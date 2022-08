Leichtathletik Abgetaucht – und nun am Scheideweg: Wie der perfekte Wettkampf die Karriere von Andri Oberholzer beinahe zerstörte Der Thurgauer Zehnkämpfer Andri Oberholzer hat bewegte Monate hinter sich. Seinem Exploit an der Hallen-WM Ende März folgte eine Sinnkrise. «Dieser Wettkampf hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen», sagt der 25-jährige Thurgauer heute. Ob er den Sport künftig nur noch als Hobby betreibt oder wieder auf die grosse Bühne zurückkehrt, ist im Moment völlig offen. Jörg Greb 16.08.2022, 05.10 Uhr

Andri Oberholzer (links) auf dem Höhepunkt. Als WM-Fünfter freut er sich mit Landsmann und Silbergewinner Simon Ehammer. Bild: Anthony Anex/Keystone (Belgrad, 19. März 2022)

Dieses zweitletzte März-Wochenende in Belgrad hatte es in sich. Simon Ehammer gewann mit fantastischem Schweizer Rekord an den Hallen-Weltmeisterschaften im Siebenkampf Silber. Und mit Andri Oberholzer brillierte ein zweiter Schweizer: Der 25-jährige Thurgauer wuchs bei seinen ersten internationalen Elite-Meisterschaften über sich hinaus, wurde starker Fünfter. Perspektiven für den Sommer mit WM und EM eröffneten sich auch ihm. Doch es kam ganz anders.

«Ich verspürte nach diesem grandiosen WM-Ergebnis im März, dass mir die Freude am Tüfteln abhandengekommen ist», sagt der Hefenhofer. Auf der Suche nach Erklärungen kam er zu einem atypischen Resultat: «Dieser WM-Exploit sorgte für eine riesige Zufriedenheit. Er war verbunden mit einer Leistung, die ich mir nie zugetraut hatte. Das war wohl der stets angesteuerte optimale Wettkampf.»

Der Ausstieg stand fest und Oberholzer lernte melken

Doch damit verbunden war die Anschlussfrage: Was nun? «Mir zog es den Boden unter den Füssen weg.» 15 Jahre hatte der Sport bei Andri Oberholzer Priorität. Und jetzt sah er seine Grundstruktur plötzlich in Frage gestellt. Natürlich diskutierte er seine Situation. Er sprach mit einer Sportpsychologin, mit Freunden, der Familie und mit Trainer Nicola Gentsch. Diese Dialoge berührten ihn. Gentsch etwa, der auch Nationaltrainer ist, lernte er von einer ganz anderen Seite kennen: «Als Freund, der einfühlsam über den Sport hinaus mitdachte.» Oberholzer weiss dies zu schätzen. Und er entschloss sich zum Break. Doch wie aussteigen?

Reisen war eine Option. Oberholzer entschied sich anders. Er verabschiedete sich Anfang Sommer auf einen entlegenen Bauernhof bei einer früheren Mitschülerin an der Sportschule. In Weisstannen im St.Galler Rheintal sah er sich in einem völlig neuen Umfeld gefordert – ohne Handy, dafür stark konfrontiert mit sich selbst. Ihn faszinierte die Natur, der harte Arbeitsalltag, das viele Neue. «Ich lernte melken», sagt Oberholzer und lacht dazu. Zahlreiche neue Seiten seines Ichs lernte der Thurgauer dort kennen.

Der Profisportler ist vorerst hobbymässig unterwegs

Doch nun ist Andri Oberholzer zurück. Wieder in Basel, in seinem Studio in der Altstadt. Dort also, wo er vor drei Jahren für den Sport hingezogen war. «Grundsätzlich geht es mir sehr gut», sagt er. Die Frage, wohin sein Weg führen soll, kann Oberholzer aber nur indirekt beantworten. Er sagt: «Als Sportler war ich es gewohnt, einem sehr strukturierten Alltag zu folgen, nun habe ich neue Freiheiten kennen- und schätzengelernt.» Er besuchte zwei Festivals, trifft wieder vermehrt Freunde. Die Folge: Die Frage aller Fragen, wohin sein Weg führen soll, kann der 25-Jährige noch nicht schlüssig beantworten. «Einige Ideen sind da», sagt er.

Sport hat vorderhand einen anderen Stellenwert. «Ich bin hobbymässig unterwegs», sagt er. Drei bis vier Mal pro Woche zieht es ihn auf den Sportplatz. Er widmet sich dem Krafttraining, Laufen, Sprinten. Daneben betreibt er «aktive Erholung» beim Bouldern, Slacklinen und Badminton. Er tut es ohne eigentliches Ziel. Oder fast: «Ich sagte für die Schweizer Staffelmeisterschaften zu und bin bestrebt, Mitte September eine gute Figur abzugeben.»

Leistungsmässig fühlt er sich «noch weit weg von dem, was von einem ambitionierten Mehrkämpfer gefordert wäre». Aber Oberholzer sagt auch: «Diese Perspektive will ich nicht ausschliessen. Mehr kann ich in ein paar Wochen sagen.»