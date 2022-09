Handball Nur der «Messi des Handballs» fehlte: Aufsteiger HSC Kreuzlingen bietet mit einer starken Leistung ein kleines NLA-Spektakel Der HSC Kreuzlingen zeigt im NLA-Heimspiel gegen den HC Kriens-Luzern einen sehr couragierten Auftritt. Die 900 Zuschauerinnen und Zuschauer in der heimischen Egelseehalle warten jedoch vergebens auf den «Messi des Handballs», Andy Schmid. Markus Rutishauser 25.09.2022, 17.13 Uhr

Die Kreuzlinger Attila Kun (verdeckt) und Bujar Ramosaj nehmen den Krienser Marin Sipic in die Mangel. Mario Gaccioli

Die Erwartung war riesig. 900 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen am Samstag in die Egelseehalle in Kreuzlingen, um den besten Schweizer Handballer aller Zeiten live zu sehen – allerdings vergeblich. Andy Schmid fehlte krankheitshalber im Aufgebot des HC Kriens-Luzern. Dass die Innerschweizer aber auch ohne ihren Star enorm viel Potenzial besitzen, zeigt alleine der Blick auf die Statistik: Der Kader vereint über 100 Länderspieleinsätze, unter anderem auch dank Dimitrij Küttel (68 für die Schweiz) und Milos Orbovic (33 für Serbien).

Die Mannschaft des neuen Cheftrainers Peter Kukucka wurde ihrer Favoritenrolle in der ausverkauften Egelseehalle auch gerecht. Der HC Kriens-Luzern bewies Qualität, setzte sich am Ende verdient mit 32:29 durch und übernahm damit die Tabellenführung. Die Innerschweizer hatten nach dem Spiel viel Lob für den HSC Kreuzlingen übrig: «Das war für einen Liganeuling wirklich eine sehr gute Leistung», hiess es. Die Thurgauer hätten spätestens jetzt den Beweis angetreten, dass sie zurecht in die höchste Spielklasse gehören.

Bruno Kozina kommt immer besser in Form

Für die Kreuzlinger und ihren Trainer Heiko Grimm waren die lobenden Worte des Gegners Balsam auf die Wunden, die die fünfte Niederlage im fünften NLA-Spiel hinterlässt. Über weite Strecken zeigten sie gegen das aktuell beste Team der Schweiz einen sehr couragierten Auftritt. In der Offensive, angeführt von immer besser in Form kommenden Kroaten Bruno Kozina und einem treffsicheren Attila Kun (je fünf Tore in der ersten Halbzeit), lag der HSCK nach einem 0:3-Fehlstart sogar mehrfach in Führung. Erst in Überzahl verwandelten die sehr offensiv verteidigenden Krienser in den letzten Minuten vor der Pause einen 13:14-Rückstand in eine 17:15-Führung.

Nach dem Seitenwechsel wurde Kriens-Luzern seiner Favoritenrolle besser gerecht. Als Nationalspieler Küttel auf 23:18 erhöhte (37.), deutete vieles auf eine lockere Schlussphase hin. Aber die Kreuzlinger bewiesen Kampfgeist und Moral.

Ramosaj bringt Kreuzlingen nochmals heran

Rund zwölf Minuten vor dem Abpfiff brachte Abwehrchef Bujar Ramosaj, der den kroatischen Kreisläufer Marin Sipic (zuletzt zehn Tore gegen Schaffhausen) praktisch abmeldete, den HSCK nochmals auf 25:27 heran. Mit einem Doppelschlag innert 20 Sekunden stellte Kriens-Luzern die Weichen vier Minuten vor Schluss schliesslich auf Sieg, dafür holten sich die Kreuzlinger am Ende den verdienten Applaus des Publikums.

Kreuzlingen – Kriens-Luzern 29:32 (15:17)

Egelseehalle – 900 Zuschauer – SR Brunner/Salah.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen, 3-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

Kreuzlingen: Berisha (1.-30./6 Paraden); Marinovic (31.-60./4 Paraden), Färber; Lutz (2), Wipf, F. Zeller, Bär, Heim (2), Fricker, Kun (7), Ramosaj (1), Schneider (1), Kozina (9), Drilon Tahirukaj, Drenit Tahirukaj (7/1).

Kriens-Luzern: Pellegrini (1.-20./52.-60./6 Paraden), Zaponsek (20.-52./6 Paraden); Lavric, Küttel (3), Sigrist (1), Orbovic (7), Rellstab (2), Oertli (1), Böhm (6/3), Schlumpf (4), Delchiappo, Wanner, Langenick (2), Sipic (1), Buob, Idrizi (5).

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne M. Zeller und Dedaj (beide verletzt). Kriens-Luzern ohne Andy Schmid (krank).