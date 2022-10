Volleyball Volley Amriswil gewinnt den Supercup - ein Titel fast ohne Prestige, aber dennoch mit Bedeutung Volley Amriswil besiegt im ersten Titelkampf der Saison Chênois 3:0 und holt sich mitten in der grössten Spielplan-Stressphase Selbstvertrauen für den wichtigeren Europacup. Matthias Hafen, Gümligen Jetzt kommentieren 16.10.2022, 18.53 Uhr

Captain Facundo Imhoff präsentiert seinen Teamkollegen den Pokal: Volley Amriswil bejubelt seinen ersten Titelgewinn in dieser Saison. Marcel Bieri/Keystone

Volley Amriswil hat den ersten Titel der Saison 2022/23 im Sack, wenngleich auch jener mit dem geringsten Prestige. Den diesjährigen Supercup gewann der Schweizer Meister am Sonntag gegen NLA-Kontrahent Chênois souverän mit 3:0 (25:22, 26:24, 25:20). Für Amriswil war es bei der fünften Teilnahme der insgesamt vierte Triumph im Supercup nach 2016, 2017 und 2019. Den Wettbewerb gibt es erst seit 2015.

Über den Stellenwert des Supercups, das Duell zwischen Meister und Cupsieger, lässt sich streiten. Der Anlass ist für den Verband Swiss Volley eine Gelegenheit, seinen Sponsoren eine weitere Plattform zu geben. Normalerweise just vor dem Meisterschaftsstart terminiert, ist er für die Klubs zudem ein willkommener Aufgalopp in die Saison. Ein Titelkampf mit Vorbereitungscharakter. Weil heuer die Meisterschaft der Frauen wegen des Nationalteams aber später beginnt und der Supercup entsprechend nach hinten geschoben wurde, kam er Volley Amriswil ziemlich ungelegen. Denn nebst der NLA sind die Thurgauer in diesen Tagen auch noch im Europacup engagiert.

Zu dritt wehren sich die Amriswiler gegen den Angriff von Chênois' Topskorer Strahinja Brzakovic. Marcel Bieri / KEYSTONE

Amriswil-Fans bleiben dem Supercup mehrheitlich fern

Welchen Stellenwert der Supercup in diesem Kontext für Amriswil hat, zeigte sich auch daran, dass sich am Sonntag gerade mal eine Handvoll Fans aus dem Thurgau nach Gümligen verirrte. Für den Cupfinal oder den Playoff-Final reisen Amriswils Anhänger jeweils carweise mit. Der Klub aber nahm den ersten von insgesamt drei Titelkämpfen ernst – auch wenn er sich das gut überlegen musste. So entsandte Volley Amriswil am Sonntag seine bestmögliche Equipe, schliesslich gab es einen Titel zu gewinnen. Dafür hatte sich der Schweizer Meister und Cupsieger entschieden, im NLA-Heimspiel vom Samstag gegen Schönenwerd ab dem zweiten Satz seine Ersatzleute einzusetzen. Die machten ihre Arbeit erstaunlich gut, doch ging das Spiel trotzdem 2:3 verloren.

Spieler und Betreuer von Volley Amriswil bejubeln ihren Supercup-Triumph in der Mobiliar-Arena in Gümligen. Marcel Bieri/Keystone

Dass Volley Amriswil die Affiche gegen Schönenwerd, ein Höhepunkt der Schweizer Volleyballmeisterschaft, praktisch verschenkte, hat mit dem enormen Pensum des Klubs zu tun. Der Supercup vom Sonntag war für die Mannschaft von Trainer Vincent Pichette der dritte Ernstkampf innert vier Tagen.

Am Mittwoch mit einem guten Gefühl nach München

In diesem holten sich Jhon Wendt, Abouelsoud Eid, Björn Höhne und Co. immerhin Selbstvertrauen. Die Amriswiler liefen gegen Chênois stets dann zur Höchstform auf, als es notwendig wurde. Und der Triumph im Supercup diente nicht nur der Vorbereitung auf das CEV-Cup-Auswärtsspiel vom Mittwoch gegen Herrsching. Am nächsten Samstag gastieren die Thurgauer in der NLA... bei Chênois.

