eigenen Liga und sich, wie bereits im ersten Halbfinalspiel, in einen Torrausch.

Erst mit dem Schlusspfiff und als jeder einzelne Feldspieler ein Tor erzielt hatte, gaben sich die Thurgauer zufrieden. Mit dem Endresultat von 19:6 zeigten die Kreuzlinger, dass sie bereit sind für die Titelverteidigung.

Schaffhausen oder Horgen

In den Playoff-FInal steigt das Team vom Bodensee, nach der einzigen Saisonniederlage im Auftaktspiel, mit einer Serie der Ungeschlagenheit im Rücken. Mit Ausnahme des Auswärtsspiels gegen Lugano (9:9) gewannen die Ostschweizer wettbewerbsübergreifend alle Spiele und gehen, ungeachtet des Gegners, als Favoriten in die anstehenden Finalspiele.

Im anderen Halbfinal zwischen Schaffhausen und Horgen hatten wie bereits im letzten Spiel die Zürcher die Nase vorn. Nachdem der SC Horgen am vergangenen Samstag mit einem Heimsieg die Serie überraschend zum 1:1 au, setzte er sich mit 10:8 in Schaffhausen durch.

Der zweitplatzierte der Qualifikationsrunde aus der Munotstadt ist nun also unter Zugzwang und benötigt am kommenden Donnerstag einen Sieg, um weiter vom Final träumen zu dürfen. Gelingt dies nicht, steht zum ersten Mal seit 2015 der Rekordmeister Horgen im Final um die Meisterschaftstrophäe.

Das erste Finalspiel findet am Donnerstag, 21. Juli, um 20.30 Uhr in Kreuzlingen statt.

SC Kreuzlingen – Carouge Natation 19:6

Sr. Simon/Mudroch.

Kreuzlingen: Aleksic, Y. Dudler; Albers (1), Turzai (3), N. Dudler (1), Geiser (1), F. Rickenbach (2), J. Herzog (3), Y. Herzog (1), G. Rickenbach (1), Buob (1), Pleyer (2), Carballo (3).