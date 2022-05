Regionalfussball Calcio-Präsident überschreitet Grenze: Marcus Meloni will das Fussballfieber künftig in Konstanz entfachen Die AS Calcio Kreuzlingen steht vor dem Abstieg aus der 2. Liga interregional. Auch neben dem Platz steht der Ausländerverein vor grossen Veränderungen: Präsident Marcus Meloni gibt sein Amt nach 15 Jahren ab. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.20 Uhr

Die AS Calcio Kreuzlingen (Louis Spindler, weiss) spielt nächste Saison wieder eine Liga tiefer. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 12. März 2022)

Der AS Calcio Kreuzlingen stehen neue Zeiten bevor. Nicht nur, weil der Fussballklub aus der 2. Liga interregional vor dem Abstieg steht. Vier Runden vor Schluss beträgt der Rückstand der Himmelblauen auf den rettenden elften Platz elf Punkte. Wenn alles normal läuft, wird die Relegation der Kreuzlinger am kommenden Wochenende nach dem Heimspiel gegen Rorschach-Goldach besiegelt sein.

In der Rückrunde spielte Calcio in bislang neun Partien noch keinen Sieg ein. Vier Unentschieden und fünf Niederlagen stehen zu Buche. Am vergangenen Wochenende in Chur war David Fall als Trainer bereits abgesetzt, an der Seitenlinie standen Jose Contartese und Patrick Holdener. Trotzdem resultierte gegen die Bündner, die den rettenden elften Platz belegen, eine 2:5-Niederlage. Das Resultat begrub die letzten Hoffnungen der Thurgauer auf den Ligaerhalt.

David Fall ist nicht mehr Trainer der AS Calcio Kreuzlingen. Er steht zusammen mit dem bisherigen Calcio-Präsidenten Marcus Meloni dem SC Konstanz-Wollmatingen vor. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 21. August 2021)

Meloni und Fall bilden den Vorstand bei den Deutschen

Bei der AS Calcio Kreuzlingen findet man sich mit dem Abstieg ab, sieht die Relegation als Chance für eine Art Neuanfang. Denn auch in der Klubführung kommt es zu grossen Veränderungen. Präsident Marcus Meloni wird seinen Posten an der Generalversammlung von kommender Woche abgeben. Der Thurgauer Unternehmer, der die Kreuzlinger Azzurri in den vergangenen 15 Jahren nicht nur in die 2. Liga interregional geführt, sondern auch grosszügig alimentiert hat, sieht seine Bestimmung künftig ennet der Landesgrenze.

Meloni wurde im vergangenen März in den Vorstand des SC Konstanz-Wollmatingen gewählt – ebenso wie der bisherige Calcio-Trainer David Fall, ein Kind des Konstanzer Vereins. Fall als erster Vorstand und Meloni als zweiter Vorstand haben nichts Geringeres im Sinn, als die Grenzstadt auf die grosse deutsche Fussballkarte zu bringen. Ein ebenso spannendes wie herausforderndes Projekt.

Marcus Meloni tritt nach 15 Jahren als Präsident der AS Calcio Kreuzlingen zurück. Er nimmt ein neues Projekt ennet der Landesgrenze in Angriff, will Konstanz auf die grosse deutsche Fussballkarte bringen. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 30. Oktober 2021)

In Konstanz lassen sich die Leute angeblich leichter begeistern

Der SC Konstanz-Wollmatingen spielt aktuell in der Bezirksliga Bodensee, der achthöchsten Spielklasse im deutschen Fussball. Aber schon diese Saison könnten die Konstanzer in die Landesliga Württemberg aufsteigen. Dann fehlen noch zwei weitere Promotionen für die Oberliga, die fünfthöchste Spielklasse. «Dort wird es dann richtig interessant», sagt Meloni. Deshalb wollen Fall und er den SC Konstanz-Wollmatingen innert fünf bis acht Jahren in die Oberliga bringen. Meloni sagt:

«Wir versuchen, einen schlafenden Riesen zu wecken.»

Es gehe jetzt primär um Aufbauarbeit. Der Unternehmer und Verwaltungsratspräsident der in Tägerwilen ansässigen Capita Europe sieht enormes Potenzial schlummern im Konstanzer Fussball und schwärmt schon jetzt von der Unterstützung durch die Stadt und die Bevölkerung. Meloni sagt: «Die Sportbegeisterung in Konstanz ist spürbar grösser als in Kreuzlingen.»

Mit seiner Zeit bei der AS Calcio verbindet der abtretende Präsident aber vorwiegend schöne Erinnerungen. Meloni sagt:

«Die AS Calcio Kreuzlingen ist ein Vorbild für einen Ausländerverein in der Schweiz und mir als solcher ans Herz gewachsen. Ich werde meine Verbindung zu ihm jetzt nicht kappen.»

Dass er zum Ende seiner Amtszeit noch den Abstieg in die regionale 2. Liga zu verantworten hat, tut Meloni weh. Er sagt aber auch: «So geht dieser Misserfolg noch auf meine Kappe und es gibt eine neue Zukunft für die neuen Leute.» Mit Enzo Maiorana als zukünftigem Präsidenten und dem aktuellen Trainer Jose Contartese als Vizepräsidenten ist die Nachfolgeregelung bereits aufgegleist.

Das Cupspiel auf dem Burgerfeld gegen den FC Luzern bleibt unvergessen in der Geschichte des 2.-Liga-interregional-Klubs Calcio Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari (Kreuzlingen, 18. August 2019)

Mit der aktuellen sportlichen Entwicklung der AS Calcio habe sein fussballerischer Grenzübertritt nichts zu tun, beteuert Marcus Meloni. «Es ist mir schlicht nicht möglich, beide Vereine zu führen.» Es sei ein Entscheid für den SC Konstanz-Wollmatingen und nicht gegen Calcio Kreuzlingen gewesen.

Meloni sieht Calcios Zukunft in der 2. Liga

Aufgrund seiner Erfahrungen aus den vergangenen 15 Jahren sieht Meloni die Zukunft der AS Calcio ohnehin eher in der 2. Liga als in der 2. Liga interregional – ohne seine Nachfolger damit beeinflussen zu wollen. Er sagt: «In der 2. Liga hast du wegen der regionalen Derbys dreimal so viele Zuschauer wie in der 2. Liga interregional.» Selbst das jüngste Derby gegen Frauenfeld hätten auf dem Döbeli gerade noch etwa 50 Zuschauer angelockt. Und sollte der FC Kreuzlingen künftig längerfristig in der 1. Liga spielen, wäre auch das Kreuzlinger Stadtderby passé. Meloni sagt:

«Wenn man aus der 2. Liga ohne grosse Anstrengungen den Aufstieg schafft, ist das okay, aber Geld investieren, um in der 2. Liga interregional Fünfter zu werden, würde ich heute nicht mehr.»

