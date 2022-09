Leichtathletik Nur ein einziges Mal gemeinsam trainiert: Frauenfelder 4x100 m-Staffel läuft auf Rang 4 An den Schweizer Staffelmeisterschaften in Frauenfeld mischen auch die Thurgauer Leichtathletinnen und Leichtathleten tatkräftig mit. Der Anlass lebt von der Stimmung und den Emotionen. Jörg Greb 12.09.2022, 18.30 Uhr

Charlène Keller vom LC Frauenfeld im Final über 4x100 m. Benjamin Manser

Anfeuerungsrufe, Jubel, Hochstimmung: Die Läuferinnen und Läufer der gut 300 Equipen an den Schweizer Staffelmeisterschaften verwandelten die Kleine Allmend in Frauenfeld am Sonntag in ein Freudenfest für Leichtathletik-Fans. 24 Medaillenentscheidungen innert gut sechs Stunden sorgten für Emotionen und nicht zuletzt erstaunlich starke Leistungen.

Nochmals verdrängten die Athletinnen und Athleten ihre Müdigkeit nach der langen Saison und lieferten ab. Es resultierten nicht weniger als sechs Schweizer Rekorde. Für das Topergebnis sorgten die drei Nationalstaffel-Mitglieder und WM-Teilnehmerinnen Melissa Gutschmidt, Sarah Atcho und Léonie Pointet – ergänzt mit Alizée Rusca von der COA Lausanne-Riviera. Die vier Sprinterinnen realisierten in 44,29 Sekunden einen Schweizer Vereinsrekord. Um satte 42 Hundertstel drückte das junge Quartett die alte Bestleistung herunter – und löste das namhafte Quartett des LC Zürich mit Natacha Kouni, Silke Lemmens, Michelle Gloor und Lynn Mantingh ab, deren Rekord ein Jahr lang Bestand hatte.

Beweise für die Dynamik in der Schweizer Leichtathletik lieferten die weiteren Rekorde, respektive Allzeit-Bestleistungen. Fünf an der Zahl waren es. Die vorzüglichen Bedingungen sowie die motivierende Ambiance lieferten die Basis dazu.

Medaille und Rekord auch für den LC Frauenfeld

Bei einem einzigen Medaillengewinn blieb es für die Einheimischen. In der Américaine der Frauen (3000 m frei aufgeteilt auf drei Läuferinnen) gewann das Trio des LC Frauenfeld mit Anja Stutz, Debby Schenk und Sina Nufer die bronzene Auszeichnung. Es gilt aber auch zu relativieren: Nur vier Teams standen im Einsatz. Und die Abstände waren beträchtlich: 7:24,93 Minuten benötigte das Siegerteam des LC Regensdorf, 7:47,87 der LC Frauenfeld.

Der LC Frauenfeld (im Bild Tobias Mark, links, und Matthias Scheuch) wurde in der Olympischen Staffel respektabler Vierter. Benjamin Manser

Deutlich kompetitiver präsentierte sich die Ausmarchung im Toprennen über 4x100m bei den Frauen. Auch da mischte der LC Frauenfeld mit. Hinter Lausanne-Riviera (44,29), dem LC Zürich (45,00) und dem TV Unterstrass (46,67) erkämpfte sich das Quartett mit Andrina Hodel, Debby Schenk, Lisa Hanhart und Charlène Keller Rang vier – in der guten Zeit von 47,43 Sekunden. «Das ist erfreulich und besser als gedacht», brachte es Schlussläuferin Keller auf den Punkt.

Bei den Frauenfelderinnen schwang Stolz mit – aus diversen Gründen. Zum Beispiel wegen der schwierigen Umstände. «Wir trainierten ein einziges Mal zusammen», sagte Keller. Das Quartett widmet sich unterschiedlichen Disziplinen, gehört unterschiedlichen Trainingsgruppen an und übt an verschiedenen Wochentagen. Startläuferin Hodel ist nationale Spitze im Stabhochsprung, Schenk braucht über 400 m Hürden neben der Schnelligkeit vor allem Stehvermögen, Hanhart ist die einzige «reine» Sprinterin und für Schlussläuferin Keller hat der Leistungssport an Stellenwert eingebüsst. «Ohne diese Meisterschaft hätte ich weniger trainiert», sagte sie. «Aber offensichtlich machte sich der Einsatz bezahlt.»

Die Oberthurgauer Jan Mitsche (ganz links) und Mika Rüegg (Zweiter von links) im 4x100 m-Final. Rechts die Sprinter von Länggasse Bern, die sie hinter sich lassen. Benjamin Manser

Respektable Resultate der LG Oberthurgau

Ebenfalls Rang vier erreichte die Olympische Staffel des LC Frauenfeld bei den Männern – in der Besetzung Kewani Gezaye, Matthias Scheuch, Tobias Mark und Mathieu Jaquet. Die LG Oberthurgau in der Besetzung Alain Knuser, Nick Rüegg, Mika Rüegg, Jan Mitsche, liess im Final der Männer über 4x100m als Siebte immerhin den TV Länggasse Bern hinter sich. Und Jan Mitsche, Silas Bruderer, Pascal Schneider wurden im Américaine-Final Achte.