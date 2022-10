Der HC Thurgau bleibt im Duell gegen Leader Olten chancenlos

Thurgau bleibt im Duell mit Leader Olten ohne Chance Der HC Thurgau bekommt bei der 2:5-Niederlage gegen den Tabellenführer Olten seine Limiten deutlich aufgezeigt. Der Tabellenführer dominiert das Spiel vor heimischem Publikum nach Belieben. Peter Birrer, Olten 02.10.2022, 22.16 Uhr

Goalie Bryan Rüegger und Nico Lehmann stoppen Oltens Timo Haussener, können die 2:5-Niederlage von Thurgau aber auch nicht verhindern. Freshfocus/Marc Schumacher

Bryan Rüegger wehrt sich tapfer, er pariert ein erstes Mal, lenkt einen zweiten Schuss ab. Aber irgendwann ist der bemitleidenswerte Goalie machtlos. Weil der Gegner nicht locker lässt, bis die Scheibe im Thurgauer Tor liegt. Neun Sekunden vor Ende des zweiten Drittels erhöht Olten auf 4:1, und wie er das schafft, ja erzwingt, ist sinnbildlich für diese Partie: Er tritt mit dem Selbstbewusstsein eines unangefochtenen Leaders auf, der wie auf Knopfdruck seine Tore erzielt. Der das Tempo dann verschärft, wenn er Lust darauf verspürt. Am Ende des Sonntags steht es 5:2. Der Ausgang der Partie dürfte niemanden überraschen: Der Favorit, der zuvor alle sechs Begegnungen in dieser Saison gewonnen hat, hängt einen siebten Sieg an. Und der HC Thurgau? Er verliert nach dem ernüchternden 0:5 gegen die GCK Lions am Freitag zum zweiten Mal in Folge.

Thurgauer Führung hält nur 20 Sekunden an

Dabei fängt es für ihn im Kleinholz ganz ordentlich an. Topskorer William Pelletier belohnt sein Team für einen munteren Auftakt mit der Führung. Bloss: Dieses 1:0 hält lediglich 20 Sekunden. Lukas Lhotak gibt die schnelle Antwort, und sein Ausgleich soll bei weitem nicht die einzige Aktion in dieser Partie bleiben.

Es ist nicht so, dass die Oltner eine erstklassige Chance an die andere reihen und den HCT pausenlos bedrängen. Aber das ist nicht zwingend die Voraussetzung, um doch erfolgreich zu sein und mit einem 2:1 in die erste Pause zu gehen. Als Verteidiger Sebastiano Soracreppa auf der Strafbank sitzt, findet Stanislav Horansky die Lücke. Und dann folgt jener Abschnitt, den Lhotak prägt. Zuerst schliesst er in der 25. Minute erfolgreich ab, dann gelingt ihm – im Oltner Powerplay – das eingangs beschriebene 4:1.

Ein Zufall ist der deutliche Vorsprung gewiss nicht. Die Gastgeber haben sich kontinuierlich gesteigert und Druck entwickelt, derweil die Thurgauer kaum mehr gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht sind. Eines müssen sie sich zudem ankreiden lassen: Mängel im Überzahlspiel. Wenn sie ausnahmsweise mit einem Mann mehr auf dem Eis stehen, fehlt es an Überzeugung und Kreativität.

«Wir zeigen noch nicht das, was wir können»

Trotzdem steckt Thurgau nicht auf. Das zeigt sich etwa in der 42. Minute, als Fabian Berri mit einem abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel EHCO-Torhüter Lucas Rötheli überrascht. 2:4 also – liegt vielleicht noch etwas drin für die Mannschaft von Trainer Markus Akerblom? Nein. Sie scheitert an der Robustheit und Routine der Oltner, die sich durch den zweiten Gegentreffer nicht nervös machen lassen. Vor 3177 Zuschauern ist Victor Oejdemark für das 5:2 besorgt.

Dem HC Thurgau glückt resultatmässig zwar keine Reaktion auf das Spiel am Freitag, aber das Team präsentiert sich doch besser. «Kämpferisch war’s gut und insgesamt eine Leistungssteigerung», bilanziert Berri. Allerdings merkt er selbstkritisch an: «Wir zeigen noch nicht das, was wir wollen und auch können.»