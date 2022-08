Esaf Pratteln Auferstehung von Beni Notz und starke Debütanten: Die Thurgauer Schwinger schreiben in Pratteln auch schöne Geschichten Hinter Domenic Schneider und Samuel Giger gehen die Thurgauer leer aus am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Die Kranzbilanz des 15-köpfigen Teams ist ernüchternd. Für einige wird das Esaf 2022 dennoch in bester Erinnerung bleiben. Matthias Hafen, Pratteln Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.10 Uhr

Domenic Schneider jubelt nach dem Sieg im achten Gang gegen Bernhard Kämpf. Damit beendete er das Eidgenössische in Pratteln auf Rang zwei und als erfolgreichster Thurgauer. Claudio Thoma/Freshfocus

Domenic Schneider verhinderte mit seinem bärenstarken Auftritt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022 die totale Katerstimmung im Thurgauer Lager. Sein zweiter Rang mit sechs teils spektakulären Siegen brachte die Tribüne des Nordostschweizer Verbands in Pratteln mehrfach zum Beben und sorgte dafür, dass im Team Thurgau am Ende doch das Positive überwog.

Die Thurgauer Bilanz am Esaf in Pratteln liest sich am Ende der zwei Wettkampftage eben nicht gerade aufmunternd. Anstatt der drei bis vier erhofften Kränze schauten am Ende nur die beiden von Domenic Schneider (2c) und Samuel Giger (5d) heraus. Anwärter Janic Voggensperger (13f) etwa fehlte am Ende ein ganzer Punkt, um in die Kränze zu kommen.

Kranzanwärter Janic Voggensperger (unten) wird im zweiten Gang von Fabian Staudenmann ins Sägemehl gedrückt. Peter Schneider/Keystone

Domenics Bruder Mario Schneider (18d) war mit vier Niederlagen – drei davon am Sonntag – noch weiter abgeschlagen. Überhaupt nicht ins Fest fand David Dumelin (36m) nach seiner erfolgreichen Saison. Der Hüttlinger, der am Bündner-Glarner Schwingfest mit Giger für einen Thurgauer Doppelsieg gesorgt hatte, fiel am Samstagabend dem Teilnehmerschnitt zum Opfer, konnte am Sonntag nicht mehr mittun.

Gehörte zu den positiven Überraschungen: Routinier Beni Notz (links) wischt nach dem vierten Gang Matthieu Burger die Späne vom Rücken. Andy Mettler/Swiss Image

Beni Notz nach dem ersten Tag an der Spitze dabei

Doch es gab auch Thurgauer Erfolgsgeschichten in Pratteln. Etwa jene von Beni Notz (17c). Der Eidgenosse aus Güttingen war am Samstagabend mit drei Siegen aus vier Kämpfen auf dem sensationellen vierten Rang klassiert. Und das, nachdem Notz im Vorfeld des Esaf noch gesagt hatte, dass er heuer an den Schwingfesten froh sein musste, überhaupt einen Gang gewonnen zu haben.

Der Überraschungsmann vom Samstag konnte am Schlusstag jedoch nicht mehr an seine starken Leistungen anknüpfen und wurde in der Rangliste mit drei Niederlagen in Folge nach hinten gereicht. Obwohl Notz damit seinen zweiten Eidgenössischen Kranz nach 2010 in Frauenfeld verpasste, darf er mit seinem Auftritt mehr als zufrieden sein.

Esaf-Neuling Thomas Burkhalter geniesst vor der Tribüne des Nordostschweizer Verbands das Bad in der Menge. Soeben hat er den sechsten Gang gegen Stefan Studer gewonnen. Philipp Schmidli/Swiss Image

Stark präsentierten sich in Pratteln auch die beiden Esaf-Debütanten This Kolb (16j) und Thomas Burkhalter (17i). Beiden gelangen drei Siege. Sie schwangen in allen acht Gängen mit. Kolb wurde am Ende gar viertbester Thurgauer, Burkhalter sechstbester. Für die beiden Youngsters dürfte das diesjährige Eidgenössische in bester Erinnerung bleiben.

Silvio Oettli (20a) erreichte gleich zwei seiner Ziele. Er war an seinem zweiten Eidgenössischen über alle acht Gänge im Einsatz und erst noch besser klassiert als sein Bruder Marco. Das Familienduell hätte er aber gerne anders entschieden. Denn Marco Oettli (47.) war der grosse Pechvogel im Thurgauer Lager, verletzte sich als erster Schwinger dieses Fests im zweiten Gang und konnte mit einem gerissenen Aussenband am Fuss nicht mehr weitermachen.

This Kolb (rechts) nimmt im zweiten Gang den Innerschweizer Andreas Odermatt in die Mangel. Das Aufeinandertreffen endet gestellt. Claudia Schweizer/TKSV

Nur zwei Niederlagen für 48-jährigen Burkhalter

Für den dritten Thurgauer Esaf-Neuling, Pirmin Kolb (36e), war der Auftritt in Pratteln ebenso am Samstagabend beendet wie für Lars Hugelshofer (37g), Rico Ammann (41a) und Hannes Bühler (41b). Stefan Burkhalter (21a) indes war trotz seiner 48 Lenze auch am Sonntag noch im Wettkampfgeschehen, realisierte zwei Siege und vier gestellte Gänge. Wer weiss, ob das wirklich sein letztes Eidgenössisches gewesen ist?

Tobias Krähenbühl, vor drei Jahren in Zug noch selber im Sägemehl, war am Eidgenössischen in Pratteln als Betreuer dabei. Er bezeichnet die Thurgauer Gesamtbilanz als ernüchternd. «Wir wurden unseren Erwartungen nicht gerecht. Das müssen wir so festhalten.»

