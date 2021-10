Super League «Wenn wir nur das letzte Spiel nehmen, das in Zürich, dann haben wir schon eine Art Krise»: Der FC St.Gallen ist im Heimspiel gegen Servette unter Druck Die St.Galler kassierten zuletzt besorgniserregende Niederlagen. Morgen wollen sie zurück zum Siegen finden. Dafür gibt es Gründe. Renato Schatz Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Zum ersten Mal, seitdem Peter Zeidler den FC St.Gallen trainiert, hat er viermal in Folge in der Meisterschaft verloren. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain reiste im 19. Jahrhundert durch Europa. Und schrieb darüber. Im Buch «In der Schweiz» berichtete er auch über seinen Aufenthalt in Genf. Er schrieb:

«Ich verlief mich in einem Wirrwarr schmaler und krummer Gassen und fand mich eine oder zwei Stunden hindurch nicht zurecht.»

Ähnlich erging es dem FC St.Gallen, als er Mitte September mit 1:5 in Genf unterlag. Nur fand er sich nicht «eine oder zwei Stunden hindurch nicht zurecht», sondern ziemlich genau 90 Minuten. Vor zwei Wochen kassierte er auch im Letzigrundstadion in Zürich fünf Gegentore. Der St.Galler Trainer Peter Zeidler sagt an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Servette Genf von morgen um 16.30 Uhr:

«Wenn wir nur das letzte Spiel nehmen, das in Zürich, dann haben wir schon eine Art Krise. So wollen wir nicht auftreten, in keiner Beziehung.»

Zeidler trainiert den FC St.Gallen seit nun 131 Spielen. Nur ein weiteres Mal kassierte seine Mannschaft ebenfalls fünf Gegentore.

Mit dem Rücken zur Wand, gegen den Rest der Schweiz

Und doch überrascht es, wenn Zeidler sagt: «In solchen Phasen fängt man immer damit an, sich zu überlegen, wie man den Gegner vom Tor weghält.» Oder wenn er sagt, die Basis sei die «Defensivmentalität». Weil der FC St.Gallen für offensiven, bisweilen sogar revoltierenden Fussball steht, seitdem Zeidler ihn trainiert. Vorletzte Saison überfielen die St.Galler ihre Gegner und eroberten die Stadien in Zürich, in Bern und in Basel. Und so auch ein wenig die Herzen der Fussballschweiz, die entzückt war ob dieser Lust und dieses Lärms.

Entzückt war, weil eine Zeit lang nicht die Young Boys oder Basel auf dem Thron sassen, sondern ein anderes Team. Wir gegen den Rest der Schweiz, so wirkte es. Und es tat St.Gallen gut, dieser Stadt, die mit dem Rücken zu den Alpen steht und damit auch ein wenig zur Wand. Diese Stadt, die höher liegt als Zürich, Bern oder Basel. Und doch blicken diese Städte manchmal auf St.Gallen herab.

23 Gegentore

Zuletzt schien sich der FC St.Gallen aber verlaufen zu haben, in einem Wirrwarr. Es gibt Funktionäre aus anderen Klubs, denen die Wagenburgmentalität der St.Galler missfällt. Sicher ist: Auf dem Platz haben sie sich verlaufen. Die St.Galler haben in der Meisterschaft viermal en suite verloren und gleich achtmal nicht gewinnen können. Gewinnen sie auch am Sonntagabend gegen Servette nicht, sind sie so lange ohne Sieg wie seit elf Jahren nicht mehr. Damals stieg der Klub ab. Selbiges soll sich nicht wiederholen. Also: Defensive statt Offensive? Zeidler sagt:

«Zahlen lügen ja nicht.»

Und damit meint er die 23 Gegentore, die St.Gallen bereits kassiert hat. Es sind die meisten im hiesigen Championat. Und nun kommt mit Servette eine Mannschaft, die Zeidler völlig zu Recht «spielstark» nennt. «Von links hinten, Clichy, bis rechts vorne, Stevanovic», sagt der 59-Jährige.

Dass Servette die meisten Pässe spielt, kommt St.Gallen entgegen

Kein Team in der Schweiz vermag dieses Vorne und dieses Hinten mit so vielen Pinselstrichen zu verbinden. Die Genfer spielen die meisten Pässe in der Super League. Wer so viele Pässe spielt, ist oft am Ball. Das kommt dem FC St.Gallen entgegen. Pressen kann schliesslich nur, wer den Ball nicht hat.

Den einzigen Saisonsieg holten die St.Galler, als sie gegen Lausanne 46 Prozent Ballbesitz hatten. Eine Woche später, beim leistungsmässig überzeugenden 2:2 gegen Luzern, waren es sogar nur noch deren 35, obschon St.Gallen lange Zeit in Überzahl war. Revoltieren, dem Gegner etwas wegnehmen, den Ball.

Zuversichtlicher Peter Zeidler

«Wir sind ein bisschen verrückt», sagte Zeidler einmal, als es dem FC St.Gallen vor zwei Jahren besonders gut lief, als sie den anderen den Ball besonders häufig wegnahmen. Damals war es verrückt. In den vergangenen Wochen war es aber eher Wirrwarr. Zeidler sagt zur gegenwärtigen Lage: «Ich hüpfe nicht freudestrahlend durch die Wohnung.» Und doch ist da Zuversicht statt Zweifel. Auch das ist St.Gallen.

«Wir haben sehr gute Trainings gemacht. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir klar besser spielen als noch gegen die Grasshoppers.»

So soll aus Wirrwarr wieder etwas wunderbar Verrücktes werden. Für die St.Galler spricht, dass sie sich oft, wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen, erfolgreich wehrten. Vergangene Saison besiegten die St.Galler, nur knapp vor dem Barragerang, Lausanne in der zweitletzten Runde mit 5:0. Damals blieben sie sich treu, attackierten, erzielten fünf Tore.

Was tun sie gegen Servette? Twain kommt nicht in St.Gallen vorbei. Und kann es auch nicht mehr, er starb 1910. Er geriete ins Schwärmen ob der Sicht auf den Säntis, der Altstadt und den Weihern. Und ob des Fussballs? Zeidler: «Wir wollen in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit allem, was wir haben. Und dann schauen wir, wie es aussieht um 18.30 Uhr.»

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Lüchinger, Stergiou, Fazliji, Kempter; Görtler, Diakité, Youan; Ruiz; Schubert, Besio.