Handball Drei Aufsteiger, aber noch kein einziger Sieg: Thurgauer Handballklubs tun sich in der NLA schwer Die Geschichte von Thurgauer Klubs inmitten der Elite des Schweizer Männerhandballs ist keine erfolgreiche. Nach dem SC Frauenfeld und dem HC Arbon ist die Reihe nun am HSC Kreuzlingen, die Bilanz in der Saison 2022/23 aufzupolieren. Fritz Bischoff 02.06.2022, 05.20 Uhr

Der HC Arbon (Fabian Gunziger, am Ball, und Björn Fröhlich 2010 im Heimspiel gegen Pfadi Winterthur) blieb in der einzigen NLA-Saison punktlos. Bild: Mario Gaccioli (Arbon, 5. September 2010)

Nachdem vor drei Jahren die Frauen des HSC Kreuzlingen den Aufstieg in die NLA geschafft hatten, taten es ihnen am Wochenende die Männer gleich. Dank des Playoff-Finalsiegs gegen Wädenswil/Horgen schaffte das Kreuzlinger Team von Trainer Werner Bösch den erstmaligen Aufstieg in die NLA. Die Handballer sind nach den Wasserballern damit die zweite Kreuzlinger Mannschaft in einer höchsten Team-Liga mit olympischem Charakter. Ein Novum für den Kanton Thurgau ist ein NLA-Männerteam im Handball aber nicht.

Es war der SC Frauenfeld, der 1979 als erster aus dem Thurgau in die höchste Liga aufstieg. Die treibende Kraft hinter der Promotion war Spielertrainer Peter Notter. Der heute 77-jährige Frauenfelder war von 1964 bis 1974 als einer der besten Flügelspieler der Schweiz bei St.Otmar St.Gallen aktiv. In dieser Zeit wurde er zweimal Torschützenkönig und zweimal Schweizer Meister. Auch in der Nationalmannschaft war er mit 65 Länderspielen und 156 Toren eine unverzichtbare Stütze – dies im Hallen- wie im Feldhandball gleichermassen.

Der SC Frauenfeld (im Bild Yves Petrig im Aufstiegsspiel 2019 gegen Chênois) spielt heute in der 1. Liga, war aber vor über 40 Jahren der erste Thurgauer Verein in der NLA der Männer. Bild: Mario Gaccioli (Frauenfeld, 12. Mai 2019)

SC Frauenfeld erkämpft sich zwei Unentschieden

Nach seinen Jahren im Spitzenhandball kehrte Peter Notter nach Frauenfeld zurück und schaffte mit seinem Team 1979 den Aufstieg in die NLA. Es war aber ein kurzes Gastspiel von nur einer Saison. «Es wäre einem Wunder gleichgekommen, wenn wir den Ligaerhalt geschafft hätten. Unser Team bestand mehrheitlich aus Frauenfeldern. Die Finanzen für auswärtige Spieler fehlten, sodass wir uns auch nicht verstärken konnten», sagt er.

Mit nur zwei Punkten aus zwei Unentschieden, jedoch ohne einen einzigen Sieg war 1980 der Abstieg Tatsache geworden. Notter aber führte seine Arbeit in zwei Phasen (1975 bis 1982 sowie 1986 bis 1990) weiter. «Es war mir wichtig, mit eigenem Nachwuchs zu arbeiten und auf grosse finanzielle Investitionen in Spieler zu verzichten. Entscheidend war immer der mannschaftliche Zusammenhalt.»

Als der HC Arbon Schweizer Topspieler hervorbrachte

Diese Werte lebte auch der HC Arbon vor, als er 2010 innerhalb von nur fünf Jahren mit dem Trainergespann Enver Koso/Reto Stark aus der 2. Liga in die NLA aufstieg. Viele talentierte Spieler wie Andrija Pendic oder Björn Fröhlich zeugten von der sehr guten Nachwuchsarbeit der Oberthurgauer. «Bei uns passte damals auf der menschlichen Ebene alles optimal zusammen», erinnert sich Co-Trainer Stark. «Wir hatten keine Stars, sondern viele talentierte und willige Nachwuchsspieler. Dies war unsere Stärke.» Was der HC Arbon nicht hatte, war das Geld, um sich verstärken zu können. «Aber eigentlich wollten wir das auch nicht», so der heute 53-jährige Stark. «Es entsprach nicht unserer Philosophie.»

Reto Stark spielte vor fast 20 Jahren selber noch für den HC Arbon (hier in der Saison 2003/04 gegen die GAN Foxes Zürich). Bild: Mario Gaccioli

So kam es, wie es kommen musste. Nach nur einer Saison war das NLA-Abenteuer für den HC Arbon wieder vorbei. In 32 Partien hatten die Thurgauer keinen einzigen Punkt geholt. Aktuell spielt Arbon, wie auch Frauenfeld, in der 1. Liga, der dritthöchsten Spielklasse.

Der erste Sieg macht Kreuzlingen zum Primus

Mit Ambitionen nimmt im Herbst der jüngste Thurgauer Aufsteiger HSC Kreuzlingen das Abenteuer NLA in Angriff. «Es ist unser Ziel, mit aller Macht den Ligaerhalt zu schaffen», sagt der Sportchef und zukünftige Trainer Heiko Grimm. Darauf angesprochen, dass Frauenfeld und Arbon nach nur einer Saison ohne einen Sieg wieder abgestiegen sind, meint er. «Es ist mir egal wie viele Punkte wir holen werden, Hauptsache wir bleiben in der höchsten Spielklasse.» Dazu sind Anstrengungen und Investition erforderlich. «Mit der aktuellen Mannschaft sind wir nicht konkurrenzfähig», so Grimm. «Ich habe ein grosses Vertrauen in unser Kader, doch Verstärkungen sind erforderlich. Dazu muss auch unser Budget erhöht werden.»

Der HSC Kreuzlingen schaffte am vergangenen Wochenende als dritter Thurgauer Verein den Aufstieg in die NLA der Männer. Und die Mannschaft soll auch in der höchsten Liga konkurrenzfähig sein. Bild: Mario Gaccioli (Horgen, 29. Mai 2022)

Damit geht Kreuzlingen einen anderen Weg, als ihn einst Frauenfeld und Arbon gegangen sind. «Wir sind ambitioniert», sagt der 48-fache deutsche Ex-Internationale Grimm. Er will um die fünf Spieler, die dem eigenen Nachwuchs entstammen, ein Team formen, das im NLA-Mittelfeld seinen Platz haben wird. Und auch wenn das nicht klappen sollte, bleibt ein Trost: Mit nur einem Sieg in der Saison 2022/23 wäre Kreuzlingen das bislang beste Thurgauer Team im Schweizer Handball.

