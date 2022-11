Swiss League Thurgau bezwingt den souveränen Leader Olten im Penaltyschiessen Mit dem 2:1-Sieg gegen Olten schafft der HC Thurgau eine faustdicke Überraschung. Zuvor hatte der überlegene Tabellenführer der Swiss League in dieser Saison gerade einmal das Eis als Verlierer verlassen. Thomas Ammann, Olten Jetzt kommentieren 20.11.2022, 22.04 Uhr

Goaliew Bryan Rüegger und dem HC Thurgau gelang mit dem überraschenden 2:1-Sieg gegen Leader Olten ein Coup. Marc Schumacher / freshfocus

Dass am Ende des Tages die Gäste siegreich aus der Partie des EHC Olten gegen den HC Thurgau hervorgehen würden, hätten wohl nur die wenigsten der 2707 Zuschauer im Oltner Kleinholzstadion erwartet. Denn die aktuelle Verfassung der beiden Teams hätte unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite der unangefochtene Swiss-League-Leader Olten. Auf der anderen Seite die Thurgauer auf Platz sieben, welche nach der 0:5-Heimschmach gegen die GCK Lions eine Scharte auszuwetzen hatten.

So erstaunte es wenig, dass die technisch versierten und aufsässigen Gastgeber dominant in die Partie starteten und sich in den ersten 15 Spielminuten einige gute Torgelegenheiten erspielten. Erfolgreicher Torschütze war im Startdrittel allerdings nur Timothy Kast.

Eero Elo gelingt der Ausgleich im Powerplay

Doch insgesamt hielt der HC Thurgau mit viel Einsatzbereitschaft und solider Verteidigungsarbeit gut dagegen. Immer wieder war da ein Thurgauer Stock oder Bein dazwischen, mutig wurde auch in brenzligen Situationen der spielerische Ausweg gesucht, keiner war sich für zusätzliche Meter zu schade. Die Thurgauer waren offensichtlich in ihrem Stolz verletzt und auf Wiedergutmachung aus. Belohnt wurden die Leuen zu Beginn des zweiten Drittels mit dem Ausgleich. Eero Elo schloss in Überzahl eine Kombination mit einem Handgelenkschuss aus der Drehung ab.

In der Folge entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, in welchem der HC Thurgau entgegen aller Prognosen zu jedem Zeitpunkt mithalten konnte. Und nicht nur das: Mit Fortdauer des Spiels erarbeitete sich der Gast sogar ein leichtes Chancenplus. Dies war vor allem dem Umstand geschuldet, dass er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gut auf das aufsässige Forechecking der Solothurner einstellen konnte. Gleichzeitig wirkte der Leader fehleranfällig und teilweise fahrig. Am Ende von einem verlorenen Punkt zu sprechen wäre dennoch etwas vermessen.

Loosli und Lehmann treffen im Penaltyschiessen

Gemessen an den Torchancen oder dem Schussverhältnis im letzten Drittel – 12:5 zugunsten des HC Thurgau – war der Sieg der Gäste jedoch keinesfalls gestohlen. Und weil der Oltner Stürmer Lukas Lhotak eine Minute vor der Schlusssirene mit einer Fünf-Minuten-Strafe unter die Dusche geschickt wurde, konnten die Ostschweizer zudem fast die gesamte Verlängerung in Überzahl agieren.

Da ihnen jedoch trotz guter Gelegenheiten kein weiteres Tor gelang, musste das Penaltyschiessen über den Sieger entscheiden. Nach sechs vergebenen Versuchen eröffnete erneut Kast das Score. Doch die Thurgauer hatten auch auf diesen erfolgreichen Abschluss eine Antwort: Janik Loosli und Nico Lehmann versenkten ihre Penaltiys souverän und stellten den überraschenden Auswärtssieg sicher.

Mit diesem überraschenden Erfolg gelang es dem HC Thurgau erst als viertem Team nach La Chaux-de-Fonds, Winterthur und Visp, dem Ligakrösus Punkte abzuknöpfen respektive ihn gar zu bezwingen. Zudem lieferte die Mannschaft von Trainer Markus Åkerblom mit dieser Leistung genau die richtige Antwort auf die zuletzt dürftige Leistung.

Olten – Thurgau 1:2 n.P. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Kleinholz – 2707 Zuschauer – SR: Gerber/Blasbalg, Meusy/Humair.

Tore: 11. Kast (Antonietti) 1:0. 21. Elo (Pelletier, Knellwolf/Ausschluss Lhotak) 1:1.

Strafen: 2-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Lhotak) gegen Olten, 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Olten: Nyffeler; Schmuckli, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Scheidegger, Hächler; Hänggi; Lhotak, Collins, Sterchi; Derungs, Kast, Hüsler; Wyss, Haussener, Weder; Schwinger, Heughebaert, Mosimann.

Thurgau: Rüegger; Rundqvist, Forrer; Kühni, G. Janett; Ganz, Parati; Soracreppa; Döpfner, Hobi, Knellwolf; Stehli, Pelletier, Elo; Etter, Lehmann, Loosli; Baumann, Jolliet, Berri; Salamin.

Bemerkungen: Thurgau ohne Schmutz, Binias, Hollenstein (alle verletzt), Storz, Baumann (alle abwesend), Zaetta, Meier, Senn und Von Allmen (überzählig). 65. Pfostenschuss Döpfner (T).

