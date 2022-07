Der SC Kreuzlingen erwacht zu spät und verliert Finalspiel zwei

Wasserball SC Kreuzlingen erwacht zu spät und verliert zweites Finalspiel knapp Die Thurgauer Wasserballer liegen nach einer lustlosen Vorstellung gegen Schaffhausen zur Halbzeit 2:6 hinten. In der zweiten Halbzeit zeigt Kreuzlingen eine deutliche Leistungssteigerung, kann aber die knappe Niederlage nicht verhindern. This Oderbolz, Schaffhausen 24.07.2022, 17.38 Uhr

Pablo Carballo (Mitte) und der SC Kreuzlingen kassierten in Schaffhausen den Ausgleich in der Best-of-five-Finalserie. Marcio Gaccioli

Mit viel Selbstvertrauen und einem Startsieg im Gepäck reiste der SC Kreuzlingen nach Schaffhausen. Mit einem zweiten Sieg wollten sich die Thurgauer die bestmögliche Ausgangslage für das dritte Spiel am Dienstag zu Hause erspielen. Dies mit gutem Grund. Zu wenig sprach in der ersten Partie für den Gegner aus Schaffhausen, welcher (obwohl es das Resultat von 14:10 nicht vermuten lässt) über die gesamte Partie in allen Belangen unterlegen war. Doch dieser Unterschied schien am Samstag vergessen, und die Gastgeber zeigten sich stark verbessert.

Kreuzlingen indisponiert und erwacht zu spät

Bereits nach weniger als einer Minute netze der Schaffhauser Marko Milovanovic zur 1:0-Führung ein. Zwar folgte postwendend die Antwort der Gäste mit dem 1:1 durch Robin Pleyer, doch die Kreuzlinger schienen mit dem Kopf immer noch nicht im Spiel angekommen. Mit einer Körpersprache, die eher auf lockeres Plauschturnier als auf Final und Titelkampf hindeutete, reite sich Fehler an Fehler auf Seiten der Gäste. Die Hausherren hingegen wussten zu gefallen. Mit viel Energie und Engagement lagen sie bis Ende des zweiten Viertels deutlich mit 6:2 in Front.

Erst jetzt erwachte der SC Kreuzlingen, erhöhte die Intensität und kämpfte um jeden Ball. Zwei Minuten vor Schluss kamen die Gäste so auf 8:9 heran. Nun schien wieder alles möglich zu sein. Die mitgereisten Fans aus Kreuzlingen peitschten ihre Mannschaft nach vorne. Doch leider häuften sich genau in dieser entscheidenden Phase erneut die Fehler. Eine schlecht ausgespielte Kontersituation des SCK ermöglichte den Gegenstoss der Schaffhauser, die in Person von Jonathan Melet eineinhalb Minuten vor Schluss zum entscheidenden 10:8 erhöhten.

Anschlusstreffer kurz vor Schluss bringt nichts mehr

Dieser Treffer war der Genickbruch für Kreuzlingen in dieser Partie. Zwar erzielte Pablo Carballo noch den 10:9-Anschlusstreffer, doch war dies nur noch Resultatkosmetik. Das Spiel war für die Gäste, die sich nach dem Startsieg so viel vorgenommen hatten, verloren.

Mit diesem Sieg, den die Gastgeber überschwänglich feierten, glich der SC Schaffhausen die Finalserie überraschend aus. Den Kreuzlingern blieb nach Spielschluss nur die Bestätigung, dass man auch mit der wohl schlechtesten Saisonleistung und zwei verschossenen Penaltys nur mit einem Tor verloren hat. Ausserdem bietet sich den Thurgauern bereits übermorgen Dienstag die Chance zur Revanche in Spiel drei. Das dritte Finalduell findet um 20:30 Uhr in Kreuzlingen statt.