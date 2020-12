Talent aus Flawil Schafft es Aline Höpli dereinst in den Weltcup? – Wendy Holdeners ehemaliger Erfolgstrainer traut der Flawilerin viel zu Die 19-jährige Skirennfahrerin Aline Höpli ist neu Profi und will nach langer Verletzungspause angreifen. C-Kadertrainer Werner Zurbuchen attestiert ihr eine tadellose Moral, Offenheit für Inputs und ein gutes Gespür fürs Material. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere sind also vorhanden. Trotzdem ist der Weg noch lang. Peter Eggenberger 11.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aline Höpli sagt, ihr Fitnessstand sei besser als vor der Verletzung. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Auf Instagram hat Aline Höpli ein Bild gepostet, auf dem sie Einrad fährt und Bälle jongliert. Das Bild sagt viel aus über die 19-Jährige.

Sie liebt Herausforderungen, hat hohe Ziele und sagt von sich, sie sei ein «Sportjunkie». Am talentiertesten ist sie auf Ski. Im Frühjahr 2019 hat sie den Sprung vom Nachwuchsleistungszentrum Davos ins C-Kader von Swiss-Ski geschafft.

Der Weg bis zu ihrem grossen Ziel, Weltcuprennen zu fahren, ist indessen noch weit.

Via B-Kader strebt sie in einigen Jahren die Zugehörigkeit zum A-Kader, beziehungsweise zum Nationalteam an. Werner Zurbuchen, der Cheftrainer des C-Kaders, traut ihr diesen Sprung zu. Er sagt:

Werner Zurbuchen PD

«Aline hat das Potenzial dazu. Für die Aufnahme im höchsten Schweizer Kader spielen aber viele Faktoren eine Rolle.»

Zurbuchen nennt insbesondere die Konstanz der Resultate und die Gesundheit.

Zurbuchen kennt den Weg zum Erfolg

Wenn einer das Rezept für eine erfolgreiche Karriere im Skiweltcup kennt, ist es Zurbuchen. Er war jahrelang, bis Ende der abgelaufenen Saison, persönlicher Trainer von Wendy Holdener. Sie gewann in dieser Zeit unter anderem Silber im Slalom an den Olympischen Spielen 2018 sowie an der WM 2017 und wurde Zweite im Gesamtweltcup der Saison 2017/18.

Von körperlichen Problemen kann Höpli ein Lied singen. Im Dezember 2017 riss das Kreuzband im linken Knie, zwei Jahre später das Kreuzband im anderen Knie und das Innenband. Beide Rückschläge verkraftete Höpli mit ihrem ausgeprägten Willen und kämpfte sich zurück. Sie sagt:

«Ich wurde durch die Verletzungen mental stärker.»

Aline Höpli PD

Ans Aufgeben habe sie nie gedacht, auch wenn ihr nach der zweiten Verletzung bewusst geworden sei, welch harter Weg zurück auf sie wartet, weil sie alles bereits einmal erlebt hatte.

«Wenn zweimal das Kreuzband im gleichen Knie betroffen gewesen wäre, hätte ich mental vielleicht mehr Mühe gehabt», sagt sie. Höpli scheute sich nicht, in der zweiten Reha die Hilfe einer Mentaltrainerin in Anspruch zu nehmen, mit der sie heute noch zusammenarbeitet.

Die erste Medaille bei der Elite nach elf Monaten Pause

Dank der von ihr gelobten Aufbauarbeit ihres Physiotherapeuten Christian Gutgsell hat die junge Flawilerin einen Fitnessstand erreicht, der nach ihrer Ansicht besser ist als jener vor der Verletzung.

«Ich fahre ohne Hemmschwelle Rennen und strebe immer das Maximum an», sagt Höpli. Das hat sie an der Schweizer Meisterschaft in der Kombination – Super-G und Slalom – in Davos am 25. November eindrücklich bewiesen.

Es war ihr erstes Rennen nach der elfmonatigen Pause. Sie gewann Bronze, ihre erste Medaille bei der Elite. Zwar fehlten einige der besten Schweizerinnen wie Holdener und Michelle Gisin, aber für Höpli war es die Bestätigung, dass sie mithalten kann.

Hans Flatscher, Alpin-Nachwuchschef bei Swiss-Ski Gian Ehrenzeller/Keystone

Zu den Gratulanten gehörte Hans Flatscher. Der frühere Cheftrainer der Schweizer Alpinfrauen ist jetzt Alpin-Nachwuchschef von Swiss-Ski und amtete an der Schweizer Meisterschaft als Schiedsrichterassistent in der Jury.

Ob Höpli einmal so gut wird wie Flatschers Ehefrau Sonja Nef, die Weltmeisterin und Weltcupsiegerin im Riesenslalom? Höplis Paradedisziplin ist der Slalom, doch fährt sie bewusst auch Speedrennen.

Seit dieser Saison kann Höpli sich voll auf den Sport konzentrieren und hat Profistatus. Sie hat die United School of Sports mit der KV-Lehre in der Gemeindeverwaltung von Flawil abgeschlossen. Sie sagt:

«Als Mitglied des C-Kaders profitiere ich von viel mehr Unterstützung.»

Das Material wird von Hauptausrüster Head zur Verfügung gestellt; der Servicemann und die Trainer werden vom Verband gestellt, der auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung trägt. Zudem kann sie auf finanziellen Support von Sponsoren und der Sporthilfe zählen. Vorher musste Höpli praktisch alles selber finanzieren.

Höpli ist offen für Inputs

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere Höplis sind also vorhanden. Zurbuchen attestiert ihr eine tadellose Moral, Offenheit für Inputs und ein gutes Gespür fürs Material. Zunächst muss Höpli sich in FIS- und Europacup-Rennen bewähren, damit sie den Sprung ins B-Kader schafft.

Im FIS-Slalom vom 3. Dezember in Adelboden bestätigte sie ihre gute Form und siegte mit 0,70 Sekunden Vorsprung. Dass sie für ihr Ziel alles zu geben bereit ist, hatte sich beispielhaft an der Kombinations-Schweizer-Meisterschaft gezeigt: Höpli hatte wegen einer Gehirnerschütterung zwei Wochen pausieren müssen, bis drei Tage vor dem Wettkampf. Trotzdem reichte ihre Leistung für Bronze.