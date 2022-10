Volleyball «Wir wollen in die Champions League»: Volley Amriswil und sein Sportchef René Zweifel stehen in Zagreb vor dem nächsten grossen Schritt Nach dem 3:1-Sieg im Heimspiel gegen Mladost Zagreb steht Volley Amriswil mit einem Bein schon in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League. So weit sind die Thurgauer in ihrer Klubgeschichte noch nie gekommen. Doch im Rückspiel am Donnerstag um 20.30 Uhr in Kroatien warten Stolpersteine auf den Schweizer Meister. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.20 Uhr

Mischa von Burg (rechts) schlägt im Hinspiel gegen Mladost Zagreb den Ball am früheren Amriswiler Radisa Stevanovic (5) vorbei. Mario Gaccioli (Amriswil, 5. Oktober 2022)

René Zweifel, wieso könnte es am Donnerstag doch noch eng werden für Amriswil?

René Zweifel: Wir waren im Hinspiel vor einer Woche klar besser als Mladost Zagreb. Aber unsere Mannschaft hat an jenem Abend ohne Ausnahme eine Topleistung erbracht. Alleine, das zu wiederholen, wird schwierig. Kommt dazu, dass ich das Gefühl habe, dass uns der kroatische Meister massiv unterschätzt hat. Ein zweites Mal, speziell daheim, wird ihm das nicht mehr passieren.

Sportchef René Zweifel will Volley Amriswil auch international weiterbringen. Mario Gaccioli (Amriswil, 28. September 2022)

Dann ist Amriswils Weiterkommen in die dritte und letzte Qualirunde nicht bloss reine Formsache?

Das wird ein völlig neues Spiel am Donnerstag. Das Gute ist: Wir brauchen vier Punkte, um weiterzukommen. Und drei haben wir schon aus dem Sieg im Hinspiel. Zwei gewonnene Sätze oder der Gewinn des Tiebreaks würden uns also genügen. Deshalb denke ich, dass unsere Chancen bei 50:50 stehen.

Reden Sie da Volley Amriswil nicht kleiner, als es tatsächlich ist? Man hat das Gefühl, das Team ist international so gefestigt wie lange nicht.

Wir haben in dieser Saison sicher eine schlagkräftige Mannschaft. Bei der Zusammenstellung haben wir bewusst auch auf die internationale Erfahrung geachtet. Jhon Wendt, zum Beispiel, ist ein wichtiger Faktor diesbezüglich. Aber das sind auch Schlüsselspieler wie Dima Filippov, Facundo Imhoff oder Björn Höhne, die uns treu geblieben sind von letzter Saison.

Angenommen, Volley Amriswil erreicht die dritte Qualirunde: Wie realistisch wäre dann der erstmalige Einzug in die Champions-League-Gruppenphase?

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es auch Losglück. Als nächster Gegner würde der bulgarische Meister Hebar Pasardschik auf uns warten. Er hat nach einer 1:3-Heimniederlage Rumäniens Meister Galati im Golden Set bezwungen. Pasardschik ist sicher ein starker Gegner. Ich würde uns als 40:60-Aussenseiter sehen. Man darf ja ein bisschen träumen.

Pasardschik liegt in Zentralbulgarien, rund 1700 Autokilometer von Amriswil entfernt. Da erscheint der Bundesligaklub Herrsching München, der bei einem Ausscheiden gegen Zagreb im CEV-Cup warten würde, glatt als Traumlos.

Aber dort wollen wir nicht hin. Wir wollen in die Champions League. Dafür nehmen wir auch die beschwerliche und kostenintensive Reise nach Zentralbulgarien in Kauf. Wir hätten dort eine Chance, die Volley Amriswil in seiner Klubgeschichte noch nie gehabt hat.

Beim Rückspiel gegen Mladost Zagreb wird der Livestream von Eurovolley.tv in der Sportsbar Amriswil in der Bösch Beachhalle gezeigt. Was sagen Sie den Leuten, die dort zuschauen?

Dass wir Volley Amriswil und das Schweizer Volleyball würdig vertreten werden in Kroatien. Die Mannschaft ist bereit, alles zu geben fürs Weiterkommen. Sie wird um jeden Ball kämpfen. Wir können unsere Fans zu Hause zwar nicht direkt hören, aber wir spüren, dass uns 50 bis 100 Leute anfeuern werden an diesem Abend. Sie wollen wir nicht enttäuschen.

