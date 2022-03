Teil 1: Diese exotischen FCSG-Abonnenten erzählen ihre Geschichte

Teil 1/2 Brienz! La Chaux-de-Fonds! Diese exotischen FCSG-Abonnenten haben sich auf unseren Aufruf gemeldet Wo leben die fast 11'000 Saisonabonnenten und -abonnentinnen des FC St.Gallen? Anfang Monat haben wir diese Frage gestellt und die «fernen» Fans aufgerufen, sich zu melden: Wir haben elf lustige, spannende und berührende Rückmeldungen erhalten. Fünf davon stellen wir im Teil eins unserer Übersicht vor: von La-Chaux-de-Fonds bis Zofingen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 24.03.2022, 19.39 Uhr

Nicht nur aus der Ostschweiz: FCSG-Abonnenten nehmen teils lange Wege auf sich. Andy Mueller / freshfocus

Wo leben die knapp 11'000 FCSG-Abonnent/innen? Vor drei Wochen haben wir die Frage mit einer Grafik detailliert beantwortet. Was wir nicht wussten: Welche Köpfe sich hinter den Zahlen und Grafiken verstecken. Doch auf unseren Aufruf haben sich elf St.Gallen-Fans aus der ganzen Schweiz bei uns gemeldet, mit schönen Geschichten. Hier eine erste Tranche mit fünf Personen, von La Chaux-de-Fonds bis Zofingen.

1: «Ich bin der Typ aus La Chaux-de-Fonds»: Patrick Kreis

Patrick Kreis aus La Chaux-de-Fonds. Bild: pd

Patrick Kreis blieb nach der Publikation unserer Abo-Übersicht nicht viel anderes übrig, als uns zu schreiben.

«Nachdem mich nun die Kollegen aus der Ostschweiz den ganzen Tag schon piesacken, melde ich mich bei Ihnen. Ich bin der Typ aus La Chaux-de-Fonds.»

Der 37-Jährige ist also der westlichste aller St.Galler Abonnenten. Allerdings sei er kürzlich umgezogen und wohne nun in Nyon («womit ich nun wohl auch der südlichste Abonnent bin»). In der Romandie gelandet ist der Amriswiler aus «beruflichen und privaten» Gründen. «Schuld» für den Umzug sind also die Freundin und die Speditionsbranche, in der Kreis arbeitet. Er wohnte dabei auch eine Zeit lang in Genf. Der Fangesang «Von der Rhone bis zur Sitter» stimme bei ihm also. Zu den Heimspielen schafft es Kreis jedoch selten. «Ich sehe das Abo auch als eine Spende an meinen Club. Wenn ich in der Gegend bin, so nutze ich es.» In dieser Rückrunde habe er es aber bisher nur ans Cup-Viertelfinal-Spiel nach Carouge geschafft.

2: Mit Matthias Hüppi die Schulbank gedrückt:

Bernhard Sommer, Bremgarten BE

Bernhard Sommer mit Käthi Zellweger: eine besondere Fan-Freundschaft Bild: pd

Der gebürtige St.Galler Bernhard Sommer zog mit 36 Jahren aus beruflichen Gründen nach Zürich, später nach Bern. Stets blieb er FCSG-Saisonabonnent, wie er schreibt. Sein Mail, gespickt von grünen Herzen, hat einige Leckerbissen zu bieten.

«Man kann den Job, die Religion, ja sogar die Frau wechseln; aber der Fussballclub bleibt ein Leben lang derselbe.»

Zuhause bei ihm in Bremgarten liegt ein Stück Espenmoos-Wiese, Ausgabe 2000 («Meisterrasen!»). Der 63-Jährige erinnert sich sogar an einen Stadtmatch (FCSG gegen den SC Brühl) in den 1960er-Jahren. «Ich sah fast nichts im ausverkauften Espeli. Die Stimmung war so eindrucksvoll und liess mich nicht mehr los.» Die 1. Klasse besuchte er damals bei Lehrerin Frau Dreier. Warum das erwähnenswert ist? Weil ein gewisser Matthias Hüppi ebenso in jener Klasse sass. «Was habe ich mich gefreut, als er Präsident wurde.» Der IV-Fallmanager sitzt im Kybunpark jeweils auf der Gegentribüne, hängte dort immer wieder Fahnen oder Transparente auf. Was nun aber nicht mehr möglich sei, weil es Sponsorenwerbung «etwas verdeckt». Auch an Auswärtsspielen ist Sommer oft dabei, «das ist für mich natürlich viel näher.» Dazu kommt: «Ich sitze dann meist hinter oder neben unserer Trainerbank und kann dann jeweils Handshake mit Peter Zeidler machen.»

