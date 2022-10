Europacup Sogar Ministerpräsident Söder ist Fan: Volley Amriswil besiegt im CEV-Cup-Hinspiel den «geilsten Club der Welt» Volley Amriswils CEV-Cup-Gegner Herrsching nennt sich «geilster Club der Welt». Das Hinspiel in München geht für den Bundesligisten allerdings in die Lederhosen. Schweizer Meister Amriswil gewinnt die umkämpfte Partie im Tie-Break und verschaffte sich mit dem 3:2 eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche im Thurgau. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 19.10.2022, 22.47 Uhr

Herrschings Libero Leonard Graven nimmt einen Service an. Am Netz lauert Amriswils Passeur Dima Filippov bereits. Steffen Eirich

Herrsching am Ammersee ist ein beschauliches Kleinod in Oberbayern. Seeanstoss mit Dampfersteg, 10000 Einwohner. Ein Provinznest von Berlin, Frankfurt oder München aus betrachtet. Da braucht es eine Menge Kreativität, um sich in der deutschen Profisportwelt Gehör zu verschaffen. Die Volleyballer aus Herrsching machen das mit starken sportlichen Leistungen. Das CEV-Cup-Hinspiel vom Mittwoch gegen Volley Amriswil war inmitten des sportlichen Aufstiegs der erste Auftritt der Bayern auf europäischer Ebene.

In der Bundesligatabelle belegt Herrsching nach zwei Runden Platz zwei hinter dem Topklub Berlin. Da haben die Amriswiler nach dem Aus in der Champions League einen grossen Brocken zugelost bekommen. Und weil so viel Klasse auch die entsprechende Bühne braucht, trägt der Provinzklub seine Spiele im Audi Dome mitten in München aus – eine halbe Autostunde vom beschaulichen Ammersee entfernt.

Der HC Ambri-Piotta des deutschen Volleyballs

Rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer sind am Mittwochabend zum Europacup-Debüt gegen Volley Amriswil gekommen. Auch, weil die Volleys Herrsching die Klaviatur des Marketings beherrschen. Ihr Outfit ist von A bis Z im Lederhosen-Design gestaltet. Das macht das Team nicht nur optisch einzigartig. Man muss diesen Klub einfach gern bekommen. Er ist so etwas wie der HC Ambri-Piotta des deutschen Volleyballs.

Im Heimspiel gegen Amriswil trug allerdings nur der Libero das spezielle Trikot, wohl weil es sich farblich zu wenig vom Blaugrau der Thurgauer abhebt. Dafür waren die Hosen der Herrschinger im typischen, blau-weissen Bavaria-Design gehalten.

Der Audi Dome in München bot eine grossartige Kulisse für das Europacup-Spiel zwischen Herrsching und Volley Amriswil. Steffen Eirich

Anders als die anderen sein, ist bei den Volleys Herrsching Programm. Sich selber nennen die Bayern ganz unbescheiden «geilster Club der Welt». Und das ziehen sie auch durch. Ihre www-Internetadresse lautet genau so. Dahinter steckt aber nicht etwa Arroganz. Im Umgang mit dem Verein wird schnell klar, dass die Herrschinger sich und das Leben nicht bierernst nehmen. Es scheinen im Umfeld des Bundesligaklubs einfach alle Spass zu haben an dem, was sie tun. Das zeigt sich auch in der vorbildlichen Gastfreundschaft. Hier sind die Parallelen zu Volley Amriswil gross.

Glückwünsche von Ministerpräsident Söder und Skirennfahrer Neureuther

In ganz Bayern ist die Popularität der Volleys Herrsching gross, obwohl es aktuell mit Haching München (mit dem Ex-Amriswiler Quentin Zeller) einen zweiten Platzhirschen gibt in der Bundesliga. Vor Herrschings Europacup-Debüt wünschten diverse Prominente der Mannschaft Glück mittels Videobotschaft – darunter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Fussballweltmeister Thomas Müller, Skirennfahrer Felix Neureuther oder «der Bergdoktor» Hans Sigl. Der Zusammenschnitt ist auf der Facebook-Seite des Vereins zu finden.

Der überzeichnete Auftritt der Volleys Herrsching ist ein Drahtseilakt zwischen Disneyland und ernstzunehmendem Profiklub. Doch die Oberbayern balancieren gekonnt auf diesem Seil. Und sie liefern auch sportlich ab. Die Premiere auf europäischer Ebene jedoch ging in die Lederhosen. Amriswil siegte im Vorrunden-Hinspiel des CEV-Cup in München 3:2 und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Tellenfeld.

Das Kollektiv um Captain Facundo Imhoff schaffte es in einer stimmungsvollen, spektakulären Begegnung, das grosse Potenzial innerhalb der Amriswiler Mannschaft abzurufen. Der 2:0-Vorsprung nach Sätzen verspielte der Schweizer Meister zwar, doch gewann er das Tie-Break trotz aller Spielplan-Strapazen der vergangenen Tage mit 15:11.

CEV-Cup Vorrunde. 1/32-Final. Hinspiel: Herrsching (GER) – Amriswil 2:3 (23:25, 22:25, 25:18, 25:21, 11:15). – Rückspiel am Mittwoch, 26. Oktober, um 19.00 Uhr in Amriswil.

