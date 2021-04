Super League Vaduz-Trainer Mario Frick vor dem wichtigen Spiel beim FCSG: «Wir sind heiss darauf, den direkten Ligaerhalt zu schaffen» Am 20. Januar betrug der Rückstand des FC Vaduz auf St.Gallen 16 Punkte – heute kann der Aufsteiger das Team von Peter Zeidler überholen. Peter M. Birrer 24.04.2021, 05.00 Uhr

Gabriel Lüchinger vom FC Vaduz (Mitte) gegen Basels Fabian Frei. Michael Zanghellini/Freshfocus

Lange überlegt Mario Frick nicht, wenn er mit einem Adjektiv diese Saison beschreiben soll. «Verrückt», sagt er, «ein treffenderes Wort fällt mir nicht ein.»

An Weihnachten sieht alles danach aus, als würde der FC Vaduz nach seinem Aufstieg ein kurzes Gastspiel in der Super League geben. Nur

7 Punkte hat er in 13 Partien geholt, und natürlich registriert der Trainer, dass seine Mannschaft von vielen abgeschrieben wird.

Mario Frick, Trainer FC Vaduz Michael Zanghellini/Freshfocus

Als auch der Start ins neue Jahr missrät und die Liechtensteiner in St.Gallen 0:2 verlieren, nimmt Frick das nicht einfach regungslos hin, sondern reagiert emotional und laut. Den Spielern sagt er:

«Ich habe keine Lust, mit einer guten Stimmung abzusteigen.»

Und jetzt? Drei Monate später? Da reiben sich viele verwundert die Augen: Vaduz hat 2021 in der Liga bislang die zweitmeisten Punkte nach den Young Boys gesammelt und kann mit einem Sieg an St. Gallen vorbeiziehen. An jenem Team, das am 20. Januar stattliche 16 Punkte Vorsprung aufwies und Dritter war. «Unsere Entwicklung ist gewaltig», sagt Frick, «nun sind wir richtig heiss darauf, den direkten Ligaerhalt zu schaffen.»

Vaduz präsentiert sich als starke Einheit

Die Vaduzer erwecken den Eindruck, als wäre der Abstiegskampf für sie nicht eine Belastung, sondern ein Vergnügen. Sie trotzen YB daheim ein 0:0 und in Bern ein 1:1 ab, sie bezwingen Basel und haben «einfach Lust, namhaften Gegnern ein Bein zu stellen», wie Frick es formuliert.

Dass es immer wieder gelingt, lässt sich nicht primär mit individueller Klasse erklären, sondern damit, dass Vaduz als Einheit auftritt. Frick hebt das ausgeprägte Zusammengehörigkeitsgefühl hervor, die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Neulich sagte er:

«Es ist ein Traum, mit diesen Jungs zu arbeiten.»

Der 46-Jährige, seit September 2018 im Amt, verlängerte im vergangenen November seinen Vertrag bis 2022 – obwohl Vaduz zu jenem Zeitpunkt nach acht Runden noch ohne einen einzigen Sieg dastand. «Es mag einige erstaunt haben, dass wir uns in jener Phase entschlossen, die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortzuführen», sagt Präsident Patrick Burgmeier, «für uns aber war das ein logischer Schritt, weil wir vom Trainer und dessen Team total überzeugt sind.»

Vaduz-Präsident Patrick Burgmeier Eddy Risch

Die Gültigkeit des Vertrags hängt nicht von der Ligazugehörigkeit ab. Burgmeier betont das, weil er sich bewusst ist, dass sein Klub nicht den Anspruch auf einen Stammplatz in der Super League haben kann.

Das hat nur schon mit den finanziellen Mitteln zu tun, die so bescheiden sind wie bei keinem anderen Super-League-Verein: Auf sechs bis sieben Millionen beziffert der Präsident das Gesamtbudget. Er sagt:

«Wir sind eigentlich strukturiert wie ein Topverein in der Challenge League. Wenn uns der Sprung nach oben gelingt, ist das für uns nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern ein schöner Bonus.»

Bei der aktuellen Ausgangslage ist eines aber auch selbstredend: «Kampflos geben wir unseren Platz nicht her.»

«St.Gallen wird uns stressen»

In Vaduz nehmen die Verantwortlichen mit gewisser Genugtuung wahr, dass ihnen allgemein mehr Respekt entgegengebracht wird als auch schon. Und dass sie das Image des eindeutigen Abstiegskandidaten losgeworden sind.

Aber von der freundlichen Berichterstattung will sich Trainer Frick auf keinen Fall blenden lassen: «So angenehm Lob ist, so gefährlich kann es sein, wenn man das Gefühl hat, jetzt funktioniere alles von allein. Der

FC Sion hinter uns hat mit dem 5:3 bei Servette signalisiert, dass er noch lange nicht aufgegeben hat.»



Also warnt der Coach wiederholt. Ermuntert seine Spieler, selbstbewusst aufzutreten. Und scheut sich nicht davor, selbst nach einem 2:1 in Basel kritische Töne anzuschlagen – weil er sein Urteil nicht allein auf das Resultat, sondern vor allem auch auf die Leistung stützt. Der FC St. Gallen ist der nächste Gegner, vor dem Frick grosse Achtung hat.

Die Partien zwischen Vaduz und St.Gallen sind oft hart umkämpft: Am Boden liegt Matteo Di Giusto, während Linus Obexer und St.Gallens Jérémy Guillemenot aneinander geraten. Claudio Thoma/Freshfocus

Er bezeichnet sich gar als «Bewunderer», was er mit dem Stil der Ostschweizer erklärt:

«Sie spielen einen extrem intensiven und attraktiven Fussball.»

Daran ändert für ihn auch die Tatsache nichts, dass St. Gallen zuletzt achtmal in Folge ohne Sieg blieb: «Wir stellen uns auf eine Mannschaft ein, die von uns viel Laufarbeit erfordert und uns stressen wird.»