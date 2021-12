Der HC Thurgau gewinnt gegen Winterthur nach Verlängerung.

Swiss League Verlängerung trotz 44:18 Schüssen: Thurgaus Problem mit der Effizienz Das Weihnachtsspiel in Winterthur endet für den HC Thurgau mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg nach Verlängerung. Thomas Werner Jetzt kommentieren 23.12.2021, 23.19 Uhr

Der Thurgauer Rickard Palmberg verteidigt die Scheibe. Bild: Mario Gaccioli

Die ersten 100 Kinder erhielten in der Zielbau-Arena ein Weihnachtsgeschenk. Der HC Thurgau hatte vom EHC Winterthur bereits zwei Tage zuvor ein Geschenk erhalten. Die Mannschaft von Trainer Teppo Kivelä hatte auswärts den SC Langenthal besiegt, einen direkten Thurgauer Rivalen im Kampf um Tabellenplatz vier.

Das war’s dann aber mit Geschenken. Auf die Thurgauer wartete harte Arbeit. Arbeit, die erst sehr spät belohnt wurde. 44:18 zugunsten der Thurgauer lautete nach 60 Minuten das Schussverhältnis, 1:1 das Resultat. In der Verlängerung wurde das vermeintliche 2:1 für Winterthur nach Videokonsultation nicht anerkannt (Handpass). 7,3 Sekunden vor Ablauf der Overtime traf Rickard Palmberg zum 1:2.

Die Thurgauer begannen konzentriert und liessen keine Zweifel aufkommen, dass sie die über zwei Jahre anhaltende Ungeschlagenheit gegen Winterthur bewahren wollten. Vor allem die Toplinie mit Ian Derungs, dem dreifachen Torschützen gegen die EVZ Academy, brachte immer wieder Gefahr vors Tor von Goalie Gian-Marco Bamert. Dieser zeigte sich aber auf der Höhe seiner Aufgabe und verhinderte auch in den beiden ersten Thurgauer Powerplays mit sicheren Interventionen einen Gegentreffer. Sein Gegenüber Bryan Rüegger erlebte ein ruhiges Startdrittel, die grösste Gefahr entstand als ein harmloser Winterthurer Abschlussversuch von HCT-Verteidiger Misha Moor unglücklich auf sein Tor gelenkt wurde.

Winterthurs 1:0 wie aus dem Nichts

Auch gegen das heimschwächste Team der Liga blieb das grösste Problem der Thurgauer weiter nicht verborgen. Die Spieler von Trainer Stephan Mair ziehen zu wenig Profit aus Phasen, in welchen sie ein Spiel bestimmen. Mit ihrer Schusseffizienz von 8,5 Prozent (vor der Partie) sind sie lediglich die Nummer acht der Liga. Die Ironie an diesem Abend: Der EHC Winterthur kam in der 26. Minute quasi aus dem Nichts zum Führungstreffer. Fabian Haldimann genoss dabei im Slot vor Rüegger alle Freiheiten. Es war dies in Vergleich drei das erste Winterthurer Tor. Die ersten beiden Spiele hatte der HCT mit 3:0 und 5:0 gewonnen.

Fehlendes Engagement konnte man den Thurgauern auch im Mitteldrittel nicht vorwerfen. Torschütze Haldimann eröffnete ihnen mit seinen Fouls zwei weitere Gelegenheiten im Powerplay zum ersten Erfolgserlebnis zu kommen. Gelegenheiten, die aber nicht genutzt werden konnten.

Thurgau wird zunehmend ratloser

Angesichts der Erfolglosigkeit machte sich bei Thurgau im Schlussdrittel zunehmend Ratlosigkeit breit. Dann lancierte Silvio Schmutz mit seinem Steilpass Dominik Binias, der allein auf Goalie Bamert zustürmend das 1:1 erzielen konnte (53.). So einfach wäre es eigentlich.

Zwischen Weihnachten und Neujahr stehen noch zwei weitere Spiele auf dem Programm. Am kommenden Dienstag gastiert Kloten in der Weinfelder Güttingersreuti, zwei Tage später müssen die Thurgauer kurz vor Jahresschluss ins Wallis zum HC Sierre reisen. Gegen Kloten gab es in dieser Saison bisher noch nichts zu holen für Thurgau, gegen Sierre zwei Siege in drei Begegnungen, beide im Wallis.

Telegramm:

Winterthur – Thurgau 1:2 n.V. (0:0, 1:0, 0:1)

Zielbau Arena – 621 Zuschauer – Sr. Massy/Barras, Bichsel/Obwegeser.

Tore: 26. Haldimann (Pompei) 1:0. 53. Binias (Schmutz) 1:1. 65. Palmberg (Ang, Forrer) 1:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Winterthur, 3mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Winterthur: Bamert; Engeler, Sigg; Pozzotini, Minder; Schüpbach, Thévoz; Birchler; Bozon, Wilkins, Lekic; Valenza, Pompei, Haldimann; Gerber, Neuenschwander, Staiger; Braus, Oana.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Schmutz, Moor; Törmänen, Kühni; Senn; Derungs, Palmberg, Ang; Hollenstein, Hobi, Woger; Petrig, Rundqvist, Binias; Ramsauer, Fritsche, Lehmann; Salamin.

Bemerkungen: Thurgau ohne Fechtig, Spannring, Loosli, Baumann (alle verletzt), Bader, Parati, Bischofberger und Bircher. – 58:36 Timeout Thurgau.

