Nächster Halt: Abstiegskampf – St.Gallen verliert in Luzern

Super League Nächster Halt: Abstiegskampf – St.Gallen verliert beim zuvor sieglosen Luzern Durch das 0:2 in der Innerschweiz rutscht der FC St.Gallen auf den Barragerang ab. Er ist irgendwo falsch umgestiegen. Wohin geht die Reise nun? Renato Schatz Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Der FC St.Gallen – im Bild mit Verteidiger Musah Nuhu – wehrt sich vergeblich gegen die Innerschweizer.

Zugliebhaber kennen ihn, den Voralpenexpress. Er verbindet die Städte St.Gallen und Luzern. Die Strecke gilt als eine der schönsten in der Schweiz. Kürzlich strahlte der Sender «3sat» gar einen 50-minütigen Film darüber aus. Der Blick aus dem Zugfenster, steht im Beschrieb, sei «wie fahrendes Kino». 125 Kilometer lang. Oder zwei Stunden und 16 Minuten mit dem Voralpenexpress. So viel trennen die beiden Städte. Auf dem Fussballplatz sind es gestern Nachmittag zwei Tore. Weil beide der FC Luzern, das bisherige Schlusslicht, erzielt, ist er neu vor dem FC St.Gallen klassiert, der nun den Barragerang belegt. Nächster Halt: Abstiegskampf.

Ruiz verpasst die frühe St.Galler Führung

Dabei hätten die St.Galler umsteigen können, Richtung Tabellenmittelfeld. Wenn Victor Ruiz nach knapp neun Spielminuten getroffen hätte. Es war der beste Angriff des Spiels. Lukas Görtler fuhr kraftvoll wie eine Lokomotive durch das Mittelfeld und schickte Alessio Besio. Dieser kam nach einem Doppelpass mit Isaac Schmidt wieder an den Ball. Als Besio die Grundlinie erreichte, legte er zurück auf Ruiz, der dort stand, wo kein Verteidiger und kein Goalie war. Doch Letzterer, Vaso Vasic, wartete auf der Torlinie und wehrte Ruiz’ Schuss aus kurzer Distanz ab. Keine zehn Sekunden später parierte Vasic auch noch einen Kopfball von, schon wieder, Ruiz. Bis zur 26. Minute war der St.Galler Zug gut unterwegs, schnell, mit dem einen oder anderen sehenswerten Angriff.

Einmal mehr bemüht, einmal mehr glücklos: der St.Galler Captain Lukas Görtler. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Doch dann, in eben dieser 26. Minute, sprang Peter Zeidler, der St.Galler Trainer und Lokführer, dreimal hoch. Derweil im Strafraum: das übliche Gedränge vor einem Eckball, wie an Bahnhöfen bei Feierabend. Wollte der hüpfende Zeidler seiner Nervosität Herr werden? Oder seinen Spielern signalisieren, dass sie hochspringen sollen? Das taten sie jedenfalls nicht. Das tat niemand. Der Ball durchquerte nämlich halbhoch den Strafraum. Und machte erst Halt bei Dejan Sorgic, der am zweiten Pfosten lauerte und nur noch einschieben musste. Nicolas Lüchinger, der zur Pause ausgewechselt wurde, konnte ihm nicht folgen.

Den St.Gallern bot sich danach noch eine weitere Umsteigemöglichkeit. In der 36. Minute, als Kwadwo Duah zwei Luzerner ausdribbelte und den Ball von der Strafraumgrenze an den Aussenpfosten setzte.

Celestini bricht mit seinen Idealen – und ist erfolgreich

Dass die Luzerner nach einem Standard in Führung gingen, war bezeichnend. Sie, die Fasnächtler, die sich so gerne verkleiden, verkleideten sich auch gestern. Als Aussenseiter. Denn sie spielten nicht den Fussball, den sie eigentlich spielen wollen. Mit viel Ballbesitz, mit kunstvollen Passstafetten, die hinten, beim Torwart, beginnen. Nein, davon war nichts zu sehen. Bei den Luzernern kam im Schnitt nur jeder zweite Pass an.

Also fragte ein Innerschweizer Journalist an der Pressekonferenz nach dem Spiel, ob er, Fabio Celestini, der Luzerner Trainer, den er als «Fussballgourmet» bezeichnete, hätte «leiden» müssen. Aber Celestini war es einerlei, dass der Fussball seiner Mannschaft nicht dem Luzerner Rahmkäse entsprach, sondern vielmehr einem Discounterkäse. Er lächelte das Lächeln der Erleichterung. Seine Mannschaft hatte gerade den ersten Saisonsieg geholt, nachdem sie zuvor in zehn Spielen nicht gewinnen konnte.

Nach dem 2:0 durch Ibrahima Ndiaye, das ebenfalls nach einem Eckball fiel, war spätestens ein bisschen Fasnachtsstimmung bei vielen der insgesamt 10769 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Hält, was er halten kann. Aber: Die Zuteilung bei beiden Eckbällen, die zu den Gegentoren führen, stimmt nicht. Nicolas Lüchinger: Note 4. Man würde sich mehr Flanken wünschen. Und mehr Geschick beim 0:1. Zur Pause raus.

Musah Nuhu: Note 3,5. Mehrere Fehlpässe. In der zweiten Halbzeit kommt man ausserdem zu einfach an ihm vorbei. Basil Stillhart: Note 4. Kompensiert erst die fehlenden Zentimeter mit dem Stellungsspiel. Danach kein Stabilisator, auch wenn die Hilfe fehlt. Boubacar Traore: Note 3,5. Hat seine Seite zunächst halbwegs im Griff. Besser wird es aber nicht mehr. Lukas Görtler: Note 3,5. Einmal mehr scheint es, als wolle er allen schauen. Und vergisst dabei sich selber. Ousmane Diakité: Note 3,5. In der Defensive kein Fels in der Brandung. Offensiv anfangs mit Lust. Aber oft auch mit: Ballverlust.

Isaac Schmidt: Note 3. Abgesehen von den Startminuten wirkungslos. Ausgewechselt nach gut einer Stunde.

Victor Ruiz: Note 4. Vergibt zwei Chancen. Ist dann bemüht, will den Ball. Doch wenn er ihn hat, ist da viel Klein-Klein. Und wenig Ertrag. Kwadwo Duah: Note 4,5. Die Tore gaben ihm Selbstvertrauen. Denn da ist kein Zögern mehr. Hat Pech, als er in der 36. Minute den Pfosten trifft. Alessio Besio, Note: 3,5. Kreist wie ein Planet um die Gefahrenzone herum, aber ist kaum einmal mittendrin. Besio strahlt zu wenig Torgefahr aus. Thody Élie Youan: Note 3,5. Ersetzt in der zweiten Halbzeit Lüchinger. Lanciert Duah gleich vielversprechend. Sonst: wenig. Boris Babic: Note 4. Kommt für Besio. Holt sich die Bälle tief im Mittelfeld. Doch da bleiben sie dann meistens auch. Fabian Schubert: Note 3,5. Eine seiner auffälligsten Szenen: Als er in der 65. Minute für Schmidt kommt.



Die nächsten Stationen in der Liga: YB und Basel

Und bei den anderen, den St.Gallern? Eben, Abstiegskampf. Der Blick auf die Seen, die der Voralpenexpress passiert, auf das Eisenbahnviadukt über der Sitter, das höchste in der Schweiz, ist gewiss schöner als jener auf die Tabelle. Die St.Galler haben nach elf Runden neun Zähler gesammelt. Das nächste Punktspiel findet am kommenden Samstag gegen den Meister, gegen die Young Boys, statt. Eine Woche später reisen die St.Galler nach Basel. Punktgewinne wären eine Überraschung. Der Klub droht in den nächsten Wochen tief im Abstiegskampf zu versinken.

Fabio Celestini hat seiner Mannschaft in der Krise einen anderen Stil verpasst, einen resultatorientierten. Währenddessen presst der FC St.Gallen in den Startminuten, wie er schon vor zwei Jahren gepresst hat, als er die Meisterschaft auf dem zweiten Rang abgeschlossen hatte. Damals überrollte er seine Gegner, ging häufig früh in Führung, auch durch Cedric Itten oder Ermedin Demirovic, die inzwischen beide in der Bundesliga spielen. Jene Tore fehlen. Und vielleicht auch ein wenig das Überraschungsmoment. Die Liga hat sich auf den St.Galler Fussball eingestellt, der zu Beginn eines Spiels noch immer intensiv sein kann, aber nicht mehr wuchtig. Pünktlich zur zweiten Halbzeit verliert er meist an Fahrt. So zumindest spielte es sich in den vergangenen Wochen ab.

Der Sieg im Heimspiel gegen Servette war deshalb nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Der FC St.Gallen ist irgendwo falsch umgestiegen und auf dem Weg Richtung Tabellenende. Er reist zunächst aber ins Tessin, wo er am Mittwochabend um 19.30 Uhr seinen Cup-Achtelfinal gegen Chiasso austrägt.

Er muss in den nächsten Wochen über die Bücher. Sonst reist er nächste Saison an neun neue Destinationen.