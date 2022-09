Volleyball Volley Amriswil zerzaust Brčko und legt in der Champions-League-Qualifikation mit 3:0 vor In der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League ist Volley Amriswil auswärts gegen Mladost Brčko in jeder Hinsicht überlegen und gewinnt mit 3:0. Das Rückspiel findet am nächsten Mittwoch statt. Doch nur, wenn der Gegner aus Bosnien-Herzegowina mitspielt. Bernhard Windler 21.09.2022, 22.17 Uhr

Volley Amriswil (hier im Testspiel gegen Friedrichshafen) stieg im Europacup mit einer überzeugenden Leistung in die neue Saison. Mario Gaccioli (Amriswil, 10. September 2022)

Im vergangenen Januar hatte der Schweizer Meister Amriswil im Cup gegen den Berner Erstligisten Nidau mit 25:11, 25:13 und 25:14 gewonnen. Im ersten Ernstkampf der neuen Saison, am Mittwochabend auf europäischem Parkett, war das Resultat noch eindeutiger. In der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League siegte die Equipe von Trainer Vincent Pichette in Bosnien-Herzegowina gegen Mladost Brčko mit 25:12, 25:13 und 25:10. Dabei zeigten die Amriswiler von Beginn weg eine konzentrierte Leistung und behielten den Fokus auch bei, als längst klar war, dass der Gegner keine Gefahr mehr sein würde.

Mischa von Burg Amriswils bester Punktesammler

Im ersten Satz konnten vor allem Amriswils Mitteangreifer schalten und walten, wie sie wollten. Kaum einmal gelang es Brčko, einen erfolgversprechenden Block zu stellen. In unveränderter Formation ging Amriswil den zweiten Satz an. Bis zum 8:11 vermochte Brčko das Skore einigermassen ausgeglichen zu gestalten, ehe die Oberthurgauer bei Aufschlag Filippov und von Burg unwiderstehlich auf 21:10 davonzogen. Auch im dritten Satz war schnell klar, dass von Brčko keine stärkere Gegenwehr zu erwarten war. So erhielten der Mitteangreifer Hamza Ouyachi und Aussen Lars Migge viel Spielzeit, und auch Chris Voth und Jan Messerli standen für einige Punkte auf dem Spielfeld.

Bei Volley Amriswil war Mischa von Burg mit 17 Punkten bester Skorer, wobei acht Punkte Aufschlagwinner waren. Abo Elsayed und Jhon Wendt folgten mit je zehn Punkten. Auf eine Angriffs-Erfolgsquote von 100 Prozent kam Mitteangreifer Facundo Imhoff. Im Kader von Brčko standen drei 18-Jährige, zwei 17-Jährige und drei 16 Jahre junge Spieler. Die Startaufstellung des Heimteams hatte ein Durchschnittsalter von 18,7 Jahren. Nur Stefan Lopatic, Diagonalangreifer und einziger Spieler, der das 20. Jahrhundert noch erlebt hatte, war einigermassen erfahren.

Grosse Fragezeichen um das Rückspiel

«Brčko war kein Gradmesser», sagte Amriswils Teambetreuer Peter Bär nach der Partie. Das Auftaktspiel in die Champions-League-Qualifikation war gar lange Zeit auf der Kippe gestanden. Erst als der europäische Verband CEV mit Brčkos Ausschluss drohte, legte der Klub aus Bosnien-Herzegowina den Zeitpunkt des Spiels fest. Ob finanzielle oder andere Gründe das zögerliche Verhalten be-stimmten, ist nicht klar. Volley Amriswil geht davon aus, dass Brčko trotz der hohen Niederlage am nächsten Mittwoch um 19.00 Uhr im Tellenfeld zum Rückspiel antreten wird.

Mladost Brčko – Amriswil 0:3 (12:25, 13:25, 10:25)

Sportska Dvorana Magnet – 100 Zuschauer – SR Krticka (CZE)/Jurkovic (CRO).

Brčko: Stevan Mitrovic, Aldino Aghbar, Haris Lisic, Stefan Lopatic, Milenko Cosic, Boris Marjanovic, Goran Krtinic (Libero).

Amriswil: Abo Elsayed, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Björn Höhne, Mischa von Burg, Jhon Wendt, Ramon Diem (Libero).