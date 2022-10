Volleyball Aus der Traum: Volley Amriswil scheidet nach 0:3 in Zagreb aus dem Champions-League-Rennen Volley Amriswil verliert auswärts gegen Mladost Zagreb 0:3 (22:25, 22:25, 21:25) und 8:15 nach Golden Set. Der Schweizer Meister verspielt damit weit mehr als die Chance auf die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 13.10.2022, 23.33 Uhr

Eid Abouelsoud und Volley Amriswil kamen am Donnerstag nicht mehr an Mladost Zagreb vorbei. Bild: Mario Gaccioli (5. Oktober 2022)

Volley Amriswil reiste mit der bestmöglichen Ausgangslage nach Kroatien – und kehrt nun doch mit leeren Händen zurück. Der Schweizer Meister schaffte es am Donnerstag gegen den Rekordmeister Mladost Zagreb zu keiner Zeit, an die Leistung aus dem Hinspiel anzuknüpfen, als Amriswil überzeugend mit 3:1 gewann.

Schon nach dem vernichtenden 0:3 nach drei Sätzen stand fest, dass die Thurgauer ein Wunder bräuchten, um wenigstens noch den Golden Set, den Entscheidungssatz auf 15 Punkte, für sich zu entscheiden. Der Gewinn des Golden Set hätte die Tür zur dritten Qualifikationsrunde aufgestossen und den Traum von der erstmaligen Teilnahme an der Champions League am Leben erhalten. Doch am Ende jubelte Zagreb, weil die Amriswiler nie zu ihrem Spiel fanden und schlicht zu viele Fehler begingen.

Für Volley Amriswil geht es auf europäischer Ebene nun im unterklassigen CEV-Cup weiter. Als Verlierer der zweiten Champions-League-Qualirunde ist den Ostschweizern dort ein Platz auf sicher. Mit dem deutschen Bundesligaklub Herrsching nahe München steht auch schon der Gegner fest. Das Hinspiel findet kommende Woche in München statt. Doch das attraktive Los ist ein schwacher Trost für Amriswil, das sich heuer realistische Chancen auf die Champions League ausrechnen konnte. Zumal der Drittrundengegner, der bulgarische Meister Pasardschik, ebenfalls so etwas wie Losglück gewesen wäre.

Enden ohne Lindaren die hohen europäischen Ziele?

Das Ausscheiden so kurz vor der lukrativen Königsklasse kommt für Volley Amriswil zu einem höchst unglücklichen Zeitpunkt. Erst am Mittwoch hatte der Oberthurgauer Verein bekanntgeben müssen, dass die Partnerschaft mit dem Namenssponsor Lindaren med AG per Ende Saison ausläuft. Dies, weil Lindaren daran sei, neue Betätigungs- und Geschäftsfelder zu erschliessen, wie die Amriswiler mitteilten.

Der Schweizer Volleyballmeister hätte den grössten Erfolg auf europäischer Ebene mit dem erstmalige Einzug in die dritte Qualifikationsrunde zur Champions League und natürlich auch das Schaufenster der Königsklasse nur zu gerne genutzt, um einen neuen, zahlungskräftigen Sponsor an Land zu ziehen. Denn Klubpräsident Martin Salvisberg sagte zum auslaufenden Vertrag mit Lindaren: «Es wird nicht leicht sein, diesen Ausfall an Sponsorengeldern von bedeutendem Ausmass zu kompensieren.»

Die Niederlage gegen Mladost Zagreb und damit das Ausscheiden aus dem Champions-League-Rennen könnte für Volley Amriswil also auch ein Vorgeschmack auf die Zukunft sein. Für den Fall, dass der Klub international bald kleinere Brötchen backen muss.

Aufforderung von Trainer Pichette bleibt ungehört

Die enttäuschende Niederlage in Kroatien folgte indes der Logik. Im ersten, im dritten und im goldenen Satz geriet Volley Amriswil 0:4 in Rückstand und hatte alleine damit schon praktisch alles aus den Händen gegeben. Denn diese Rückstände holten die fehleranfälligen Gäste aus der Schweiz gegen ein fokussiertes Zagreb nie mehr auf. Einzig im zweiten Satz war das Spiel bis zu Amriswils 5:4-Führung ausgeglichen. Dann aber punktete Mladost dreimal in Folge und weg war die Führung der Thurgauer.

Trainer Vincent Pichette hatte offensichtlich grosse Mühe, sein Ensemble auf dieses Spiel und die heikle Ausgangslage einzustellen. Dass er seine Spieler in jedem Time-out ermahnen musste, nicht an die zwei Sätze zu denken, die Amriswil hätte gewinnen müssen, sondern sich auf jeden einzelnen Punkt zu fokussieren, verhiess nichts Gutes. Auch seine verzweifelte Aufforderung an die Mannschaft, zu relaxen und zu geniessen, blieb ungehört. So reist Volley Amriswil am Freitag mit einer grossen Enttäuschung nach Hause – und dem Wissen, in Zagreb eine grosse Chance vergeben zu haben.

