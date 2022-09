Schwingen Domenic «Dodo» Schneider triumphiert am Hochwachtschwingfest – für ein Trio ist es der letzte Auftritt Am Hochwachtschwingfest in Sirnach gewinnt der Zweitklassierte des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests den Schlussgang gegen seinen Klubkameraden Thomas Burkhalter. Zum Saisonabschluss verkünden zudem drei Thurgauer Schwinger ihren Rücktritt. Alexandra Kolb Jetzt kommentieren 12.09.2022, 16.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eidgenosse Domenic Schneider (oben) bezwingt im Schlussgang Thomas Burkhalter. Alexandra Kolb

Domenic Schneider, starker Zweiter am Eidgenössischen in Pratteln, liess der Konkurrenz am Wochenende in Sirnach keine Chance. Im Schlussgang besiegte der Mann aus Friltschen Thomas Burkhalter mit dem ersten Zug. Ein gefährlicher Gegner à la Samuel Giger war nicht am Start, der «Dodo» hätte zurückbinden können. Hinter Schneider platzierten sich auf den Rängen zwei und drei Vater und Sohn Stefan und Thomas Burkhalter (Homburg). Auf Rang vier folgte David Dumelin (Hüttlingen).

Die Hinterthurgauer Brüder This und Kilian Kolb (Affeltrangen) sowie Marc Zbinden (Eschlikon) landeten an ihrem Heimfest gemeinsam auf Rang fünf. This Kolb verpasste den Einzug in den Schlussgang, indem er im fünften Gang gegen Thomas Burkhalter verlor.

Trotz wechselhaften Wetters war es für die Thurgauer Schwinger ein schöner Saisonabschluss, auch wenn das Teilnehmerfeld mit nur zwei Eidgenossen (Domenic Schneider/Stefan Burkhalter) sehr bescheiden war. Die Saison beendeten viele der Thurgauer Schwinger schon unmittelbar nach dem Eidgenössischen.

David Dumelin (oben) gewinnt den fünften Gang des Bündner Glarner Kantonalfests gegen Michael Bless. Christian Merz/Keystone (12. Juni 2022)

David Dumelin hört nach einer starken Saison auf

Drei Aktivschwinger gaben am Wochenende in Sirnach offiziell ihren Rücktritt: Daniel Bleiker und Marc Zbinden vom Schwingerverband Hinterthurgau sowie David Dumelin vom Schwingerverband Unterthurgau. Dumelin verzeichnete bis zum Eidgenössischen in Pratteln eine starke Saison, blieb am Saisonhöhepunkt selber aber unter den Erwartungen. Die drei Abtretenden wurden mit einer kleinen Laudatio sowie mit dem Aufhängen der Schwingerhosen an den Nagel würdevoll verabschiedet. Beim Nachwuchs gab es vier Kategoriensieger: Sven Pfleghart (Hagenbuch), Severin Böhi (Schönholzerswilen), Lorin Rhyner (Wittenwil) und Aaron Schönholzer (Schönholzerswilen).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen