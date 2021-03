Super League Qualität, Mentalität, Verteidigung und die offene Zukunft von Jordi Quintillà: Vier Gründe für die Misere des FC St.Gallen Die Ostschweizer kommen seit der Winterpause nicht auf Touren. Wo es hapert und Trainer Peter Zeidler nun die Hebel ansetzen muss. Patricia Loher und Christian Brägger 09.03.2021, 05.00 Uhr

Konsterniert: St.Gallens Verteidiger Yannis Letard nach der Niederlage in Luzern. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Zwei Drittel der Meisterschaft sind gespielt, und man fragt sich: In welche Richtung darf oder muss sich das sechstplatzierte St.Gallen orientieren? Es sind nach dem Sieg gegen Basel Ende Februar zumindest die beiden jüngsten Niederlagen, die auf eine negative Tendenz hindeuten. Und darauf, dass einiges nicht zusammenpasst. Jedenfalls hat das Team von Peter Zeidler in den vergangenen zehn Partien nur acht Punkte geholt – eine schwache Ausbeute.

Schnell und treffsicher: Trotzdem könnte St.Gallens bester Torschütze Kwadwo Duah schon mehr Tore auf dem Konto haben. Bild: Patrick B. Krämer/Keystone

Gegen Luzern hätte St.Gallen zur Pause mit 4:0 führen müssen. Vier Tage zuvor, beim 0:1 gegen Servette, vergaben die Ostschweizer früh das 1:0. In der Zentralschweiz bilanzierte die Zeidler-Elf sieben Schüsse auf das gegnerische Tor, einen mehr als der Gegner. Gegen Servette waren es vier St.Galler Abschlüsse, bei den Genfern zwei.

So stellt sich in diesen Tagen die Frage nach der Qualität in der Offensive. Kwadwo Duah ist St.Gallens bester Torschütze: Er hat bereits achtmal getroffen. Der 24-Jährige, gekommen vom FC Wil, absolviert zum ersten Mal eine ganze Saison in der Super League und macht seine Sache zufriedenstellend.

Aber in Anbetracht der Chancen könnte Duah doch das eine oder andere Tor mehr auf dem Konto haben. Das grösste Problem im Angriff aber: Hinter Duah klafft eine Lücke. Mit Jérémy Guillemenot gehört zwar ein Stürmer zu den zweitbesten St.Galler Torschützen, der Genfer hat in 23 Einsätzen allerdings erst dreimal getroffen.

Bild: St.Gallens Basil Stillhart Marc Schumacher/Freshfocus

Bezeichnend ist, dass es mit Basil Stillhart und Victor Ruiz zwei Mittelfeldspieler sind, die mit je drei Toren ebenfalls schon zu St.Gallens treffsichersten Spielern zählen. Boris Babic kämpft nach dem Kreuzbandriss um den Anschluss, und Thody Élie Youan kommt nur unregelmässig von Beginn weg zum Einsatz.

Leihspieler Junior Adamu deutet aber an, dass er die Qualität im Angriff steigern kann. Es besteht also Hoffnung.

In der Mentalität einer Mannschaft spiegelt sich immer auch ihr Charakter. Bei einem Team, das gegen Zürich und nun gegen Luzern eine Zweitoreführung hergibt, könnte es um Lernwilligkeit und Cleverness nicht zum Besten stehen, ebendiese Niederlagen waren, ja nennen wir sie so: Systemabstürze.

Und vielleicht sind beide Misserfolge wie jener gegen Servette gerade ein Problem des Systems. Weil es nur diese eine Marschroute gibt: St.Gallen powert. Doch was passiert, wenn es damit nicht (mehr) klappt? Wenn wie in Luzern die Kraft ausgeht? Kann dann der Trainer eingreifen, richtig reagieren?

St.Gallens Trainer Peter Zeidler Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Laut einer vor zwei Wochen veröffentlichten Statistik des Internationalem Zentrums für Sportstudien (CIES) sind die Ostschweizer neben Zürich das Team der Super League, das den geringsten Anteil an Rückpässen einstreut. Die Young Boys und Servette haben den grössten Prozentsatz, in England ist es Leader Manchester City.

Bei St.Gallen wird der Ballbesitz also nicht betont, dabei kann keine Mannschaft diesen Vorwärtsstil über 90 Minuten durchziehen – als Beispiel diene Ruiz, der in zweiten Halbzeiten oft abtaucht.

Die Mentalitätsfrage beinhaltet aber noch eine weitere Komponente: Wo bleibt die Selbstkritik? Gerade gegen Servette wurde sie vermisst, vielmehr orientierte man sich an einem Entscheid des Videoschiedsrichters. Dabei ist es im Fussball doch so: Im Prinzip sind es eigene Unzulänglichkeiten, die zu Niederlagen führen.

Dank einer soliden Verteidigung und Goalie Lawrence Ati Zigi fiel die tiefe Torquote lange nicht ins Gewicht: Bis zum Januar war St.Gallen das effizienteste Team der Super League, holte trotz weniger Tore immer wieder Punkte. Doch nun kassiert die Mannschaft zu viele Gegentreffer, was die Offensive nicht mehr kompensieren kann.

St.Gallens 19-jähriges Abwehrtalent Leonidas Stergiou Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

In Luzern kam erschwerend hinzu, dass nach der Verletzung von Alessandro Kräuchi und der Sperre von Betim Fazliji drei von vier Verteidigerpositionen anders besetzt wurden.

Nur: Yannis Letard sowie Musah Nuhu fehlt die Spielpraxis, und Leonidas Stergiou, der laut einer CIES-Statistik weltweit über die zweitgrösste Erfahrung bei den 2002-Jahrgängen verfügt, scheint sich auf rechts nicht ganz wohlzufühlen.

Zudem braucht Miro Muheim nach seiner Schulterverletzung noch Zeit, um wieder in Bestform zu kommen.

Zeidler muss sich Gedanken machen, wie er Kräuchi in den kommenden Monaten ersetzt. Gibt er Euclides Cabral eine Chance? Hält er rechts weiter an Stergiou fest? Oder kommt früher oder später Nicolas Lüchinger zum Zug?

Der Rheintaler hat sich nach langwierigen Knieverletzungen zurückgekämpft. Sein letzter Ernstkampf für St.Gallens erste Mannschaft liegt allerdings bald zwei Jahre zurück.

St.Gallens Captain Jordi Quintillà. Bild: Daniel Frutiger/Freshfocus

Es ist im Moment die Personalie, die am heissesten diskutiert wird. Jordi Quintillàs Vertrag läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Weiterbeschäftigung finden statt, es braucht wohl nur noch das Jawort des Spaniers.

Grundsätzlich hat Quintillà seine Schuldigkeit in den drei Jahren mit starken Leistungen getan – ein Weggang nach dieser Zeit ist nicht unüblich und legitim. Zumal der Captain die Zi­trone ausgepresst sehen könnte für seine Zeit im FC St.Gallen und darauf hoffen dürfte, in einer besseren Liga Unterschlupf zu finden.

Die Frage ist, wie sehr das alles den Mittelfeldstrategen und seine Mitspieler beschäftigt. Und ob bei einem allfälligen Weggang Quintillàs gar andere Persönlichkeiten des FC St.Gallen für sich auf dieselben Gedanken kommen.