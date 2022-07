Schwingen: Erfolgreiche Thurgauer in Urnäsch und auf der Rigi

Schwingen Kranzgewinne für die Thurgauer Schwinger am Appenzeller Kantonalen und am Bergfest auf der Rigi Domenic Schneider bestreitet am Appenzeller Kantonalschwingfest in Urnäsch den Schlussgang gegen Michael Bless. Weil es jedoch keinen Sieger gibt, muss sich der Thurgauer mit Rang 3b zufriedengeben. Bruder Mario Schneider gewinnt auf der Rigi einen Bergkranz. Stefan Hungerbühler 12.07.2022, 10.37 Uhr

Domenic Schneider (oben) im Schlussgang des Appenzeller Kantonalschwingfests gegen Michael Bless. Benjamin Manser

In Urnäsch fand mit dem Appenzeller Kantonalen das vorletzte Kranzfest auf Ostschweizer Verbandsgebiet statt. Eine rekordverdächtige Anzahl Teilnehmer - es traten 176 Schwinger an - nutzte eine der letzten Möglichkeiten, sich mit einem Kranzgewinn noch ins Gespräch für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln zu bringen.