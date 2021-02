Super League Sions Präsident Christian Constantin nach dem Cup-Aus und vor dem Spiel gegen St.Gallen: «Wir haben die Qualifikation verschenkt, nun erwarte ich eine Reaktion» Sions Präsident vertraut Trainer Fabio Grosso trotz des Cup-Aus am Mittwoch gegen Aarau. Am Samstag gegen St.Gallen aber will Christian Constantin eine Steigerung sehen. «Wir wollen zum Gegner aufrücken.» Peter M. Birrer 12.02.2021, 05.00 Uhr

Christian Constantin zeigt noch Geduld mit seinem Trainer: «Fabio Grosso erinnert mit mit seinem Stil ein bisschen an Lucien Favre.» Bild: Martial Trezzini/Keystone

Christian Constantin blickt grimmig in die Welt, es ist kalt an diesem Mittwoch in Aarau, und der Präsident des FC Sion kommt sich vor wie auf einer Achterbahn.

Seine Mannschaft gerät im Cup-Achtelfinal in Rückstand, schafft in Unterzahl die Wende – und verliert doch noch. Als Constantin wieder daheim im Wallis ist, zieht er Bilanz: «Es gibt keine Ausrede. Wir haben die Qualifikation verschenkt, weil wir in der Schlussphase defensiv nicht gut genug waren.» Und:

«Jetzt bleibt uns nur noch die Meisterschaft. Da erwarte ich eine Reaktion am Samstag gegen St.Gallen. Wir wollen in der Tabelle zum Gegner aufrücken.»

Das Cup-Aus in Aarau schmerzt Constantin, schmerzt alle Walliser, die so sehr an diesem Wettbewerb hängen. Umso mehr, weil die Mannschaft in der Super League wieder einmal nicht vorankommt und für sie der Abstiegskampf die Realität ist.

Nach 19 Runden belegt sie Platz acht, auf ihrem Konto hat sie nur drei Punkte mehr als der FC Luzern – der wiederum mit zwei Partien in Rückstand ist. Und das aufmüpfige Vaduz am Tabellenende lässt sich nicht einfach abhängen.

Elf Spiele, ein Sieg

Als die Saison anfing, präsentierte Constantin an der Seitenlinie einen neuen, prominenten Trainer. Fabio Grosso, als Spieler Weltmeister 2006 mit Italien, übernahm den Posten von seinem Landsmann Paolo Tramezzani.

Out im Cup beim unterklassigen Aarau: Sions Christian Zock ist enttäuscht. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Aber der Start fiel ernüchternd aus: Nach elf Meisterschaftspartien hatte Sion gerade einmal einen Sieg vorzuweisen, ein 2:0 gegen Servette im November. Normalerweise ist das eine Bilanz, die Constantin Anlass gibt, Massnahmen zu ergreifen, also: den Coach auszuwechseln.

Grosso muss nun liefern

Diesmal allerdings verzichtete er darauf und erklärte das mit den Schwierigkeiten, bedingt durch Coronafälle und Quarantäne. «Der Herbst war kompliziert», sagt er, «ein geregelter Betrieb im Training war zeitweise kaum möglich.» Nun aber muss Grosso liefern, und liefern heisst: Sion in eine sichere Region der Tabelle führen.

Sion-Trainer Fabio Grosso Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Dass Moral und Widerstandskraft in der Gruppe stecken, zeigten sich in den jüngsten zwei Auftritten: Beim 3:2 gegen St.Gallen vergangene Woche machte das Team einen Rückstand wett und erzielte den Siegtreffer tief in der Nachspielzeit; beim 2:2 in Basel legte es einen Steigerungslauf hin, als es in der zweiten Halbzeit ein 0:2 aufholte.

Constantin sagt:

«Wir geben ein Bild ab, das korrekt ist»,

Und weiter: «Fabio Grosso versteht den Schweizer Fussball immer besser. Er ist ein intelligenter, akribischer Trainer, der mich mit seinem Stil ein bisschen an Lucien Favre erinnert.»

Dem Präsidenten gefällt die Mentalität des Italieners, seine Neugier, sein Respekt auch vor der Super League: «Aussenstehende meinen gerne, es sei ganz einfach, in der Schweiz zu arbeiten. Kaum sind sie aber mittendrin, merken sie, dass die Aufgabe doch anspruchsvoller ist als sie meinen.»



Noch herrscht Ruhe im Wallis

Derzeit sieht es so aus, als liesse Constantin seinen Coach in Ruhe arbeiten. Er sagt: «Oft bitten Trainer darum, Zeit zu erhalten. Aber dann passiert nichts, man sieht keine Entwicklung.» Und weiter:

«Bei Fabio erkenne ich, dass die Mannschaft Fortschritte macht, darum vertraue ich ihm.»

Nur: Rückschläge wie am Mittwoch darf er sich gleichwohl nicht zu viele leisten. Sonst ist die Geduld des Vorgesetzten relativ rasch aufgebraucht.