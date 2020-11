St.Otmars Systemwechsel mit Folgen: So läuft es nach dem Abgang von Spielertrainer Bo Spellerberg Die Handschrift des neuen Trainers Zoltan Cordas ist immer besser zu erkennen. Das sind die Auswirkungen. Ives Bruggmann 07.11.2020, 05.00 Uhr

St.Otmars Andrija Pendic (rechts) im Zweikampf mit dem Schaffhauser Erik Schmidt. Bild: Benjamin Manser

Neun Spiele haben St.Otmars Handballer in der laufenden NLA-Saison absolviert. Nach der Nachholpartie am Sonntag um 17 Uhr in der Kreuzbleiche gegen Endingen werden die St.Galler gegen jeden Gegner der Liga einmal gespielt haben. So unterscheidet sich der Handball unter Trainer Zoltan Cordas von jenem seines Vorgängers Bo Spellerberg:

Defensive

In der Verteidigung haben sich St.Otmars Handballer sichtlich verbessert. «Wir agieren viel offensiver und aggressiver», sagt Andrija Pendic. Am Anfang habe die Umstellung zwar noch ein wenig Zeit benötigt, mittlerweile sehe das aber immer besser aus. «Wir können uns auf die Defensive verlassen», so Pendic. Das sieht auch Andy Dittert so: «Wir sind stabiler geworden.» Der Sportchef und Coach der St.Galler sieht die Unterschiede vor allem in der Variabilität und der Aggressivität. «Wir haben teilweise die Spitzenmannschaften vor massive Probleme gestellt.» Häufig werde dem Gegner Zeitspiel angezeigt, was einem Kompliment für die Deckung gleichkomme. Was Dittert vorschwebt, ist eine noch grössere Konstanz. «Aber der Weg stimmt.»

Offensive

Durch den Abgang Spellerbergs verlor St.Otmar sowohl den Trainer als auch das Gesicht der Offensive. War vorher die Last im Angriff auf wenige spielstarke Handballer verteilt und häufig auf die 7:6-Überzahl ohne Goalie ausgerichtet, so setzt Cordas nun mehr auf Tempohandball mit vielen Positionswechseln. «Bo war ein ausgezeichneter Entscheidungsspieler», sagt Dittert. Pendic, der mit Spellerberg häufig die spielerische Lösung anstrebte, musste sich aufgrund der anderen Spielertypen St.Otmars umstellen. «Das Ziel ist es, unsere Distanzschützen in die optimale Position zu bringen», sagt Pendic. Der aktuelle Handball sei dynamischer, zehre aber auch mehr an den Kräften. In einigen Partien präsentierte sich St.Otmar offensiv bereits in Torlaune. Dittert sagt aber: «Im Angriff haben wir am meisten Potenzial zur Verbesserung.» Er spricht damit die Tempogegenstösse sowie die Spielzüge an, die noch nicht automatisiert sind.

Philosophie

Vom Überzahl- hin zum Tempohandball, dazu eine offensivere Deckungsvariante. «Wir dürfen nicht vergessen, das Team hat ungefähr ein Jahr gebraucht, um sich an das Spellerberg-System zu gewöhnen», sagt Sportchef Dittert. So lange benötige die Equipe dieses Mal wohl nicht. «Wir sind auf gutem Weg, aber noch nicht konstant genug.» Dazu kommt, dass bei den St.Gallern die Kadertiefe nicht sehr ausgeprägt ist. Fehlt ein Stammspieler, ist das meistens zu sehen. Als beispielsweise Dominik Jurilj ausfiel, erzielte St.Otmar aus der Distanz kaum mehr Tore. Die Last ist auf wenige Schultern verteilt.

Mentalität

Die Steigerung in der Defensive ist vor allem auf die Einstellung zurückzuführen. «Die Stimmung und der Zusammenhalt in der Mannschaft ist hervorragend. Das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb wir in der Abwehr einen Schritt nach vorne gemacht haben», sagt Pendic.

Von dieser Gier, wie sie in der Abwehr an den Tag gelegt wird, um das Tor zu verhindern, will Dittert noch mehr sehen. «Das ist mir noch zu wenig ausgeprägt.» Nach einem guten Spiel soll nicht die Zufriedenheit folgen, sondern das Streben nach der nächsten Steigerung.