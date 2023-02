FC Wil: So wurde Genis Montolio zum Wiler Schlüsselspieler

Teamstütze «Mit einem freien Kopf passieren solche Dinge plötzlich»: Wie Genis Montolio zum Schlüsselspieler des FC Wil wurde Im Wiler Höhenflug tritt eine Schlüsselfigur immer deutlicher hervor: Genis Montolio. Der Spanier ist überragender Innenverteidiger und einer der Teamleader. Er musste in seiner Karriere zuerst die grossen Träume begraben, bevor er wieder in die Spur fand. Ralf Streule Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Genis Montolio im Wiler Bergholz: «Ich brauchte einen Wechsel in ein neues Land, um wachsen zu können.» Bild: Ralph Ribi

Wer in Barcelona in einer fussballverrückten Familie aufwächst, mit dem FC Barcelona sozialisiert wird, selber als Kind pausenlos dem Ball nachrennt und bald im Nachwuchs des Barça-Stadtrivalen Espanyol landet, der träumt gross. So war das bei Genis Montolio, einst hoffnungsvoller Nachwuchsverteidiger mit 90 Europa-League-Minuten für Villarreal, heute 26-jähriger Innenverteidiger des FC Wil. Das Gefälle von damals zu heute scheint gross – Montolio wirkt aber äusserst zufrieden, als er im Bergholz Auskunft zu sich und seiner Karriere gibt. Sein Kopf sei frei, das fussballerische Umfeld in Wil perfekt. Er geniesst den Höhenflug mit seinem Team. Einen Höhenflug, den es vielleicht nur dank ihm überhaupt gibt.

Er ist eine der Säulen des derzeitigen Wiler Erfolgs, da sind sich viele im Umfeld einig. Trainer Brunello Iacopetta lobt unter anderem den Biss und die Mentalität Montolios – «er tritt mit einer Art auf, die mich an die Argentinier an der WM erinnert.» In vielen Bereichen holt er sich Höchstnoten ab: Er organisiert die Abwehr, strahlt nebst Biss auch viel Ruhe aus, hat gleichzeitig Vorwärtsdrang – und ist gleich auch noch bester Wiler Torschütze. Sechs Tore in 19 Meisterschaftseinsätzen: etwas, das er zuvor in seiner Karriere nie geschafft hatte. «Mit Selbstvertrauen und einem freien Kopf passieren solche Dinge plötzlich.»

Der FC Wil tritt bei Stade Lausanne-Ouchy an Der FC Wil ist mehr denn je auf Aufstiegskurs, der Lauf der Ostschweizer ist unheimlich: Seit Runde fünf standen die Wiler stets auf einem der drei obersten Plätze in der Challenge League, in den vergangenen neun Partien blieben sie ungeschlagen. Am Sonntag treten die Ostschweizer ab 14.15 Uhr in der Pontaise gegen Stade Lausanne-Ouchy an – das einzige Team der Liga, welches die Wiler in dieser Saison noch nicht besiegt haben. Trainer Brunello Iacopetta, der einen Aufstieg weiterhin nicht als Zielvorgabe formuliert, erwartet gegen die viertplatzierten Lausanner ein kampfbetontes Spiel. Die Waadtländer ihrerseits haben ihre Aufstiegsambitionen ein weiteres Mal deutlich unterstrichen, indem sie im Winter den 22-jährigen Stürmer Charles Abi verpflichtet haben – ein Mann mit 40 Einsätzen in der Ligue 1 mit St-Etienne. (rst)

«Ich dachte, ich stehe kurz vor dem Durchbruch.»

Ein Montolio mit freiem Kopf, ein Montolio, der sich aufs Wesentliche konzentrieren kann: Das war nicht immer gegeben. In Teenager-Jahren wechselte er mit vielen Ambitionen zum Nachwuchs von Villarreal, spielte dort mit Spielern wie Rodri (heute Manchester City) oder Pau Torres (weiterhin Villarreal) – beides spanische Nationalspieler, mit denen er heute noch zuweilen Kontakt hat. «Ich sah mich damals auf Augenhöhe mit diesen Spielern», sagt Montolio, der damals zu eben jenem Europa-League-Auftritt mit Villarreal gegen Maccabi Tel Aviv kam mit Torres an seiner Seite. «Ich dachte, ich stehe kurz vor dem Schritt in die erste Mannschaft und die erste spanische Liga. Das setzte mich unter Druck.»

