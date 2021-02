Unihockey Dank des Saisonabbruchs in der NLB: Soforthilfe aus dem Norden für Waldkirch-St.Gallen Seit drei Wochen verstärkten der Schwede Jacob Glas und der Finne Sami Saarinen den UHC Waldkirch-St.Gallen. Ives Bruggmann 05.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Temporäre Verstärkung: Der Schwede Jacob Glas (links) und der Finne Sami Saarinen. Ralph Ribi

In diesen Zeiten müssen Spitzensportler flexibel sein. Das beweisen die Unihockeyspieler Jacob Glas und Sami Saarinen. Sie verstärken bis zum Ende dieser Saison den NLA-Klub Waldkirch-St.Gallen, obwohl sie eigentlich bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen.

Im Sommer wechselten die beiden aus ihrer Heimat in die Schweizer NLB. Der Schwede Glas zu Kloten-Dietlikon, der Finne Saarinen zu Floorball Thurgau. Doch nach nur fünf Partien in ihren neuen Mannschaften wurde die Liga zuerst unter-, dann abgebrochen. Seit Oktober durften die ausländischen Verstärkungsspieler nicht mehr in der Halle trainieren. «Das Warten und die Ungewissheit waren am schwierigsten», sagt Saarinen, der mit seiner Freundin in Weinfelden wohnt.

Eigentlich ist er in die Schweiz gekommen, um mehr Zeit für das Unihockey zu haben. In seinem Fall heisst das: morgens Metallarbeiter, den Rest des Tages Unihockeyspieler. «In der Schweiz kann ich zehn Stunden pro Woche weniger arbeiten», sagt Saarinen. Doch auf einmal fiel aufgrund des Saisonabbruchs in den Ligen unterhalb der NLA der eigentliche Grund für Saarinens Engagement in der Schweiz weg: das Unihockey.

Dankbar für die Möglichkeit in St.Gallen

Doch der Unihockeyverband ermöglichte in dieser aussergewöhnlichen Situation, dass Spieler aus der NLB temporär in der NLA aushelfen dürfen. Maximal drei Akteure kann ein NLA-Klub mittels einer Doppellizenz einsetzen. Und so fanden Saarinen und Glas den Weg nach St.Gallen. «Ich war sehr glücklich, als mich Waldkirch-St.Gallen anfragte. So darf ich auch während des Lockdowns Unihockey spielen», sagt Glas, der in Kloten wohnt und nebenbei Teilzeit im Lager einer Zürcher Baufirma arbeitet. Für die Trainings nimmt er den rund einstündigen Weg nach St.Gallen noch so gerne in Kauf.

In vier Partien kamen Glas und Saarinen bereits zum Einsatz. Die Eingewöhnung verlief ziemlich reibungslos. «Das Team hat es mir leicht gemacht, einfach reinzuspringen», sagt der 31-jährige Saarinen. Der Stürmer erzielte gleich in seiner ersten Begegnung den Siegtreffer – in der Verlängerung gegen Chur.

Beim besten Team der Welt unter Vertrag

Sportchef Roman Brülisauer erhofft sich von den zwei ausländischen Verstärkungsspielern einen qualitativen Mehrwert für die Mannschaft. «Zu viele Aufgaben wollen wir ihnen aber nicht aufbürden. Sie sollen frei und unbekümmert aufspielen.» Den 27-jährigen Verteidiger Glas bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Immerhin verbrachte er die vergangenen vier Saisons beim schwedischen Topteam Storvreta, mit dem er den Champions Cup gewann, den wichtigsten Klubtitel überhaupt. «Diese Erfahrung bringt er ein. Zudem verfügt er über einen guten Schuss aus der zweiten Reihe», sagt Brülisauer.

Trotz der Verstärkungsspieler Glas und Saarinen reichte es für Waldkirch-St.Gallen nicht mehr für die Qualifikation zur Master Round. In der Challenge Round soll nun die Playoffqualifikation nachgeholt werden. Die erste Partie findet am Samstag, 13. Februar, in Sarnen statt. Beim Tabellenletzten ist für die St.Galler ein Sieg Pflicht.