Unihockey «Das Wochenende war eine riesige Enttäuschung»: Weshalb sich Floorball Thurgau nicht über den Punktgewinn im ersten NLA-Heimspiel freuen kann Floorball Thurgau verliert sein erstes NLA-Spiel in Weinfelden gegen Mitaufsteiger Basel Regio nach Penaltyschiessen. Und auch tags darauf, im Ostschweizer Derby vor fast 800 Zuschauerinnen und Zuschauern in St.Gallen, resultiert eine Niederlage. Gemäss Trainer Jukka Ruotsalainen hat es vor allem gegen Basel an der mentalen Bereitschaft gefehlt. Dominique Schnetzer 26.09.2022, 16.50 Uhr

Vor fast 400 Zuschauerinnen und Zuschauern bestritt Floorball Thurgau (Topskorer Eero Jalo, rechts) sein erstes Heimspiel in der NLA. Mario Gaccioli

Floorball Thurgau erlebte ein enttäuschendes Wochenende in der Unihockey-NLA. Aus zwei Spielen resultierte nur ein Punkt. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Jukka Ruotsalainen ihr erstes Heimspiel der Saison in der Paul-Reinhart-Halle gegen Basel Regio mit 6:7 nach Penaltyschiessen. Und am Sonntag war der UHC Waldkirch-St.Gallen im Ostschweizer Derby effizienter, gewann in St.Gallen 7:3.

Gegen Mitaufsteiger Basel begann Thurgau gut und ging durch Tore von Joel Königshofer und Eero Jalo mit einer 2:1-Führung in die erste Pause. Im zweiten Drittel brachte Noé Siegfried die Thurgauer 3:1 in Front. Doch Basel kam noch vor der zweiten Pause zurück und verkürzte auf 2:3.

Das dritte Drittel bot dem Heimpublikum dann ein Wechselbad der Gefühle, als Basel zunächst den Ausgleich erzielte und kurz darauf mit 6:3 in Führung ging. Die Thurgauer zeigten aber Moral, holten Treffer um Treffer auf und erzielten mit einem zusätzlichen Feldspieler anstelle des Goalies schliesslich noch den 3:3-Ausgleich. Damit ging das Spiel in die Verlängerung und schliesslich ins Penaltyschiessen. Dieses beendete Basel Regio mit dem siebten Schützen, Toni Rintala, der den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte.

Das zweite Drittel des Derbys geht an Floorball Thurgau

Für das Ostschweizer Derby am Sonntag in St.Gallen wurde Thurgaus Team neu formiert. Der Trainerstab hatte für das Auswärtsspiel gegen das favorisierte Waldkirch-St.Gallen (Wasa) einige Änderungen vorgenommen. Im ersten Drittel hatten beide Teams viele Chancen, doch die St.Galler waren effizienter im Torabschluss, weshalb Wasa nach dem ersten Drittel 3:1 in Führung lag. Das einzige Tor für Thurgau hatte der Finne Eero Jalo erzielt.

Der St.Galler Pablo Mariotti (links) bezwingt im Derby Thurgaus Goalie Yanick Altwegg zum 6:3. Paul Wellauer

Floorball Thurgau hielt jedoch weiter mit, gewann das zweite Drittel dank Toren von Yannick Rubi und Ivo Lüthi mit 2:1 und kam so für das Schlussdrittel nochmals auf 3:4 heran. Damit war der Teppich ausgerollt für ein spannendes Finish vor fast 800 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Kreuzbleichehalle.

Keine zweite Aufholjagd gegen Waldkirch-St.Gallen

Thurgau erspielte sich mehrere gute Chancen, doch es war das abgeklärtere Wasa, das aus einem Freistoss heraus zum erlösenden 5:3 traf (55.). Danach konnten die Thurgauer ohne Goalie nicht mehr das gleiche Wunder vollbringen wie tags zuvor. Schliesslich traf Waldkirch noch zweimal und sorgte damit für ein zu deutliches 7:3-Schlussresultat.

Thurgaus Trainer Jukka Ruotsalainen fand nach den zwei Begegnungen deutliche Worte: «Das Wochenende war eine riesige Enttäuschung für uns und ich übernehme die volle Verantwortung für dieses Ergebnis.» Das Spielniveau und die mentale Bereitschaft seien am Samstag nicht auf dem Niveau gewesen, auf dem man solche Spiele gewinnen würde. «Gegen Wasa war die Mannschaft mental bereit, und ich bin wirklich stolz auf die Spieler, wie sie gekämpft haben. Aber wir konnten das Momentum nicht auf unsere Seite ziehen, was nötig gewesen wäre, um den ersten Sieg in der höchsten Liga zu holen.»

Waldkirch-St. Gallen – Thurgau 7:3 (3:1, 1:2, 3:0)

Kreuzbleiche, St. Gallen – 778 Zuschauer –SR Schuler/Sprecher.

Tore: 6. Veteläinen (Schiess) 1:0. 9. Jalo (Y. Fitzi) 1:1. 11. Zellweger (Ro. Chiplunkar) 2:1. 17. Silvonen (Schiess) 3:1. 23. Rubi (Schadegg) 3:2. 29. Veteläinen (Schiess) 4:2. 32. Lüthi (Schadegg) 4:3. 55. Zahner (Silvonen) 5:3. 55. Mariotti 6:3. 59. Ra. Chiplunkar 7:3.

Thurgau – Basel Regio 6:7 n. P. (2:1, 1:1, 3:4)

Paul-Reinhart-Halle, Weinfelden – 377 Zuschauer – SR Colacicco/Roth.

Tore: 5. Königshofer (Merz) 1:0. 14. Jalo (Y. Fitzi) 2:0. 19. Schüpbach 2:1. 27. Siegfried (Wiedmer) 3:1. 38. Lindroos (Rintala) 3:2. 43. Degen (Kurth) 3:3. 48. Mendelin (Lindroos) 3:4. 54. Kurth (Degen) 3:5. 57. Kurth 3:6. 58. Föhr (Lankinen) 4:6. 59. Königshofer (Graf) 5:6. 60. Jalo (Graf) 6:6.

Penaltyschiessen: Föhr –, Mendelin 0:1; Lankinen 1:1, Rintala –; Jalo –, Chrétien –; Wiedmer –, Meier –; Y. Fitzi –, Schüpbach –; Lankinen –, Mendelin –; Jalo –, Rintala 1:2.