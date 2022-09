Eishockey HC Thurgau Ladies bieten Lugano und den ZSC Lions Paroli in der höchsten Liga Die NLA-Frauen des HC Thurgau besiegen Playoff-Finalist Lugano im Penaltyschiessen 3:2 und sind auch tags darauf beim 1:2 gegen Meister ZSC Lions nahe an einem Punktgewinn. Monika Leuenberger 26.09.2022, 15.34 Uhr

Rahel Michielin (rechts) und Goalie Caroline Lambert verteidigen das Thurgauer Tor. Links Luganos Lena Lutz. Mario Gaccioli

Diese Doppelrunde der HC Thurgau Ladies hatte es in sich. Das Heimspiel am Samstag gegen den Playoff-Finalisten Lugano bestritten die Ostschweizerinnen ausnahmsweise in der Weinfelder Güttingersreuti und konnten dort auf den Support des HCT-Fanklubs East Amigos und weiterer Anhänger des Thurgauer Swiss-League-Teams zählen. Und es war wohl kein Zufall, dass die HCT Ladies in dieser Begegnung das favorisierte Lugano mit 3:2 nach Penaltyschiessen besiegte. Captain Stefanie Wetli sagte nach der Partie: «Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Fans. Sie haben uns eine zusätzliche Motivationsspritze gegeben. Das war richtig cool.»

Die Partie begann intensiv und nach 13 Minuten gelang Simona Grascher der Führungstreffer für Thurgau. Den Vorsprung brachte das Heimteam aber nicht in die Pause. Jade Surdez glich in der 18. Minute für Lugano aus. Eine Strafe gegen den HC Thurgau, gleich zu Beginn des Mittelabschnittes, ermöglichte den Tessinerinnen gar die Führung. Angefeuert durch 150 Zuschauerinnen und Zuschauer gelang Tamara Grascher auf Pass von Rahel Michielin bei nächster Powerplay-Gelegenheit aber der neuerliche Ausgleich.

Simona Grascher (vorne) erzielte gegen Lugano das 1:0 für die HCT Ladies. Mario Gaccioli

Da während der letzten 20 Minuten keine Tore mehr fielen, ging es in dieser intensiven Partie in die Verlängerung und anschliessend, wie bereits im ersten Meisterschaftsspiel gegen den SC Langenthal, ins Penaltyschiessen. Und auch dieses Mal konnten sich die Thurgauerinnen den Extrapunkt nach dem Shoot-out gutschreiben lassen. Die HCT Ladies feierten im zweiten Saisonspiel ihren zweiten Sieg und die zwischenzeitliche Tabellenführung.

Fataler Gegentreffer in doppelter Überzahl

Tags darauf wurde die Aufgabe noch etwas schwieriger für die Thurgauerinnen. Sie gastierten beim aktuellen Schweizer Meister ZSC Lions. Für Tamara Gra­scher war es die erste Begegnung mit ihren letztjährigen Teamkolleginnen. In einer schnellen und intensiven Partie wurde einander nichts geschenkt. So schaffte es lange keines der beiden Teams, den Puck über die Torlinie zu drücken. Erst ein Powerplay in der 42. Minute liess die ZSC Lions ein erstes Mal jubeln. Zwei Strafen gegen die Zürcherinnen kurz hintereinander brachten den HCT Ladies danach eine doppelte Überzahl und die Chance auf den Ausgleich. Ein unglücklicher Pass der ansonsten wieder hervorragend spielenden Caroline Lambert im Tor ermöglichte den Lions jedoch das 2:0. In der 55. Minute gelang Simona Grascher noch der Anschlusstreffer. Aber auch als Lambert durch eine sechste Feldspielerin ersetzt wurde, konnte die erste Niederlage dieser Saison nicht mehr abgewendet werden.

Mit sechs Punkten aus drei Spielen weisen die HC Thurgau Ladies aber schon jetzt auf ihr Potenzial in dieser Saison hin.

Thurgau – Lugano 3:2 n. P. (1:1, 1:1, 0:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 153 Zuschauer.

Tore: 13. Simona Grascher (Wetli) 1:0. 18. Surdez (Abatangelo, Bullo) 1:1. 33. Lutz (Bullo/Ausschluss Müller) 1:2. 38. Tamara Grascher (Michielin/Ausschluss Bargo Cuns) 2:2.

ZSC Lions –Thurgau 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Heuried, Zürich – 102 Zuschauer.

Tore: 42. Leemann (Fontaine, Marti/Ausschluss Breiter) 1:0. 44. Fontaine (Ausschlüsse Rüedi, Leemann!) 2:0. 55. Tamara Grascher (Ausschluss Rüedi) 2:1.