Was den FC Wil zum SV Darmstadt führt und was die Klubs verbindet

Testspiele Was den FC Wil zum SV Darmstadt führt – und was ihn mit dem Klub verbindet Der FC Wil testet am Freitagmittag gegen den SC Kriens und nur knapp 30 Stunden später in Darmstadt gegen den Leader der 2.Bundesliga. Ein Blick auf die beiden höchst unterschiedlichen Aufgaben vom Wochenende. Und auf die Gemeinsamkeiten des FC Wil mit dem SV Darmstadt. Ralf Streule Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Wils Neuzuzug Simon Geiger, hier im Laufduell mit dem Zürcher Paul Calixte im Testspiel vor einer Woche. Bild: Walter Bieri/KEY

Vier Stunden und zehn Minuten dauert die Fahrt von Wil nach Darmstadt. So zeigt es der Routenplaner an – in Wahrheit dürfte noch etwas Stau dazukommen. Der FC Wil nimmt diesen Weg samt Rückfahrt am Wochenende auf sich – dies für 90 Minuten Testfussball am Samstagnachmittag ab 13 Uhr.

Was nach etwas zu viel Aufwand tönt, ist für Benjamin Fust, den Geschäftsführer des Klubs, ein Ausflug, der sich in vielerlei Hinsicht lohne. Einerseits sei der SV Darmstadt fraglos ein spannender Gegner: Die Hessen liegen in der 2. Bundesliga an der Spitze, womit es quasi zu einem Vergleich der Wintermeister zweiter Ligen kommt. Anderseits sei die Reise samt Übernachtung so etwas wie ein Ausflug mit teambildendem Charakter. Für eine Mannschaft, die nicht mit grossen Trainingslagern verwöhnt wird, sicher ein nachvollziehbarer Punkt. Wobei die Wiler schon zwei Wochen zuvor einen Wochenend-Trip nach Stuttgart eingelegt hatten, um die erfolgsbedingt gute Stimmung noch etwas besser werden zu lassen.

Der FC Wil folgt einer Einladung Darmstadts

Der SV Darmstadt hat den FC Wil zu sich eingeladen: Kost und Logis sind inbegriffen – nämlich die Übernachtung von Freitag auf Samstag. Dazu kommt eben das Spiel im Merck-Stadion am Böllenfalltor, auch einfach Bölle genannt.

Dass ausgerechnet die beiden Wintermeister für einen Test zusammenfinden, ist gemäss Fust Zufall. Entdeckt haben sich die beiden Teams über das Internet, über ein Testspiel-Portal, quasi per Kontaktanzeige. Beiden Mannschaften gleich ist, dass sie eher überraschend an der Tabellenspitze stehen und plötzlich als Aufstiegsaspiranten gelten. Und noch etwas: In Wil wie auch in Darmstadt wollen Trainer und Team weiterhin nicht von einem möglichen Aufstieg reden. Torsten Lieberknecht, der Trainer der Darmstädter, lässt sich in den Medien zurückhaltend zitieren: «Ganz Darmstadt soll sich gerne über unsere Punktzahl freuen.» Darmstadt liegt mit nur einer Niederlage in 17 Spielen und 36 Punkten mit zwei Zählern Vorsprung auf den HSV zuoberst. Am Samstag in einer Woche steigen die Hessen gegen Jahn Regensburg in die Rückrunde. Für Darmstadt wäre es bei einem Aufstieg nicht das erste Bundesliga-Abenteuer. Unter anderem 2015 bis 2017 waren das Team bereits in der obersten Liga.

Rückrundenstart in einer Woche in Vaduz

Der FC Wil testet heute zunächst gegen einen Gegner, der einiges schwächer einzuschätzen ist. Um 12 Uhr beginnt im Bergholz das Spiel gegen den SC Kriens, der in der Promotion League auf dem 14. Platz überwintert. Gemäss Informationen des FC Wil muss das Team für die beiden Testspiele auf die verletzten Luan Abazi, Tim Staubli und Silvan Wallner verzichten. Ein Einsatz des zuletzt ebenfalls verletzten Nils Reichmuth sei noch fraglich.

In einer Woche, am Freitagabend, wird der FC Wil in Vaduz zur Rückrunde starten. Die bisherigen Tests zeigen ein durchzogenes Bild: Der Auftakt ins Jahr gegen Rapperswil-Jona ging mit 0:1 verloren, das Testspiel gegen Zürich vor einer Woche dann mit 2:3. Bleiben zwei Chancen, um doch noch mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde starten zu können.

