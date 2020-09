Der St. Galler Handballer Tobias Wetzel vor seiner Premiere mit der Nationalmannschaft: «Das war schon immer eines meiner grössten Ziele» Tobias Wetzel spielt am Samstag mit St.Otmars NLA-Handballern auswärts gegen Wacker Thun. Am Montag rückt der St. Galler in einen Lehrgang mit der Schweizer Nationalmannschaft ein. Daniel Good 04.09.2020, 17.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tobias Wetzel, ein sicherer Wert in der Mannschaft St.Otmars. Bild: Tobias Garcia

Gastspiele in Thun sind seit einem Jahrzehnt eine heikle Angelegenheit für St.Otmar.

Zwar feierten die St.Galler Handballer Anfang März 2019 den ersten Sieg seit fast neun Jahren in der Lachenhalle.

Anfang April 2020 setzte es mit dem damaligen Spielertrainer Bo Spellerberg aber eine 31:40-Niederlage ab.

Erfolgreicher Saisonstart für St. Otmar

Im Vorfeld der Partie am Samstag gegen Wacker Thun stehen die Chancen St.Otmars, wieder einmal im Berner Oberland zu reüssieren, besser als auch schon. Die Ostschweizer setzten sich zum Auftakt der Saison daheim gegen Suhr Aarau 29:26 durch und wurden zugleich zum «Supercupsieger-Besieger». Wacker Thun unterlag auswärts Kriens-Luzern 21:30. Stark ist Wacker aber vor allem mit dem Heimrecht. Das Spiel in Thun beginnt um 17 Uhr.

Erstmals mit der Schweizer Nationalmannschaft

Tobias Wetzel gegen Schaffhausen

Bild: Urs Bucher

«Der Sieg gegen Suhr Aarau gab uns Selbstvertrauen und Sicherheit», sagt St.Otmars Kreisläufer Tobias Wetzel. «Wir hatten schon Testspiele, aber da weisst du nie so recht, wo man steht. Nun haben wir Gewissheit, dass wir in der Vorbereitung vieles richtig gemacht haben.» Perfekt war die Leistung der St.Galler gegen Suhr Aarau freilich bei Weitem nicht. Dessen ist sich auch Wetzel bewusst:

«Wir wissen nach dem ersten Meisterschaftsspiel auch, in welchen Bereichen Nachholbedarf besteht.»

Im NLA-Startspiel gegen Suhr Aarau erzielt Tobias Wetzel vier Tore aus vier Versuchen. Bild: Tobias Garcia

Für Wetzel steht fest, dass St.Otmar die Reise zum langjährigen Angstgegner Thun mit besseren Perspektiven als auch schon antritt. Der bald 27-Jährige ist ein Eigengewächs, ETH-Absolvent und seit vielen Saisons eine Teamstütze St.Otmars.

Zunächst als starker Verteidiger, mittlerweile aber immer mehr als einer, der auch in der Offensive Akzente setzt. Am Mittwoch gegen Suhr Aarau erzielte er aus vier Versuchen vier Treffer.

Der Nationaltrainer kennt Wetzel bestens

Auch Nationaltrainer Michael Suter weiss um Wetzels Qualitäten. Er bot den St.Galler erstmals für einen Lehrgang der Schweizer Nationalmannschaft auf. Dieser findet Anfang nächster Woche in Schaffhausen statt. «Es war schon immer eines der grössten Ziele in meiner Karriere, für die Nationalmannschaft aufgeboten zu werden», so der Neo-Internationale.

Er gewinnt Bronze an der Universiade

Internationale Erfahrung hat Wetzel bereits. 2015 nahm er mit den Schweizern an der Universiade in Südkorea teil und holte Bronze. «Das war grossartig für mich als Handballer, wohl ein einmaliges Erlebnis». Trainerassistent damals war der heutige Nationaltrainer Suter.

In der EM-Qualifikation gegen den Olympiasieger

«Ich will profitieren, mich möglichst gut in eine gefestigte Mannschaft einbringen», sagt Wetzel im Vorfeld des dreitägigen Lehrgangs, an dem die Auslandprofis fehlen. Ein Ziel für Wetzel muss auch sein, nach der Premiere weitere Male für das Nationalteam aufgeboten zu werden. Gemäss der aktuellen Planung trifft die Schweiz in der EM-Qualifikation am 4. November auswärts auf Olympiasieger Dänemark.

Der St. Galler Torhüter Aurel Bringolf Bild: Benjamin Manser

Zwei Spieler von St. Otmar in der Nationalmannschaft

Mit Goalie Aurel Bringolf wurde ein zweiter Spieler St.Otmars nach Schaffhausen eingeladen. Im Rahmen des Lehrgangs bestreiten die Schweizer am Dienstag auch ein Testspiel gegen den Bundesligaklub Erlangen.