So geht es dem FCSG vor dem Rückrundenstart

Super League So geht es dem FC St.Gallen vor dem Rückrundenstart: Die sieben wichtigsten Fragen und Antworten In den letzten Wochen hat sich viel getan bei den Ostschweizern. Von Spieler- und Systemwechseln – das sind die wichtigsten Fragen vor dem kapitalen Spiel am Sonntag in Lausanne. Christian Brägger und Renato Schatz Jetzt kommentieren 28.01.2022, 21.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die St. Galler nach dem Testspielsieg gegen den Challenge-League-Klub Schaffhausen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Bastien Toma im Trikot des FC Sion. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Der KRC Genk war am Donnerstag zwar etwas voreilig: Aber Toma wird die Rückrunde definitiv mit St.Gallen bestreiten und im Sommer nach Belgien zum derzeitigen Tabellenfünften der Jupiler Pro League zurückkehren. Der Mittelfeldspieler durchlief alle Schweizer Nachwuchsauswahlen und im FC Sion den ganzen Juniorenbereich. Dort trainierte Toma auch unter Peter Zeidler in der ersten Mannschaft, wenngleich er sein Début erst nach dessen Abgang feierte. Im Sommer 2020 wechselte der eher kleingewachsene Kreativgeist für kolportierte 3 bis 3,5 Millionen Franken zu Genk. Trotz einer roten Karte im zweiten Ligaspiel lief es fürs Erste gut, ehe er in dieser Saison nur noch fünf Teileinsätze in der Liga bekam. Insofern macht die Leihe Sinn, zudem werden Leonidas Stergiou oder Jérémy Guille­menot bei der Akklimatisierung helfen, die Toma von den U-Nationalteams kennt.

Ja, Boubacar Traorè verlässt den FC St.Gallen nach eineinhalb Jahren per sofort, er wechselt in die Ukraine, wo die politische Lage alles andere als stabil ist. Der Senegalese schliesst sich für zweieinhalb Saisons Metalist Charkiw in der zweithöchsten ukrainischen Spielklasse an, welche der Verein mit riesigem Vorsprung anführt. Charkiw soll dem Vernehmen nach eine Ablösesumme bezahlt haben, sie dürfte im tiefen sechsstelligen Bereich liegen. Traorès Vertrag mit den Ostschweizern wäre im Sommer ausgelaufen, und weil es ziemlich fraglich ist, ob es zur Verlängerung gekommen wäre, ist das für sie ein gutes Geschäft. Zumal der 24-Jährige zwar technisch versiert ist, aber als Linksverteidiger nicht immer überzeugen konnte und manchmal schon ein bisschen «unbekümmert» in der Defensive agierte. Zuletzt war Traorè im FC St.Gallen aber Stammspieler, was auch an den vielen Verletzten lag.

War zuletzt Stammspieler, wechselt nun aber in die Ukraine: Boubacar Traorè. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Zeidler gab sich an der Pressekonferenz am Freitag zuversichtlich, konzentriert und zufrieden mit dem Kader, das Lukas Görtler auch nach der Ankunft von Jordi Quintillà als Captain anführen wird. Der Trainer sagte, gerade mit Blick auf die vielen Wechsel: «Ich bin ich froh, dass wir nun solche interessanten, hoffnungsvollen Spieler in unseren Reihen haben. Jetzt wollen wir eine Mannschaft werden, die Punkte holt. Vielleicht schon am Sonntag gegen Lausanne.»

Im Gegensatz zu Zeidler und Präsident Matthias Hüppi spricht Sportchef Sutter offen vom «Abstiegskampf», noch immer. Diese «aussergewöhnliche Situation» habe zu einer «aussergewöhnlichen Transferperiode» geführt, das sagte der 54-Jährige an der Pressekonferenz. Sutter sprach minutenlang, erklärte auf eigene Initiative jeden einzelnen Transfer. Die Ausführungen waren präzise und nachvollziehbar. Sutter scheint nah bei sich. Und nah bei der Tabelle, wenn er sagt: «Wir können uns in der Rückrunde den Luxus nicht leisten, dass wir warten, bis beim einen oder anderen der Knopf aufgeht.» Deshalb die Transfers. Das jetzige Kader ist gut, wenngleich zu gross. Nur: Hat es Sutter ein halbes Jahr zu spät zusammengestellt?

Schwer zu sagen. Weil die Testspielgegner mit Winterthur, Altach, Wil und Schaffhausen meist zweitklassig waren. Und weil es immer wieder Bewegungen im Kader gab und Zeidler deshalb nie alle Spieler zur Verfügung hatte. Dass die St.Galler kurzfristig ihr Trainingslager in Spanien hatten absagen müssen, ist aber kein Nachteil. Nur der FC Zürich ist verreist, der Rest der Liga trainierte zu Hause. Der FC St.Gallen gar jeweils zweimal am Tag. Beim allerersten Training verletzte sich Leonhard Münst schwer. Er dürfte in der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. Erst das Spiel in Lausanne wird zeigen, wie die Vorbereitung gelaufen ist.

Gleich zu Beginn der Vorbereitung verletzte sich der formstarke Leonhard Münst schwer. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Hat gegenwärtig einen schweren Stand im Kader des FC St.Gallen: Boris Babic. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Nun ja, Verlierer gab es einige unter den St.Gallern in der Vorrunde. Mit den Zuzügen wird ihnen nun Dampf gemacht, der Konkurrenzkampf geschürt, und wenn man die Vorbereitung explizit anschaut, dann fällt auf: Fabian Schubert präsentierte sich verbessert, Julian von Moos konnte sich zeigen, mit Basil Stillhart ist zu rechnen. Und Patrick Sutter profitiert, weil die anderen Rechtsverteidiger verletzt sind. Pech hatte Münst mit seiner Verletzung, zulegen müssen Jérémy Guillemenot und Víctor Ruiz, sonst reicht es beiden nicht mehr. Vielleicht hilft ja die Rückkehr Quintillàs. Auch ist zu hören, dass man für Boris Babic und Salifour Diarrassouba Lösungen sucht. Zudem dürfte die Rückrunde für Euclides Cabral schwierig werden – aber da ist er nicht alleine.

Eventuell in einem neuen System. Zeidler testete gegen Wil und Schaffhausen die 4-3-3-Grundordnung. Wobei «testen» das falsche Wort ist. Der Deutsche liess zu Beginn seiner Amtszeit in St.Gallen bereits so spielen, stellte aber im Laufe der Erfolgssaison 2019/20 auf ein 4-4-2 mit Raute um. Zeidler verspricht sich davon mehr Variabilität. Und was denken die Spieler? Nun, im Mittelfeld wären dann wohl nur noch drei statt vier Positionen zu vergeben. Captain Görtler ist gesetzt, wohl auch Quintillà. Wer wäre der Dritte im Mittelfeldverbund? Im Tor steht jedenfalls Lawrence Ati Zigi, weil sich Ghana früh aus dem Afrika-Cup verabschiedete. Als linker Verteidiger machte Isaac Schmidt in den Tests einen guten Job. Er hat gute Karten. Neuzugang Matej Maglica wird aller Voraussicht nach mit Stergiou die Innenverteidigung bilden. Im Angriff gibt es mit Christopher Lungoyi und von Moos weitere Optionen. Und im 4-3-3 gäbe es einen weiteren Platz in der Startelf. Das Rennen ist eröffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen