Golf Die Entscheidung fällt am 13. Loch: Überraschende Champions an der Thurgauer Meisterschaft Die Thurgauer Golfmeisterschaft der Senioren bringt mit Fredy Haag und Andrea Stehrenberger neue Sieger hervor. Der ambitionierte Haag sagt: «Seit meinem Herzinfarkt nehme ich das Golfen locker.» René Stauffer 12.06.2022, 16.50 Uhr

Die beiden Sieger Fredy Haag und Andrea Stehrenberger. Bild: Corinne Gschwind

Bei wechselhaftem, regnerischem und windigem Wetter manövrierten sich in Lipperswil zwei Aussenseiter zum Sieg an der Thurgauer Senioren-Golfmeisterschaft. Fredy Haag aus Rorschacherberg und Andrea Stehrenberger aus Affeltrangen hielten die Titelverteidiger Bruno Dörig und Corinne Gschwind sowie die frühere Seriensiegerin Brigitte Sutter in Schach und gewannen am vergangenen Donnerstag erstmals den Titel.

Mit Andrea Stehrenberger (Handicap 10,4), die dem Golfclub Niederbüren angehört, gelang wieder einmal einer Debütantin der grosse Coup. «Seit ich 50 wurde, wollte ich unbedingt einmal mitmachen. Ich habe das Turnier aber immer verpasst, bevor es dieses Jahr endlich klappte.» Umso überraschter sei sie gewesen, dass sie auf Anhieb gewann. «Immerhin spielten hinter mir drei Spielerinnen mit tieferen Handicaps.»

Vorjahressieger Dörig muss sich geschlagen geben

Bei den Männern fokussierte sich der Titelkampf auf das Duell zwischen Vorjahressieger Bruno Dörig (Handicap 2,9) und Fredy Haag (6,6), die Seite an Seite über die 18 Löcher gingen. «Bruno ist der Massstab, er hat keine schwachen Schläge», sagte Haag. «Deshalb muss man es ausnutzen, wenn er einmal nicht so gut spielt. Nach den ersten neun Löchern war ich zwei Schläge voraus. Dann kam er nochmals heran, ehe er am 13. Loch ins Wasser traf und ich wieder zwei Schläge Vorsprung hatte.»

Die beiden Mitglieder des GC Erlen trugen schon oft harte Duelle aus, «aber dies ist das erste Mal, dass ich ihn an einer Meisterschaft besiegen konnte», sagt Haag. Der Weinfelder Leo Eisenring klassierte sich ebenfalls noch vor Dörig auf Rang zwei.

«Seit meinem Herzinfarkt nehme ich Golfen locker»

Fredy Haag und seine Frau spielen seit über 32 Jahren Golf, zuerst in Deutschland, dann in Waldkirch und seit vier Jahren in Erlen. «In Erlen ist es wunderbar, es hat wenig Leute und man kann jederzeit spielen.» Der IT-Berater ist sportlich auch oft auf dem Velo, im Ruderboot oder als Jogger unterwegs. «Golf spiele ich immer noch sehr gerne, aber seit ich vor zwei Jahren in Erlen einen Herzinfarkt hatte, nehme ich es relativ locker», sagt er.

Die Thurgauer Golfmeisterschaft der Senioren findet alternierend in Lipperswil und Erlen statt.