Handball Mit Legende Urs Mühlethaler zurück zur alten Stärke: Die NLA-Frauen des HSC Kreuzlingen visieren die Playoff-Halbfinals an Nach zuletzt Platz 7 will sich der HSC Kreuzlingen in der NLA der Frauen wieder zurückkämpfen. Ein Platz in den Top 4 ist das Ziel. Gelingen soll das auch dank des neuen Winds, der mit dem neuen sportlichen Leiter Urs Mühlethaler bläst. Das Auftaktspiel findet am Samstag um 17 Uhr auswärts gegen Rotweiss Thun statt.

Stefanie Schalko ist ein Toptransfer für Kreuzlingen. Mario Gaccioli

Der Einzug in die Playoff-Halbfinals 2021 und die damit verbundene Europacup-Teilnahme konnte der HSC Kreuzlingen in der vergangenen Saison nicht bestätigen. Die Thurgauerinnen mussten in die Auf-/Abstiegsrunde und klassierten sich am Ende auf dem siebten Schlussrang. Zu wenig für die gestiegenen Ambitionen in der Grenzstadt. Im Sommer war der HSCK auf dem Transfermarkt aktiv, da die slowakische Ex-Nationalspielerin Maria Olsovska, Linkshänderin Katerina Novotna und Kreisläuferin Vanda Gulyas ihre Karrieren beendeten und sich Katja Lischka eine Auszeit nehmen wollte.