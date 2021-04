SWISS CUP Die Talentschmiede des Schweizer Mountainbikesports: Internationale Stars und der Nachwuchs starten zur prestigeträchtigen Rennserie Am Wochenende 1./2. Mai beginnt in Leukerbad der Swiss Cup. Mit vielen Ostschweizern. Im Elitefeld der Frauen sind die Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot und Jolanda Neff am Start. Die Rennen im Wallis dienen als Hauptprobe für den Weltcup, der eine Woche später beginnt. Daniel Good 30.04.2021, 11.01 Uhr

Die Schweizer Meisterin Jolanda Neff aus Thal.



Bild: Alexander Wagner (Gränichen, 26. Juli 2020)

Auch Jolanda Neff fing einmal klein an. Der Swiss Cup bot ihr die ideale Plattform, um als Sechsjährige in den Rennbetrieb einzusteigen. Später wurde die Thalerin Weltmeisterin, mehrfache Europameisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin. Der erste Swiss Cup, die nach dem Weltcup bedeutendste Rennserie im Mountainbikesport, fand 1994 statt. Ein Jahr zuvor wurde Jolanda Neff geboren.

Marathon-Weltmeisterin Ramona Forchini, Gesamtsiegerin 2019. Bild: PD

Die Rennen im Rahmen des Swiss Cups sind immer gut besetzt. Am Sonntag, 2. Mai, trifft Neff auf die aktuelle Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot aus Frankreich, die auch schon WM-Gold auf der Strasse geholt hat. Aus der Ostschweiz ist im Eliterennen der Frauen auch Ramona Forchini aus Wattwil unterwegs. Sie gewann die Gesamtwertung 2019.

Thomas Pidcock, Sieger des Pfeils von Brabant vor Wout van Aert (links) Bild: Olivier Hoslet / EPA (Overijse, 14. April 2021)

Im Feld der Männer fehlt Olympiasieger Nino Schurter, aber mit Thomas Pidcock ist eine grosse Attraktion angesagt. Der 21-jährige Brite hat auf der Strasse eine starke Frühlingssaison hinter sich und nun das olympische Mountainbikerennen im Sommer in Tokio im Visier. Aus der Ostschweiz sind am Sonntag auch Simon Vitzthum aus Rheineck und Jan Sommer aus Andwil dabei.

Finale in Schaan

Der Swiss Cup umfasst in diesem Jahr sieben Etappen. Am Wochenende sind fast 1000 Athletinnen und Athleten am Start. Der Abschluss erfolgt im Herbst in Schaan. Eine Woche nach den Rennen in Leukerbad findet in Albstadt in Deutschland der erste Weltcup statt.