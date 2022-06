Balterswil Thurgauer Schwinger am NOS: Der Festsieg, fünf Kränze und zwei überzeugende Brüder Am Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil ist Domenic Schneider auf Rang drei hinter Sieger Samuel Schmid der beste Einheimische. Auch Bruder Mario Schneider überzeugt. Stefan Hungerbühler 27.06.2022, 18.46 Uhr

Armon Orlik (links) gegen Mario Schneider. Bild: Lorenz Reifler

Es war ein Fest der Superlative. Das Organisationskomitee unter der Leitung von Daniel Stamm hat es verstanden, in Balterswil ein unvergessliches Schwingfest zu organisieren.

Auf heimischem Terrain starteten 26 Thurgauer bei hervorragendem und sehr warmem Sommerwetter am Nordostschweizer Teilverbandsschwingfest. Mit fünf Kränzen ist die Thurgauer Mannschaft allerdings etwas unter ihrem Wert geschlagen worden.

Dominanter Samuel Giger

Im Schlussgang standen sich – wie bereits am Thurgauer Kantonalschwingfest – der Topfavorit Samuel Giger aus Ottoberg und der Obertoggenburger Werner Schlegel aus Hemberg gegenüber. In einem dominant geführten Gang bezwang der 1,94 Meter grosse Modelathlet Giger den 19-jährigen Zimmermannlehrling nach 2,19 Minuten mit Kurz und Nachdrücken am Boden.

Nach 2017 und 2021 gewann Giger somit das NOS-Fest bereits zum dritten Mal in seiner Karriere.

Ticket für das Eidgenössische gesichert

Der Landwirt Domenic Schneider aus Friltschen belegte mit vier Siegen und zwei resultatlosen Gängen den sehr guten dritten Schlussrang. Mario Schneider aus Rothenhausen, der ältere Bruder, zeigte sich ebenfalls von seiner besten Seite.

Nicht weniger als drei Eidgenossen zieren das Notenblatt des Holzbau-Poliers. Dank vier Siegen und ebenfalls zwei Gestellten – gegen Armon Orlik – resultierte letztlich der gute vierte Schlussrang.

Unter die Kranzgewinner reihte sich auch der Hüttwiler David Dumelin ein. Vier Mal durfte sich der Unterthurgauer das Kreuzlein notieren lassen. Im dritten Gang mitunter gegen den Eidgenossen Raphael Zwyssig aus Gais.

Der in Diensten der Oberthurgauer angetretene Janic Voggensperger aus Schönenbuch grüsste nach fünf Gängen vom vierten Zwischenrang. Im letzten Gang unterlag der 1,98-Meter-Mann dem Zürcher Philipp Lehmann unglücklich. Mit 56,25 Punkten klassierte er sich dennoch im letzten Kranzrang.

In einem eidgenössischen Jahr ist der Gewinn des Teilverbandskranzes zugleich die fixe Fahrkarte ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF). Somit sind die ersten fünf Thurgauer für das ESAF in Pratteln gesetzt. Die abschliessende Selektion aller Ostschweizer Teilnehmer erfolgt dann Mitte Juli.

Die Schwinger ohne Kopfschmuck

Nicht weniger als neun Schwinger konnten sich vor dem letzten und entscheidenden Gang noch berechtigte Chancen auf das Eichenlaub machen.

Der Bussnanger Silvio Oettli (8c) gewann zwar seinen letzten Gang gegen den Appenzeller Thomas Kuster, allerdings reichte dies um einen Viertelpunkt nicht.

Das gleiche Schicksal ist auch Eidgenosse Beni Notz aus Güttingen widerfahren. Mit einem Gestellten gegen St.Galler Oberländer Marco Good aus Sargans belegte der Turnerschwinger den achten Schlussrang. Weiter klassierten sich This Kolb aus Affeltrangen (9e), Marco Oettli aus Bussnang (9f) und Hannes Bühler aus Amriswil (10b).