Bernhard Sommer mit Ghana-Flagge: «Für Zigi, Nuhu, und zuvor Ashimeru.» pd

Was Sommer ebenso erwähnt: «Einmal sah ich im Kybunpark hinter mir etwas weiter oben in einer Reihe eine voll grün-weiss eingekleidete Dame, die eine selbstgestrickte Wolljacke trug. Spontan ging ich auf sie zu und fragte, ob sie mir auch so eine lismen würde. Und sie sagte Ja. Die Jacke benutze ich natürlich noch und es entstand eine Fan-Freundschaft mit Käthi Zellweger bis heute (letztes Jahr feierte sie ihren 80. und führte früher das Restaurant Espenmoos).»

3: Wo andere Ferien machen: Thomas Signer, Brienz

Thomas Signer aus Brienz. Bild: pd

Aufgewachsen ist Thomas Signer in Wittenbach, mit 29 Jahren aber ist er ins Berner Oberland ausgewandert.

«Natürlich der Liebe wegen, sonst hätte ich die Ostschweiz wohl nicht einfach so verlassen.»

Vor elf Jahren zog es den bald 40-Jährigen zunächst nach Thun, dann nach Brienz, «wo es sich einfach wunderbar lebt». Er erzählt den klassischen Fan-Werdegang unter «Espenmoos-Kindern». «Wir Kinder standen unten am Gitter, die Väter oben auf der Stehtribüne.» Irgendwann stand er mit Kollegen im Fanblock – und landete im Sektor C des Kybunparks. «Das FCSG-Virus hat mich nie mehr losgelassen.» Er werde sein Gegentribünen-Abo sein Leben lang behalten, schreibt er, der beim kantonalen Steueramt in Thun arbeitet. Zwar fahre er derzeit durchschnittlich nur noch an jedes zweite Heimspiel.

«Mit einer jungen Familie kann man nun mal nicht mehr das ganze Leben um den Spielplan herum planen – aber zum Glück habe ich eine verständnisvolle Frau.»

Signer arbeitet in Thun, wo er es mit YB- und Thunfans aufnehmen muss. «Nach jeder Runde wird gefachsimpelt. Bewunderung und Anerkennung für den offensiven Powerfussball der St. Galler gibt es auch von den YB- und Thun-Fans.»

4: «Bin nie Gefahr gelaufen, YB-Fan zu werden»:

Tobias Schoch, Winznau SO

Der 39-jährige Tobias Schoch. Bild: pd

Tobias Schoch meldet sich aus Winznau, Kanton Solothurn. Er wuchs in Schwellbrunn auf, zog dann nach St.Gallen und war bereits zu Espenmoos-Zeiten Abo-Besitzer. Das änderte sich vorübergehend, als er vor zehn Jahren aus beruflichen Gründen mit seiner Familie nach Winznau zog. Seit zwei Jahren aber haben er und sein zehnjähriger Sohn wieder eine Saisonkarte – «das war auch eine Art Spende wegen Corona», sagt der 39-Jährige. Auch sein Bruder, der im nahen Däniken (SO) wohnt, besitzt ein Saisonabo. Sie seien bei jedem zweiten oder dritten Match dabei – «die restlichen Matches sehe ich zu Hause oder im Hammer Pub Olten mit anderen Exil-St.Gallern. Seit kurzem gehört Schoch zu einer «Whatsapp»-Gruppe, der zwölf FCSG-Fans aus dem Raum Olten angehören – und die sich in ebenjenem «Hammer Pub» hin und wieder zu Spielen treffen. Schoch schreibt in seinem Mail:

«In Winznau kenne ich einige YB- und Basel-Fans. Es bestand NIE die kleinste Gefahr, mich diesen anzuschliessen. Im Gegenteil, ich habe einen Kollegen, einen Thun-Fan, nun schon zwei Mal nach St.Gallen mitgenommen. Und er ist begeistert!»

5: Es begann am 8. März 1981: Pana Florias, Zofingen

Pana Florias. Bild: pd

Pana Florias ist in Altstätten und Goldach aufgewachsen. Erst mit 16 Jahren stand er zum ersten Mal im Espenmoos, er weiss sogar, wann genau das war: am 8. März 1981. «Mein Schulfreund Michel, ein grosser GC-Fan, nahm mich mit.» Marcel Koller erzielte ein frühes Tor für die Zürcher, die St.Galler glichen die Partie erst spät durch Gerhard Ritter und Beat Rietmann aus. Es war geschehen um den heute 57-Jährigen. Auch als der Finanzspezialist später aus beruflichen Gründen ins Aargauische zog, blieb die Liebe zum Verein bestehen. Er ist Publikumsaktionär und Vereinsmitglied, zur Unterstützung des FC St.Gallen habe er seit 2020 wieder ein Saisonabo gelöst. Wobei er nur wenige Spiele wirklich besuchen könne. Das Abo ist bei Jasskollegen in Andwil hinterlegt.

«Mich freut, dass es immer mehr Abos werden. 10500 Abos im Espenmoos wäre praktisch immer ausverkauft gewesen.»

Weitere sechs Fangeschichten erzählen wir in Teil zwei - von Luzern bis Davos.

