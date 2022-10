Orientierungslauf «Ich glaubte nicht mehr daran, international gewinnen zu können»: Wie Daniel Hubmann am Weltcup in Davos Zuversicht für weitere Jahre gewann Was wenige wussten: Am Thurgauer Orientierungsläufer Daniel Hubmann nagten vor dem Weltcup-Final in Davos Selbstzweifel. Spätestens mit dem Sieg im letzten Lauf über die Langdistanz sind sie verflogen. Der bald 40-Jährige ist sich wieder sicher, dass er die deutlich jüngere Konkurrenz an guten Tagen auf Distanz halten kann. Jörg Greb 06.10.2022, 04.30 Uhr

Daniel Hubmann freut sich über seinen Sieg über die Langdistanz im Heim-Weltcup in Davos. Gian Ehrenzeller/Keystone (Davos, 3. Oktober 2022)

Daniel Hubmann, nach Platz drei über die Mitteldistanz feierten Sie am Montag in Davos im letzten OL-Weltcup-Rennen der Saison über die Langdistanz den Sieg. Was hat das in Ihnen ausgelöst?

Daniel Hubmann: Eine Riesenfreude und Zusatzmotivation. Mein letzter reiner Weltcupsieg war 2015 – beim Weltcup-Final in Arosa. Und auch die vier WM- und EM-Titel von 2017 und 2018 liegen schon etwas zurück.

Sie machten sich selber viel Druck. Wieso eigentlich?

Ich wollte unbedingt einen guten Abschluss dieser Saison. Zuvor hatten die zufriedenstellenden internationalen Resultate gefehlt. Ein zehnter Platz war nach dem Weltcup-Auftakt in Schweden und der WM das beste Resultat gewesen. Das entspricht nicht meinem Anspruch.

Was machte das mit Ihnen?

Die Baisse nagte an meinem Selbstvertrauen und verlangte Geduld. Zeitweise glaubte ich nicht mehr daran, international gewinnen zu können.

Wie haben Sie wieder Selbstvertrauen aufgebaut?

In den letzten Wochen spürte ich, dass es aufwärtsgeht. Physisch erreichte ich ein Topniveau – eines, wie in den letzten Jahren nie mehr. Die Schweizer Meisterschaft mit dem Titelgewinn über die Langdistanz war eine erste Bestätigung gewesen.

Und wo sehen Sie sich jetzt, Ende Saison 2022?

Zumindest kann ich sagen: Ich bin auch mit 40 Jahren noch fit genug, um mich gegen die deutlich jüngere Konkurrenz zu behaupten. (Daniel Hubmann wird im nächsten April 40 Jahre alt, Red.). Und was mich besonders zuversichtlich stimmt: Ich war auch in den Uphill-Passagen bei den Schnellsten.

Für die fehlenden Spitzenergebnisse zuvor hätten Sie auch andere Erklärung heranziehen können.

Vielleicht wären meine Zweifel nicht nötig gewesen. Die Wald-Wettkämpfe fehlten, weil ich an der EM an einem Magen-Darm-Infekt litt. Und die erste Saisonhälfte gehörte der Vorbereitung auf die Sprint-WM. Fakt aber ist trotz allem: Ich konnte nicht abrufen, was in mir steckte.

Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in die Winterpause?

Die Pause zögere ich noch etwas hinaus. Das schöne Wetter will ich nutzen, bevor der Schnee kommt. Die Regenerationspause plane ich für den November. Diese wird mit dem Alter immer länger. Im Dezember werde ich mit dem Wiederaufbau beginnen. Auf das Jahr 2023 mit der Heim-WM freue ich mich enorm.