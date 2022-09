Unihockey «Das Alter kann keine Ausrede sein»: Wie Aufsteiger Floorball Thurgau auch in der NLA mithalten will Liganeuling Floorball Thurgau stellt in der Saison 2022/23 das vermutlich jüngste Kader der NLA. Trainer Jukka Ruotsalainen sieht sein Team deswegen aber nicht etwa im Nachteil, sondern vielmehr im Vorteil. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 02.09.2022, 04.20 Uhr

Der finnische Trainer Jukka Ruotsalainen will mit Floorball Thurgau auch in der NLA mithalten. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 12. November 2021)

Nur 22,15 Jahre beträgt das Durchschnittsalter im NLA-Kader von Floorball Thurgau. Alleine im Sturm könnten elf Akteure noch bei der U21 spielen. An Selbstvertrauen fehlt es dem Aufsteiger aus der Ostschweiz bei aller Jungendlichkeit aber nicht.

Auch wenn die Gegner ab dem 11. September Zug, Grasshoppers, Wiler-Ersigen und Malans heissen: Thurgau peilt in seiner ersten Saison in der Elite des Schweizer Unihockeys einen Playoff-Platz an. «Das ist ein realistisches Ziel», sagt Trainer Jukka Ruotsalainen.

Was andere als Schwachpunkt sehen, betrachtet der 37-jährige Finne als Vorteil. «Das Alter kann keine Ausrede sein», sagt Ruotsalainen.

«Dass unsere Spieler jung sind, kommt uns entgegen. Denn das heisst nichts anderes, als dass wir viel Raum und Potenzial haben, uns zu verbessern.»

Ruotsalainen und sein Team suchen in der NLA denn auch nicht den schnellen Erfolg. Der Aufstieg von Floorball Thurgau soll nachhaltig sein.

Ruotsalainen schwärmt vom «Thurgauer Weg»

Der sogenannte «Thurgauer Weg», also die unihockeyspezifische Ausbildung an der Sportschule Erlen, brachte schon 17 Spieler in die NLA. Jukka Ruotsalainen schwärmt vom Konzept, das selbst in seiner finnischen Heimat, einer Unihockey-Hochburg, Seinesgleichen suche. Dass die talentiertesten Spieler des Kantons an einem Ort gezielt gefördert werden, garantiert Floorball Thurgau auch zukünftig steten Nachschub aus dem Juniorenbereich.

Die Spieler von Floorball Thurgau feiern nach dem Barrage-Erfolg auswärts gegen den NLA-Klub Thun den Aufstieg. Bild: Pascal Affentranger/Floorball Thurgau (Thun, 2. April 2022)

Deswegen plant der Klub auch nach seinem NLA-Aufstieg längerfristig. Trainer Ruotsalainen sagt: «Eine Überlebensstrategie für eine Saison macht keinen Sinn. Dann ist man zu Beginn der nächsten Saison wieder gleich weit. So kommt man nicht vorwärts.» Sein Anspruch an seine Arbeit, sein Team und den ganzen Verein sei, dass Thurgau sich jedes Jahr weiterentwickle.

Darauf achtet der Klub auch, wenn er sein Kader bestückt – egal, ob mit Transferierten oder Eigenen. Ruotsalainen sagt:

«Spieler, die bei uns eine Perspektive von fünf Jahren haben, bringen uns letztendlich weiter als solche, die nur ein Jahr weit denken.»

Und Erstere seien oft die Jungen. Dass ein solch langfristiger Aufbau kurzfristig Rückschläge provozieren kann, ist sich der Finne bewusst. «Wir werden aufgrund unserer Unerfahrenheit im Kader sicher auch ein paar Punkte verspielen in der Nationalliga A. Denn die Spieler machen Fehler und ich mache Fehler. Das ist völlig normal.»

Jedoch sei Floorball Thurgau in der höchsten Liga am richtigen Ort, so Ruotsalainen, der seine vierte Saison mit Thurgau in Angriff nimmt. Von Niederlagen wird sich der Coach vor allem zu Beginn nicht beirren lassen. «Wenn du deine Arbeit machst, werden die Resultate automatisch sichtbar», sagt er.

Alle Testspiele gewonnen gegen NLA-Konkurrenz

In den Testspielen blieb Floorball Thurgau unbesiegt, gewann gegen die NLA-Konkurrenten Köniz (6:2), Zug (7:4), Waldkirch-St.Gallen (10:4) und Basel Regio (5:0) sowie gegen den NLA-Absteiger Thun (8:2). Ruotsalainen sagt:

«Wir vermuteten, dass wir mit unserem Kader auf diesem Niveau mithalten können. Jetzt haben wir es auch gesehen.»

Doch erst mit dem Meisterschaftsstart am Sonntag, 11. September, auswärts gegen Zug beginnt für den Aufsteiger die neue Zeitrechnung. Das erste NLA-Heimspiel bestreitet Thurgau am Samstag, 24. September, gegen Mitaufsteiger Basel Regio.

