Swiss League Der HC Thurgau bekommt von Leader Olten eine schmerzhafte Lehrstunde erteilt Der HC Thurgau bleibt in der Swiss League gegen ein souveränes Olten chancenlos und verliert zu Hause mit 1:7. Der Tabellenführer ist eine Klasse besser als die Thurgauer und zeigt den Gastgebern ihre Limiten deutlich auf. Thomas Werner Jetzt kommentieren 30.10.2022, 22.08 Uhr

30.10.2022; Weinfelden; Eishockey Swiss League - HC Thurgau - EHC Olten; Sebastiano Soracreppa (Thurgau) gegen Silvan Wyss (Olten) (Carsten Harz/freshfocus) Freshfocus / Carsten Harz

Zwölf Minuten lang sahen die 1347 Zuschauer in der Weinfelder Güttingersreuti einen HC Thurgau, der dem EHC Olten auf Augenhöhe begegnen konnte. Dann zeigte der Leader auf, weshalb er vor dieser Partie bereits 18 Punkte mehr auf dem Konto hatte als der Tabellensechste. Die Solothurner schalteten ansatzlos einen Gang höher und erzielten innert gut vier Minuten vier Treffer. Thurgau-Trainer Markus Åkerblom sah sich bereits nach dem 0:3 in der 16. Minute gezwungen, sein Time-out zu nehmen. Die Frage nach dem Sieger war längst beantwortet.

Dabei hatte es gut begonnen für die Thurgauer. Adam Rundqvist , bereits nach 35 Sekunden, Eero Elo und David Baumann kamen in der Startphase in erfolgversprechenden Positionen zum Abschluss, sahen ihre Versuche aber von Olten-Goalie Lucas Rötheli pariert.

Vom 0:1 zum 0:2 innert nur 12 Sekunden

Der Leader zeigte danach, was Präzision im Abschluss bringt. Innert lediglich zwölf Sekunden stellten Sean Collins und Timo Haussener das Skore auf 0:2. Auch das 0:4 von Collins entsprang einem schnell und direkt vorgetragenen Angriff. Dazwischen hatte Lukas Lhotak im Powerplay getroffen. Konnten die Gäste zuvor mit aggressivem und diszipliniertem Auftreten an der Entfaltung ihres Spiels gehindert werden, klappte plötzlich im Abwehrverhalten der Thurgauer wenig zusammen. Selbst der in den letzten Spielen überragende Goalie Bryan Rüegger konnte seine Mannschaft nicht vor dem deutlichen Rückstand bewahren. Er überliess ab dem zweiten Drittel seinen Platz Gianluca Zaetta. Der 22-Jährige musste allerdings bereits nach nur 94 Sekunden ein erstes Mal hinter sich greifen.

Die Thurgauer hatten auch danach immer wieder kurze gute Phasen. In den meisten Fällen waren die Angriffsbemühungen der Thurgauer allerdings zu kompliziert, zu wenig überraschend. Hier genoss Åkerbloms Team eine Lehrstunde, wie ein erfolgreiches Verhältnis von Aufwand und Ertrag aussehen muss. Oltens Angriffe ohne Umwege, mit direktem Zug aufs gegnerische Tor brachten die Stürmer der Solothurner fast automatisch in gute Abschlusspositionen.

HCT verhindert zweites torloses Spiel in Folge

Im Schlussdrittel beschränkten sich die Gäste angesichts der 6:0-Führung und des am Dienstag anstehenden Topspiels gegen den Tabellenzweiten La Chaux-de-Fonds auf das Nötigste. Thurgau, das mit Fabio Hollenstein in dieser Partie einen weiteren Akteur auf seiner Verletztenliste hatte, blieb immerhin ein zweites torloses Spiel in Folge erspart. Justin Salamin traf 75 Sekunden vor Schluss zum 1:7-Endstand.

