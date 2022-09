Handball Sieg vergeben, Protest deponiert: Dem HSC Kreuzlingen fehlt nur ganz wenig zum ersten NLA-Sieg Der HSC Kreuzlingen ist bei seiner NLA-Heimpremiere auf bestem Weg zum Sieg, doch dann strauchelt der Aufsteiger noch. Am Ende jubelt vor 400 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Egelseehalle der RTV Basel über einen 29:28-Sieg. Das letzte Wort in dieser Begegnung ist allerdings noch nicht gesprochen. Markus Rutishauser 04.09.2022, 21.55 Uhr

Kreuzlingens Goalie Haris Berisha stellt sich furchtlos dem Basler Angreifer Aleksander Spende entgegen. Felix Walker

Die Schlussviertelstunde im ersten NLA-Heimspiel der Kreuzlinger Handballer hatte es in sich. 400 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten in der Egelseehalle zuvor einen entfesselten Aufsteiger gesehen, der die Partie gegen den RTV Basel weitgehend im Griff hatte. Zur Pause hatten die Thurgauer mit 16:13 vorne gelegen, eine Viertelstunde vor Schluss betrug der Vorsprung gar vier Tore (24:20). Und das, obwohl Kreuzlingen kurz nach der Pause seinen Spielmacher und bis dahin zweitbesten Skorer Bruno Kozina nach einer unglücklichen Aktion mit direkter roter Karte frühzeitig verloren hatte. Dann aber nahm das Unglück aus Kreuzlinger Sicht seinen Lauf.

Ein Penalty mit der letzten Aktion erhitzt die Gemüter

Zuerst setzte Drilon Tahirukaj knapp eineinhalb Minuten vor Schluss einen Penalty neben das Tor, was David Fricker aber 32 Sekunden später mit seinem 28:28 postwendend korrigierte. Als aber Basels Topskorer Aleksander Spende in der letzten Sekunde zehn Meter vom Tor entfernt und mit einer kompakten Mauer vor sich regelwidrig am Wurf gehindert wurde, zückten die Schiedsrichter zum Entsetzen der Thurgauer die rote Karte und entschieden auf Penalty. «Eine Zweiminutenstrafe wäre hier angemessen gewesen», war man sich auf Kreuzlinger Seite sicher. Der Gefoulte übernahm die Verantwortung gleich selbst, bezwang den eingewechselten Kreuzlinger Goalie Nikola Marinovic sicher und schoss den RTV Basel damit ins Glück.

Die Kreuzlinger deponierten reglementkonform einen Spielfeldprotest gegen die letzte Entscheidung der Unparteiischen. «Wir werden uns die Szene sicher noch ein paar Mal im Video anschauen und dann entscheiden, ob wir unseren Protest innert der Frist von drei Tagen bestätigen oder eben nicht», sagte Kreuzlingens Präsident Patrick Müller nach der Partie. Würde ein solcher Protest gutgeheissen, müsste das Spiel wiederholt werden.

NLA-Tauglichkeit ein erstes Mal bewiesen

Auch wenn es für den HSC Kreuzlingen bei dieser bitteren Niederlage bleiben sollte, so bestätigte der Aufsteiger spätestens mit der Leistung am Sonntagabend seine NLA-Tauglichkeit und dass er der wohl stärkste Liganeuling der vergangenen Jahre ist. Auf dieser Leistung gilt es aufzubauen und die Fehler, die am Ende ausschlaggebend für die Niederlage waren, zu korrigieren.

Cheftrainer Heiko Grimm, ein akribischer Analyst, hatte schon vor dem Saisonstart gesagt: «Wir werden Zeit brauchen, um uns an das deutlich höhere Niveau anzupassen, zumal unsere Vorbereitung extrem kurz war verglichen mit der Konkurrenz.» Am Sonntag fehlt den Thurgauern gegen die professionell aufgestellten Basler nur ganz wenig zum ersten Überraschungscoup. «Mindestens den einen Punkt hätte Kreuzlingen für diese starke Leistung verdient gehabt», meinten denn auch die Livestream-Kommentatoren in ihrer Spielanalyse.

Kreuzlingen – RTV Basel 28:29 (16:13)

Egelsee – 400 Zuschauer.

Strafen: 4-mal 2 Minuten (plus rote Karten Kozina/35. und Mirdita/60.) gegen Kreuzlingen, 5-mal 2 Minuten (plus rote Karte Paban Lopez/42.) gegen Basel.

Kreuzlingen: Berisha (1.–60./14 Paraden/1 Tor), Marinovic (für 3 Angriffe und 2 Penaltys/0); Lutz (3), Dedaj (1), F. Zeller, Bär, Heim, Fricker (4), Kun, Ramosaj, Schneider (1), Mirdita (4), Kozina (4), M. Zeller, Drilon Tahirukaj (1/1), Drenit Tahirukaj (9).

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Färber, R. Wipf, L. Lioi (alle überzählig) und Kappen­thuler (rekonvaleszent). – Penaltys: Kreuzlingen 1/2 , Basel 3/3.

NLA-Frauen schon nach Auftaktspiel auf Playoff-Kurs Der Start in eine neue Saison ist immer wichtig, der 29:25-Sieg der Kreuzlingerinnen in Thun war es vielleicht noch etwas mehr. Denn sowohl Gastgeber Rotweiss Thun wie auch der HSCK zählen zum Kreis der Anwärter auf den vierten und letzten Playoff-Halbfinalplatz. Die ersten drei Positionen in der NLA-Tabelle der Frauen scheinen auch heuer an Spono Nottwil (Meister), Zug (Cupsieger) sowie Brühl St. Gallen vergeben zu sein. Allerdings: Zug (31:38 in Winterthur) und Rekordmeister Brühl (27:30 daheim gegen Herzogenbuchsee) kassierten am Wochenende überraschende Startniederlagen. Die Brühlerinnen reisen im Wissen um diese Klatsche am nächsten Samstag zum Ostschweizer Derby nach Kreuzlingen. Die Partie in der Egelseehalle wird um 19.00 Uhr angepfiffen und verspricht aufgrund der jüngsten Resultate Hochspannung. (mru)