Woran es lag, dass seine Karriere ins Stottern kam? Zu Teilen wohl damit, dass die Luft irgendwann schlicht dünner wurde in den Top-Nachwuchsauswahlen. Zu Teilen aber auch mit dem Kopf, und mit «mala suerte», wie Montolio sagt. Mit Pech – oder halt zu wenig Glück. Als es bei Villarreal nicht vorwärtsging, wurde er ungeduldig und wechselte trotz angebotener Vertragsverlängerung 2018 zurück zu Espanyol. Ein Entscheid, den er bis heute bereut. Es gab eine Negativspirale, weder bei Espanyol noch danach bei Levante schaffte er es in die erste Mannschaft. Es blieb die dritthöchste Liga, in der er stecken blieb. So fühlte es sich für ihn an. «Ich sah in Spanien kein Entwicklungspotenzial mehr. Ich brauchte einen Wechsel in ein neues Land, um wachsen zu können.»

Genis Montolio beim Rückrundenstart gegen den FC Vaduz. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Bei vielen Super-League-Klubs auf der Liste

Montolio erhielt 2021 die Möglichkeit, sich der Nachwuchsmannschaft des FC Zürich in der Promotion League anzuschliessen. Dank der Kooperation zwischen Wil und Zürich kam im vergangenen Sommer der Wechsel in die Ostschweiz zu Stande. Aus heutiger Sicht, nach der überragenden Hinrunde, ist für viele Beobachter verwunderlich, dass es Montolio nicht in die erste Mannschaft Zürichs reichte. «Unterdessen steht er bei vielen Super-League-Teams auf der Liste», weiss Wils Sportchef Jan Breitenmoser. Auch wenn es in der Winterpause (bisher) keine konkreten Angebote gegeben habe: Unabhängig von einem Wiler Aufstieg dürfte er im Sommer ein Kandidat für die oberste Schweizer Liga sein.

Ralph Ribi

Wichtiger noch für ihn: Er ist sehr zufrieden mit dem Entscheid, in die Schweiz gewechselt zu haben. Er spricht von «innerer Ruhe», die er hier gefunden habe. «Ich fühle mich hier als Leader – das war damals in Spanien nicht mehr so.» Positiv kommt dazu, dass seine Freundin in diesem Winter zu ihm nach Jonschwil gezogen ist.

Apropos Ruhe: Genau diese Ruhe auf dem Platz ist etwas, dass an ihm ebenso gelobt wird. Er, zusammen mit Captain Philipp Muntwiler, verleiht dem Wiler Spiel die Stabilität, die nun tatsächlich von einem Aufstieg träumen lässt. Auch Montolio träumt den Traum Aufstieg – auch wenn er es ganz so explizit dann doch nicht formuliert.

Montolio sieht den Erfolg Wils in der Kombination des Erfolgshungers der Jungen und der Abgeklärtheit und Erfahrung von Spielern wie Muntwiler oder Silvio. Fast aber der wichtigste Punkt sei: «Nach Niederlagen zweifelte nie jemand – wir kamen immer schnell zurück, was auch dem Trainerteam zu verdanken ist.»

Dass Montolio zum Leader wurde, ist umso erstaunlicher, als dass sprachliche Barrieren diese Arbeit erschweren. Montolio spricht nur wenig Deutsch, einziger Spanisch-Muttersprachler nebst ihm ist Mittelfeldspieler Umar Saho – der auch beim Interview als Übersetzer amtet. «Das mit der Sprache ist manchmal tatsächlich schwierig. Die wichtigsten Fussballbegriffe aber kenne ich auf Deutsch, im Sport versteht man sich schnell», sagt Montolio. Mit Iacopetta verständigt er sich meist auf Italienisch. Dieser weiss: «Trotz der Sprachbarriere ist er in der Kabine äusserst wichtig, wenn nötig kommuniziert er mit Hand und Fuss.»

Alles rosig also bei Montolio in Wil. Zumindest ein kleines Problem aber ortet der Spanier bei seinem Leben in der Schweiz: «Diese Kälte macht mir zu schaffen.» Auch das dürfte sich bald wieder ändern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen