Zehnkämpfer Andrin Huber: «Ich vergleiche mich gerne mit Simon»

Talent aus Bichwil Andrin Huber ist der nächste Schweizer Hoffnungsträger im Zehnkampf: «Ich vergleiche mich gerne mit Simon Ehammer» Der Bichwiler Zehnkämpfer Andrin Huber misst sich am Montag und Dienstag an der U20-WM in Cali. Die Parallelen zu Simon Ehammer sind frappant. Jörg Greb Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Der 18-jährige Andrin Huber ist ein hoffnungsvoller Schweizer Nachwuchsathlet. Bild: Donato Caspari (Kreuzlingen, 18. Juni 2022)

Vor vier Jahren machte an der U20-WM im finnischen Tampere ein 18-Jähriger erstmals auf sich aufmerksam: Simon Ehammer.

Im hohen Norden sicherte sich der Appenzeller die Bronzemedaille, nachdem er an den beiden Wettkampftagen über sich hinausgewachsen war und seine persönliche Bestmarke um eindrückliche 333 Punkte auf 7642 gesteigert hatte.

Das Ausrufezeichen in Kreuzlingen

Nun gehört dem 31-köpfigen Schweizer Team für die U20-WM in Kolumbien ein junger Zehnkämpfer an, der Parallelen zu Ehammer aufweist – bezüglich Leistungsstand und Entwicklung: Andrin Huber.

Er ist vier Jahre jünger als der frischgebackene WM-Bronzemedaillengewinner im Weitsprung und Medaillenanwärter im EM-Zehnkampf von Mitte August in München. 7399 Punkte realisierte der 18-jährige Huber am Mehrkampf-Meeting im Juni in Kreuzlingen.

Er lag damit nicht nur klar über der Limite für die U20-WM (7050), sondern auch über der Punktzahl von Ehammer von damals (7309) in Finnland.

Trainingspartner, Wegbereiter, Vorbild

Der Direktvergleich zwischen Ehammer und Huber ist aber nur das eine. Es finden sich weitere Parallelen. Allen voran im Umfeld. Wie Ehammer besucht Huber die Sportschule Appenzellerland – im Gegensatz zu Sportartikelverkäufer-Lehrling Ehammer als Gymnasiast in Trogen.

Der sportliche Aufbau basiert auf den denselben Säulen wie bei Ehammer: der Sportlerschule, der Gesamtkoordination von Schulleiter René Wyler sowie dem Vereinstraining im TV Teufen bei Karl Wyler – alles koordiniert und aufeinander abgestimmt.

Andrin Huber im September 2019 in Teufen. Bild: Andri Vöhringer

Im Gegensatz zu Ehammer damals waren bei Huber vor drei Jahren grössere Veränderungen nötig, um in die Schule einzutreten. Er zog zu einer Gastfamilie nach Teufen. «So bin ich in fünf Minuten im Training und auch schnell in der Schule», sagt er. Von Bichwil aus, das nahe Oberuzwil liegt, hätte sich das nicht realisieren lassen.

Daraus ergibt sich eine «mega coole Konstellation»: Huber gehört wie eine Handvoll weiterer Talente der Trainingsgruppe um Ehammer an. Das bringt dem Newcomer viel. Er sagt:

«Simon ist das perfekte Beispiel. Es zeigt, dass funktioniert, was wir tun.»

Dass er daraus enorm viel Motivation zieht – wie übrigens Ehammer nach wie vor – überrascht kaum. Und etwas streicht der Enkel des legendären Sportförderers und Coach des ersten Schweizer 8-m-Springers Rolf Bernhard, Ernstpeter Huber, zusätzlich hervor:

«Ich vergleiche mich gerne mit Simon.»

Natürlich tut er dies bezogen auf den Altersunterschied und richtig einordnend. Und er tut dies «weniger auf die einzelnen zehn Disziplinen, denn auf das Gesamttotal».

Simon Ehammer, WM-Bronzemedaillengewinner im Weitsprung. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Möglichst viele Bestwerte sind das Ziel

Rechnet Huber nun in Kolumbien also mit einem ähnlichen Exploit wie Ehammer vor vier Jahren? Der junge Ostschweizer lacht: «Simon glückte damals ein perfekter Wettkampf. Er steigerte sich enorm.» Sodann sagt er aber: «Auch ich hoffe, zwei ähnlich herausragende Zehnkampftage zu erwischen.» Dabei betont Huber aber:

«Allzu fest will ich mich nicht auf Punktzahlen fokussieren, sonst komme ich ins Rechnen und lasse mich beeinflussen.»

Vielmehr legt der Zehnkämpfer die Konzentration auf die einzelnen Disziplinen. Er will persönliche Bestwerte ansteuern – möglichst viele.

Bei den zehn Disziplinen zeigen sich markante Differenzen zwischen Huber und Ehammer. «Weltklasse-Leistungen im Weitsprung und im Hürdensprint kann ich nicht bieten», sagt Huber. Er fügt aber an:

«Dafür bin ich viel ausgeglichener.»

Bei den Würfen ist er klar weiter als Ehammer einst, und im abschliessenden 1500-m-Lauf macht er im Direktvergleich eine deutlich bessere Figur.

Auf diese sportliche Ausgeglichenheit von Huber kann Ehammer nur neidisch schielen. Und ein weiterer Fakt: Zwischen 2011 und 2019 gewann Huber nicht weniger als neun Mal den Final des UBS Kids Cup.

Zurück zur U20-WM und zur Ausgangsposition des St.Gallers. Der Athlet bleibt vorsichtig: «Ich gehöre dem jüngeren Jahrgang an und will vor allem Erfahrung sammeln.»

Position acht in der Meldeliste

Der Leistung schenkt Huber aber trotzdem höchste Priorität. Er sagt: «Die Top Ten wären nicht schlecht.» Und wenn ihm eine ähnliche Steigerung wie Ehammer damals glücken sollte, liegt auch deutlich mehr drin. Huber belegt in der Meldeliste Position acht.

Konfrontieren wir Vereinstrainer Karl Wyler – er hat Huber nach Südamerika begleitet – mit der Medaillenfrage, lautet seine Antwort: «Simon steigerte sich damals gewaltig – aber: Ich traue auch Andrin etwas Herausragendes zu.»

Nach der EM folgt für Fabio Kobelt die WM Mit Hürdensprinter Fabio Kobelt ist ein zweiter Ostschweizer nach Kolumbien an die U20-WM geflogen. Und gegenüber Andrin Huber bringt der 19-Jährige vom STV Kriessern bereits internationale Erfahrung mit: als U20-EM-Teilnehmer im vergangenen Jahr in Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Obwohl Kobelt die Limite von 14,20 Sekunden über die 110 m Hürden bereits Ende Mai unterboten und mittlerweile auch die 14-Sekunden-Grenze durchbrochen hat (13,96), steht er vor einer anspruchsvollen Herausforderung: Nicht weniger als 91 U20-Athleten weltweit sind die Strecke in diesem Jahr schon schneller gelaufen. «Für mich steht die Freude dabei zu sein und auf dieser Ebene mitzulaufen im Vordergrund», sagt er. Auch er hat seine Leistung bereits am ersten Wettkampftag, am 1. August, abzuliefern. (gg)

