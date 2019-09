Mit dem Heimspiel gegen Vaduz beginnen für den FC Wil in der Challenge League am Mittwoch anderthalb interessante Wochen.

Tage der Wahrheit für den FC Wil Mit dem Heimspiel gegen Vaduz beginnen für den FC Wil in der Challenge League am Mittwoch anderthalb interessante Wochen. Gianluca Lombardi

Heute wollen die Wiler wieder jubeln. (Bild Daniela Frutiger/freshfocus)

Mit dem souveränen 3:0-Auswärtssieg in Winterthur haben die Fussballer aus Wil die Messlatte nochmals ein wenig höher gelegt. Die Wiler stehen auf dem dritten Tabellenrang und sind der erste Verfolger von Lausanne-Sport und den Grasshoppers, die heute im Spitzenspiel engagiert sind.

Leidenschaft und Einsatzbereitschaft

Die aktuelle Lage ist für den FC Wil beileibe kein Zufall, sondern der gerechte Lohn für enorm viel Aufwand. Die Leidenschaft und Einsatzbereitschaft waren bereits zu Beginn der Saison sichtbar, was aber noch fehlte, waren die Automatismen. Doch gerade in den vergangenen Wochen machten die Wiler in diesem Bereich grosse Fortschritte und gewannen deutlich an Sicherheit und Torgefährlichkeit hinzu.

Gegen das aggressive Pressing und das schnelle Umschaltspiel fand der FC Winterthur kein Gegenmittel. Die Folge dar­aus war, dass die Zürcher zu keiner Zeit ins Spiel fanden und am Ende mit dem 0:3 noch gut bedient waren.

Es war eine Leistung, die gezeigt hat, zu was der FC Wil in der Lage ist, die aber nicht zu realitätsfernen Träumen führen darf.

Vaduz mit schwachem Start in die Meisterschaft

Mit dem FC Vaduz wartet am Mittwoch ab 20 Uhr ein weiterer Prüfstein auf die Wiler. Für die Mannschaft aus dem Fürstentum Liechtenstein verläuft die bisherige Saison sehr enttäuschend. Nur gerade sechs Punkte aus den ersten sieben Spielen sind deutlich zu wenig für die Ansprüche und Möglichkeiten der Vaduzer.

Wil wird gut daran tun, Vaduz nicht zu unterschätzen. Trotz der aktuellen Tabellen- ­lage wäre es vermessen, die ­Liechtensteiner als deutlichen Aussenseiter zu sehen. Dafür steckt zu viel individuelle Qualität in den Reihen der Vaduzer. Es scheint aber, als ob Wil derzeit eines der stärksten Kollektivs stellt, was auch am Mittwochabend der entscheidende Faktor sein könnte.

Vaduz mit vielen Absenzen, Wil fehlt nur Schäppi

Der Vaduzer Trainer Mario Frick wird in Wil wohl gleich auf mehrere Akteure verzichten müssen. Gianni Antoniazzi und Denis Simani sitzen eine Sperre ab, während Mohamed Coulibaly, Chrstiopher Drazan, Nicolae Milinceanu, Berkay Sülüngöz weiterhin verletzt fehlen. Die Wiler Abwesenheitsliste ist mit Silvano Schäppi äusserst überschaubar.