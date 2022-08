Erstmals in der Klubgeschichte startet der HSC Kreuzlingen sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen in der höchsten Liga in die Saison. Der sportliche Gesamtleiter Heiko Grimm, gleichzeitig neuer Trainer des aufgestiegenen NLA-Männer­teams, soll den Thurgauer Verein in der Elite des Schweizer Handballs etablieren. Um das zu erreichen, sind Innovation und Kreativität gefragt.

Interview: Matthias Hafen Jetzt kommentieren 25.08.2022, 04.30 Uhr