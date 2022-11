Fussball FC Kreuzlingen spielt gegen Winterthur II gut und verliert dennoch knapp Gegen die Nachwuchsmannschaft des FC Winterthur ist der Aufsteiger die bessere Mannschaft. Die Thurgauer verpassen es allerdings, aus ihrer Feldüberlegenheit auch Tore zu erzielen. Roger Ackermann 20.11.2022, 18.09 Uhr

Das Spiel in Winterthur gegen den U21-Nachwuchs des Super-Leagues-Aufsteigers fand für den FC Kreuzlingen nicht auf der Schützenwiese statt. Die beiden Teams der 1. Liga Gruppe 3 mussten ihre Partie auf dem Kunstrasen neben dem Stadion austragen.

Kreuzlingen ist besser, kassiert aber das Gegentor

Auf diesem war es dann der Aufsteiger aus dem Thurgau, der das Spieldiktat von Beginn weg übernehmen konnte. Allerdings konnten sich die Kreuzlinger trotz ihrer optischen Dominanz auf dem Spielfeld keine wirklich hochkarätigen Chancen vor dem Tor der Gastgeber erarbeiten. Vieles blieb im entscheidenden Moment Stückwerk. So kam es, wie so oft im Fussball: Nicht die tonangebende Mannschaft ging in Führung, sondern die Winterthurer. Nach einer halben Stunde brachte Laurin Vögele die favorisierten Gastgeber mit 1:0 in Führung. Es sollte der einzige Treffer in dieser Partie bleiben.

Kein Treffer trotz grosser Angriffsbemühungen

In der zweiten Halbzeit bemühte sich Kreuzlingen nach Kräften, den Rückstand wettzumachen, und rannte teilweise regelrecht an. Doch obwohl aufgrund der Spielanteile ein Unentschieden für die Gäste durchaus gerecht gewesen wäre, gelang den Thurgauern kein Tor.